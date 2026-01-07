Αγανακτισμένοι 2.0: Ποιος θα κερδίσει μετά το τρίμηνο της «Kόλασης»;

Δεκαπέντε χρόνια μετά το 2011 και το τότε κίνημα των πλατειών, η πορεία από τα αγροτικά μπλόκα προς την τρίτη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών (28/2) αποκτά γνώριμα χαρακτηριστικά. Το κυρίαρχο στοιχείο είναι η ισοπεδωτική κριτική προς τα συστημικά κόμματα, την πολιτική και τους πολιτικούς, και η επένδυση σε δυνάμεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά και me πρόσημο την ηθική, το συναίσθημα, τον πνευματισμό, την υπεράσπιση της «καθαρότητας» της ελληνικής ψυχής έναντι του «διεφθαρμένου συστήματος» και, όπως και τότε, την προσδοκία για παρέμβαση της Ρωσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν (όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Νικολόπουλος) για να υπάρξουν απαντήσεις.

Η φωτογραφία της στιγμής είναι τα αγροτικά μπλόκα –από τα οποία πέρασε μια βόλτα και ο καταδικασμένος Κασιδιάρης– και η ανησυχία που σπέρνει στα αντιπολιτευόμενα κόμματα η προσεκτική δραστηριοποίηση στον πολιτικό στίβο από πλευράς της Μαρίας Καρυστιανού. Η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» δηλώνει ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο υπό δημιουργία κίνημα πρόσωπα από το υπάρχον πολιτικό σκηνικό και τα κόμματα, ωστόσο η επικοινωνία με τον ευρωβουλευτή και υποψήφιο για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλα Φαραντούρη οδήγησε ήδη στη διαγραφή του από την Κουμουνδούρου.

Τη Δευτέρα (5/1), μιλώντας στο Kontra, η κυρία Καρυστιανού είχε αναφέρει: «Γνώρισα από κοντά τον κ. Φαραντούρη, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση (σ.σ.: στις 10 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες) για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις σαν και αυτή, που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση».

Το αίτημα της κυρίας Καρυστιανού για «κάθαρση», μια λέξη που θυμίζει σε κάποιους το 1989, και η πολυσυλλεκτικότητα που εντοπίζουν οι δημοσκόποι στο υπό δημιουργία κίνημα (με το οποίο δήλωσε ότι θα κατέβει στις εκλογές) δικαίως απασχολούν τους πάντες. Η πρωτοβουλία Καρυστιανού συγκεντρώνει ήδη, με βάση τις δημοσκοπήσεις του Δεκεμβρίου, μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις πιθανές κινήσεις των κ.κ. Τσίπρα και Σαμαρά, ενώ θα μπορούσε να πλήξει, εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, την Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου και την Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου – ενώ, σύμφωνα με αναλυτές, θα μπορούσε να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ ακόμη και στην τέταρτη θέση των δημοσκοπήσεων, κάτω από την κίνηση Καρυστιανού και το πιθανό κόμμα Τσίπρα. Ολα αυτά βέβαια είναι ασκήσεις επί χάρτου, καθώς μόνο η κυρία Καρυστιανού έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της σε κόμμα.

Αυτό που δεν είναι άσκηση είναι η προσπάθεια αποδόμησης της προέδρου του Συλλόγου «Τέμπη 2023» από υποστηρικτές του κ. Τσίπρα και άλλων αριστερών δυνάμεων, οι οποίοι την είχαν προηγουμένως αγκαλιάσει, καθώς θεωρούσαν ότι προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση «από τα αριστερά». Η ίδια, όταν ρωτήθηκε αν το υπό ίδρυση κίνημα θα κινείται προς τα δεξιά ή τα αριστερά, ανέφερε ότι «αυτό το κοινωνικό εγχείρημα είναι πάνω από όλα αυτά». Συμβαίνουν όμως δύο πράγματα ταυτοχρόνως. Οσοι από την Αριστερά γυρίζουν τώρα εναντίον της κυρίας Καρυστιανού, την κατατάσσουν στη Δεξιά, ενώ οι δημοσκόποι επιβεβαιώνουν την απήχησή της και σε οπαδούς κομμάτων της Αριστεράς, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας.

Παράλληλα, η απόρριψη του κ. Τσίπρα από την πρόεδρο του Συλλόγου «Τέμπη 2023», για τον οποίο δήλωσε τη Δευτέρα ότι «έχει υπογράψει το χειρότερο μνημόνιο και έχει υποθηκεύσει το κράτος σαν να είναι δική του περιουσία, για 100 χρόνια» παγώνει προς το παρόν κάθε σκέψη για γέφυρες μεταξύ τους και τροφοδοτεί σενάρια για την επίσπευση της δημιουργίας κόμματος από την πλευρά τού πρώην πρωθυπουργού.

