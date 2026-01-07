Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις αλλά ζητούν και διάλογο

Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν αρκετά μπλόκα των αγροτών, ζητώντας, όμως, ταυτόχρονα και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, σε μία μάλλον οξύμωρη στάση, ενώ δηλώνουν ότι δεν ικανοποιήθηκαν από τις ανακοινώσεις των μέτρων της κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες παραχωρήσεις και υπογραμμίζει ότι «δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες. Αν δώσουμε παραπάνω σε αυτούς, θα αυξηθούν οι φόροι στους υπόλοιπους».

Εν τω μεταξύ τα μπλόκα παραμένουν διχασμένα καθώς 18 εξ αυτών τάσσονται υπέρ μιας συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, όπως έγινε γνωστό, μέσα από επιστολή που έστειλαν προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη και κλειστά τούνελ αλλά με ανοιχτές παρακαμπτήριους αποφάσισε το μπλόκο Νίκαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες αναφέρει ο ΣΚΑΪ την Πέμπτη 08/01 στις 10 το πρωί οι αγρότες θα μεταβούν στο μπλόκο και στις 11 θα ξεκινήσουν μηχανοκίνητη με τα τρακτέρ στις σήραγγες των Τεμπών.

Ανάλογη είναι η στάση και στο μπλόκο του Μπράλου, ενώ ανακοινώθηκε ότι από την Πέμπτη θα μετακινηθούν και θα ενωθούν σε αυτό αγρότες με τρακτέρ από την Καρδίτσα, από τον Δομοκό αλλά και την Αταλάντη. Με ομόφωνη απόφαση τους η αγρότες ζητούν, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για να συζητηθούν και οικονομικά μέτρα πέραν αυτών που ανακοινώθηκαν σήμερα. Από την Πέμπτη στις 10 το πρωί αναμένεται να κλείσουν όλους τους δρόμους στην περιοχή του Μπράλου πριν ακόμη φτάσουν ενισχυτικές δυνάμεις με τρακτέρ από άλλα μπλόκα.

Επιστολή 18 μπλόκων σε Τσιάρα

Από την πλευρά του 18 μπλόκα και αγροτικοί σύλλογοι απηύθυναν επιστολή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρα στην οποία ζητούν διάλογο με τον Πρωθυπουργό, μιλώντας πάντως για προϋποθέσεις έναρξης του διαλόγου.

Η επιστολή αναλυτικά:

«Πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτικών κινητοποιήσεων από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας , Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.

Μετά τις σημερινές ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης έχουν γίνει ταυτόχρονα 2 διαπιστώσεις .

1) Κατά κοινή ομολογία πλέον έχοντας ανακοινωθεί συγκεκριμένες θέσεις και οικονομικά μεγέθη μετά τις εξαγγελίες δημιουργούνται προϋποθέσεις έναρξης ενός διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών.

2) Υπάρχουν υπάρχουν όμως πολλά ζητήματα και θέματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του πρωτογενή τομέα τα οποία χρήζουν επίλυσης και διευθέτησης και για τα οποία δεν έγιναν ανακοινώσεις καθώς και αναφορές από πλευράς της κυβέρνησης.

Για το λόγο λοιπόν αυτό ζητάμε συνάντηση σε κορυφαίο επίπεδο με τον Πρωθυπουργό της χώρας και τα συναφή με το αγροτικό ζήτημα Υπουργεία.

Αναμένοντας την απάντηση σας,

Με τιμή,

ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΡΔΥΛΙΑ

ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

ΝΗΣΕΛΙ

ΣΚΥΔΡΑ

ΑΙΓΙΝΙΟ

Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Κ. ΑΧΑΙΑ (ΠΑΤΡΑ)

Αγροτικοί Σύλλογοι από όλες τις περιφέρειες».

Παρέμβαση Αρείου Πάγου

Σε νέα του παρέμβαση για τα συνεχιζόμενα αγροτικά μπλόκα, με παραγγελία του προς τους εισαγγελείς Εφετών της χώρας, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωντσταντίνος Τζαβέλλας, ζητεί όπως υπάρξει άμεση παρέμβαση με αντικείμενο τη βεβαίωση εγκλημάτων, όπως αυτά της παρακώλυσης συγκοινωνιών και της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών και την παραπομπή τους στο αυτόφωρο.

Ολόκληρη η παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα προς τους εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδίκών:

«Υπενθυμίζουμε τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 9757/09-12-2025 σχετική παραγγελία μας και παρακαλούμε, για την άμεση παρέμβασή σας, με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στα πλαίσια άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς σας, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση εγκλημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, με την τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), αλλά και της παράβασης του άρθρου 38 § 15 του Ν. 5209/2025 («Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας»), σε συνδυασμό με 292 § 1 του ΠΚ, που φέρονται τελούμενες, εξακολουθητικά, δια του συνεχιζόμενου αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς και της συνεχιζόμενης κατάληψης, με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο, μέρους ή ολοκλήρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινοτικών οδών, δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων, από συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως.».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News