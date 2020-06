Η αληθινή Μελάνια: μετά τη νίκη του Τραμπ ζήτησε νέο… προγαμιαίο συμβόλαιο

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ καθυστέρησε να μετακομίσει από τη Νέα Υόρκη στην Ουάσινγκτον πέντε μήνες, και ας είχε εκλεγεί πρόεδρος ο άνδρας της. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, η Μελάνια δήλωσε ότι για την καθυστερημένη άφιξής της στον Λευκό Οίκο ευθυνόταν «η φροντίδα του Μπάρον», δηλαδή το μητρικό καθήκον απέναντι στον γιο του ζεύγους.

Ωστόσο η καθυστέρηση της Μελάνια μετά τις εκλογές του 2016 οφείλεται στη διαπραγμάτευση που έκανε και αφορούσε το προγαμιαίο συμβόλαιό της, λέει ένα καινούργιο βιβλίο που πρόκειται να εκδοθεί στις ΗΠΑ και θα φέρει την υπογραφή μίας δημοσιογράφου της συγκεκριμένης εφημερίδας, της Μέρι Τζόρνταν.

Στις αρχές του 2017 εξηγήθηκε επισήμως ότι η Πρώτη Κυρία δεν θέλησε να διακόψει τη σχολική εκπαίδευση του γιου του προεδρικού ζεύγους, του νεαρού Μπάρον, ο οποίος σπούδαζε στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο αυτή η εξήγηση προκάλεσε σούσουρο στα αμερικανικά Μέσα σε βαθμό κουτσομπολιού. Εγραψαν, τότε, ότι ο γάμος του Ντόναλντ και της Μελάνια ήταν σε φάση έντασης ενώ, με την ευκαιρία, κατέκριναν και τα διπλά «έξοδα ασφαλείας», που αφορούσαν τη σκορπισμένη σε δύο πόλεις προεδρική οικογένεια.

Η Post έγραψε ότι το βιβλίο της Τζόρνταν αποκαλύπτει ότι «η Πρώτη Κυρία χρησιμοποίησε την καθυστερημένη άφιξή της στον Λευκό Οίκο ως μοχλό για την επαναδιαπραγμάτευση του προγαμιαίου συμβολαίου της με τον πρόεδρο Τραμπ».

Υπάρχει και συνέχεια: «Η νεοεισερχομένη στον Λευκό Οίκο Μελάνια χρειάστηκε χρόνο για να ηρεμήσει και να τροποποιήσει την οικονομική της συμφωνία με τον Τραμπ. Αυτό είναι η ‘φροντίδα του Μπάρον’ που είπε η Μελάνια».

Το βιβλίο, με τίτλο «The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump» βασίζεται σε περισσότερες από εκατό συνεντεύξεις με ανθρώπους που γνωρίζουν τη Μελάνια από παλιά, από την παιδική της ηλικία στη Σλοβενία, και ​​μέχρι την προεδρική εποχή Τραμπ.

Το πορτρέτο της που σκιαγραφείται στις 286 σελίδες του βιβλίου αφορά όχι μία συνεσταλμένη γυναίκα, αλλά μία αποφασιστική σύζυγο, που συμπαρίσταται στον άνδρα της πολιτικά, ωστόσο φροντίζει να εξασφαλίσει και στον γιο της κάποια θέση στην οικογενειακή επιχείρηση.

Η Post δεν παρέλειψε να σχολιάσει: «Προκύπτει μία εικόνα προσωπικής φιλοδοξίας για τη Μελάνια, η οποία φιλοδοξία είναι παρόμοια με εκείνη του Τραμπ».