Η κυβέρνηση είναι ωστόσο αυτή που κρατάει όλες τις «καυτές πατάτες» στα χέρια και αναμένει τα πράγματα να γίνουν χειρότερα… προτού γίνουν καλύτερα, αν γίνουν, μετά το Πάσχα, και αν τη βοηθήσει εξ αντανακλάσεως η οπτικοποίηση του «χάους» από τις αντισυστημικές δυνάμεις.

Εχουμε και λέμε: μέχρι το Πάσχα (12 Απριλίου) η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει τα μπλόκα των αγροτών και σύντομα τη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (που μπορεί να οδηγήσει σε ανασχηματισμό), το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον ελέω Τραμπ, τις επικίνδυνες σχέσεις με την Τουρκία, την ακρίβεια στα σουπερμάρκετ (που συνεχίζουν να κερδοσκοπούν απτόητα), το στεγαστικό, τη λειψυδρία, το FIR Αθηνών, το κράτος κ.ο.κ.

Πού ποντάρει για να κάνει ταμείο μετά το τρίμηνο της «Κόλασης» που ολοκληρώνεται το Πάσχα; Μα, ακριβώς σε αυτό το τρίμηνο. Αναλυτές εκτιμούν ότι η είσοδος της κυρίας Καρυστιανού στην πολιτική εξίσωση προκαλεί ήδη μετατοπίσεις και ανταγωνισμό στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποδαυλίζοντας την ανάγκη πλειοδοσίας με υπερβατικά και ισοπεδωτικά χαρακτηριστικά.

Ολα αυτά εντάσσονται από τους ίδιους παρατηρητές σε ένα κλίμα αναβίωσης του κινήματος των Αγανακτισμένων, στο διάστημα που ενώνει τα αγροτικά μπλόκα με την τρίτη επέτειο της Τραγωδίας των Τεμπών (28/2). Εφόσον η συνολική απαξίωση της πολιτικής και ο μεσσιανισμός φαίνεται επί του παρόντος να είναι το νόμισμα που κερδίζει, σημειώνουν, τα πράγματα είναι πολύ πιθανό να ξεφύγουν από κάθε όριο. Πάντα (με όλους) εναντίον της κυβέρνησης, αλλά ίσως τελικά υπέρ της.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η οπτικοποίηση του «χάους» (που κερδίζει σε κάποιες μετρήσεις στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος») με κατάρες και λαϊκά δικαστήρια εναντίον της κυβέρνησης σε συγκεντρώσεις αγανάκτησης θα οδηγήσει σε περαιτέρω φθορά. ‘Η αν αυτό το κλίμα θα μπορούσε να τοποθετήσει σε συγκριτικό πλαίσιο (in context) τις πληγές της κυβέρνησης αλλά και το βασικό της προτέρημα, τη σταθερότητα, σε αντιδιαστολή με μια θρησκευτικού τύπου προσδοκία για κάθαρση, ευρύτερη αλλαγή κ.ο.κ. Διότι πολλοί εκτιμούν ότι μια τέτοια ατμόσφαιρα έχει εγγραφεί, ιδίως μετά το 2015, στη συνείδηση πολλών πολιτών ως μια κατάσταση έξαρσης και εκτόνωσης που είναι σχεδόν «μεσοτοιχία» με την αστάθεια και τις περιπέτειες.

Βεβαίως, ουδείς μπορεί να προδιαγράψει την επανάληψη αυτού του σεναρίου, που έχει παιχτεί πολλές φορές, με δεδομένα τα προβλήματα συντονισμού της κυβέρνησης και τη φθορά που κουβαλάει. Ομως οι «άλλοι», ιδίως όσο ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε ένα γήπεδο υπερβατικό, αυτό των μαγικών λύσεων, δεν παύουν να φοβίζουν και εξ αντανακλάσεως να την ευνοούν. Ενώ από την άλλη κανένας δεν εγγυάται ότι το σενάριο του «Αγανακτισμένοι 2.0» ή «Σωτηρία 2.0», χωρίς να συνοδεύεται από κατάσταση χρεοκοπίας, όπως συνέβη το 2011, θα εκτινάξει τα βασικά πρόσωπα της αγανάκτησης όπως εκτίναξε τον κ. Τσίπρα, τον κ. Καμμένο και τα πρωτοπαλίκαρα της Χρυσής Αυγής.

Ιδωμεν. Σε τρεις μήνες θα ξέρουμε…

