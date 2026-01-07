Νότια Κορέα: Νέος εχθρός για τον πρόεδρο, η… φαλάκρα!

Σε μια πολιτική συνάντηση του περασμένου μήνα, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, ξεκίνησε μια φαινομενικά κοινότοπη συζήτηση για την υγειονομική περίθαλψη, σημειώνοντας ότι οι πολίτες της χώρας ξοδεύουν περισσότερα σε ιατρικά έξοδα όσο γερνούν. Ακολούθως, η συζήτηση πήρε μια αναπάντεχη τροπή προς τις… τρίχες. «Η τριχόπτωση είναι ασθένεια, σωστά;», ρώτησε ο 61χρονος πολιτικός.

Ο Λι, ο οποίος διαθέτει πλούσια κόμη, ρώτησε τον υπουργό Υγείας της χώρας αν το κρατικό σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσε να καλύψει το κόστος για τη θεραπεία της τριχόπτωσης. Στο επιχείρημα ότι η φαλάκρα θεωρείται γενικά ως ένα αισθητικό πρόβλημα που καλύπτεται με προσωπικά έξοδα, ο πρόεδρος απάντησε ότι οι νέοι με αραίωση μαλλιών αντιμετωπίζουν την κατάστασή τους ως «ζήτημα επιβίωσης».

Η Wall Street Journal επισημαίνει ότι την ώρα που ο πλανήτης επικεντρώνεται στη συγκράτηση του διεθνούς πληθωρισμού, στους πολέμους, και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας στρέφει την προσοχή του σε μια υποτιμημένη απειλή – την τριχόπτωση.

Η χώρα του είναι παγκοσμίως γνωστή για τα πρότυπα ομορφιάς – από τα είδωλα της κορεατικής ποπ μουσικής και τις γοητευτικές ηθοποιούς, μέχρι το K-beauty με τις περιβόητες θεραπείες περιποίησης δέρματος και τους πλαστικούς χειρουργούς παγκόσμιας κλάσης. Αλλά η εμμονή των Κορεατών με την εμφάνιση δεν είναι απλώς ένα τέχνασμα για εξαγωγές.

Το πλεονέκτημα της ωραίας εμφάνισης είναι μια ευρέως αποδεκτή έννοια στην ασιατική χώρα. Η έκφραση «ακόμα και η εμφάνισή σας είναι επαγγελματικό προσόν» είναι κοινή στη Νότια Κορέα, όπου σχεδόν όλες οι θέσεις εργασίας – ακόμα και αυτές του barista μερικής απασχόλησης – απαιτούν την αποστολή φωτογραφίας, μαζί με το βιογραφικό.

Η συζήτηση σχετικά με την πρόταση του Λι για την ασφαλιστική κάλυψη των θεραπειών για την τριχόπτωση, διχάζει τη χώρα. Πολλοί 40αρηδες Νοτιοκορεάτες που έχουν δοκιμάσει ανεπιτυχώς ειδικά σαμπουάν για την τριχόπτωση και ξοδεύουν πολλά χρήματα σε θεραπείες, υποστηρίζουν την πρόταση του προέδρου.

Αντιθέτως, πολλές γυναίκες λένε στη Wall Street Journal ότι τα χρήματα από τους φόρους τους πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν όλους τους πολίτες, και όχι κατά το πλείστον τους άνδρες, όπως η φαλάκρα.

Ο Κορεατικός Ιατρικός Σύλλογος, το μεγαλύτερο συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών της χώρας, χαρακτηρίζει την πρόταση «αμφιβόλου χρησιμότητας», δεδομένων των πιεσμένων οικονομικών του δημόσιου συστήματος υγείας.

Η Νότια Κορέα έχει τέτοια εμμονή με την πλούσια κόμη –πραγματική, ή με περούκα– που οι ελάχιστοι επώνυμοι με φαλάκρα ξεχωρίζουν. Ο Κιμ Κουάνγκ-κίου, ένας από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς της χώρας, έγινε ο πρωταγωνιστής ενός διαδικτυακού meme με τίτλο «δέσμη απώλειας μαλλιών». Η φωτογραφία του φιγουράρει πάνω από περιπαικτικές λεζάντες του τύπου «άσε τα μαλλάκια σου» και «η κατάρα σου είναι να γίνεις φαλακρός».

Πάνω από το 75% των Νοτιοκορεατών θεωρούν ότι όλοι οι άνθρωποι ανησυχούν για την τριχόπτωση, σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσκόπηση, που επικαλείται η Wall Street Journal. Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ενδιαφέρον για πιθανές θεραπείες, ακόμη κι αν δεν εμφανίζουν συμπτώματα φαλάκρας.

Η Νότια Κορέα, μια από τις χώρες με τη μικρότερη φυλετική ποικιλομορφία στον κόσμο, διαθέτει έναν πολύ πιο αυστηρό ορισμό της αντικειμενικής ομορφιάς από ότι πιο πολυπολιτισμικές κοινωνίες, όπως εκείνες των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ειδικοί αναφέρουν στην Wall Street Journal ότι από πολλές απόψεις, η εμφάνιση συνιστά μέτρο της κοινωνικοοικονομικής τάξης στην οποία ανήκουν οι Νοτιοκορεάτες.

Ο πρόεδρος Λι, ο οποίος κέρδισε τις πρόωρες εκλογές του περασμένου Ιουνίου, είχε δεσμευτεί να καλύψει τα έξοδα για τη θεραπεία της τριχόπτωσης στην πρώτη ανεπιτυχή υποψηφιότητά του για την προεδρία το 2022 – οπότε την εγκατέλειψε στην περσινή του καμπάνια. Τώρα, επανέφερε το ζήτημα με στόχο να «κερδίσει» τη νεολαία της χώρας, που είναι όλο και πιο δυσαρεστημένη με τις πολιτικές του.

«Θέλω να επανεξετάσετε το ζήτημα, ώστε οι νέοι να μπορούν να αισθάνονται ότι πληρώνουν τα ασφάλιστρά τους και λαμβάνουν όλα τα οφέλη που επιθυμούν» ανέφερε ο Λι. Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι επανεξετάζει την ένταξη θεραπειών για την τριχόπτωση στην ασφαλιστική κάλυψη.

Κάποιοι από τους νέους στους δρόμους της Σεούλ ενθουσιάστηκαν με την ιδέα του προέδρου, δηλώνοντας στη Wall Street Journal ότι θα λύσει ένα πρόβλημα που τους απασχολεί από τώρα. Υπάρχουν, βέβαια, και αυτοί που θεωρούν ότι η δαπάνες που προτείνει ο Λι ίσως θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την εξεύρεση μια μόνιμης θεραπείας για την τριχόπτωση.

