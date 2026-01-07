CES 2026: Απόλυτη πρωταγωνίστρια η ΤΝ στο μεγάλο σόου της τεχνολογίας

Το 1967 η αναπτυσσόμενη τότε βιομηχανία της τεχνολογίας αποφάσισε πως είχε έρθει η ώρα να βγει από τον μικρόκοσμό της και να επικοινωνήσει τη δραστηριότητά της στο ευρύ κοινό. Οι άνθρωποι της δεν επιθυμούσαν μια συνηθισμένη έκθεση προϊόντων, αλλά ένα πραγματικό σόου τεχνολογίας, γι’ αυτό και ονόμασαν την όλη εκδήλωση Consumer Electronic Show.

Την πρώτη έκθεση, που έγινε στη Νέα Υόρκη και στην οποία συμμετείχαν 200 εταιρείες, τίμησαν 17.000 επισκέπτες. Μπορεί η αμερικανική μητρόπολη να είναι ένας ιδανικός τόπος για εμπορική προβολή, αλλά από τη στιγμή που η βιομηχανία της τεχνολογίας θέλησε η έκθεση αυτή να είναι σόου, η μεταφορά της στο Λας Βέγκας προέκυψε ως αυτονόητη, αν όχι επιβεβλημένη επιλογή.

Σχεδόν εξήντα χρόνια μετά την πρώτη CES, η έκθεση έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον αρχικό λόγο ύπαρξής της, καθώς έχει έχει μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο σόου τεχνολογίας. Περισσότερες από 4.500 εταιρείες από όλον τον κόσμο, ανάμεσα τους περίπου 1,400 νεοφυείς (start-up), παρουσιάζουν τα προϊόντα τους στη φετινή CES, σε περίπου 200.000 επισκέπτες και πάνω από 5.000 δημοσιογράφους.

Η περυσινή CES ξεκίνησε μέσα σε ένα κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας, με τους δασμούς να κυριαρχούν στην ατζέντα της νέας κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Η φετινή, δε, υπό τη σκιά των ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων που προκαλεί η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

«Εναν χρόνο μετά, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ρευστή. Παρότι η εκδήλωση επικεντρώνεται συνήθως στις συνδεδεμένες συσκευές, στην πραγματικότητα πρόκειται για το πώς αλληλεπιδρούμε με αυτές και με το περιεχόμενο στο οποίο έχουμε πρόσβαση», δήλωσε ο Πάολο Πεσκατόρε, ένας από τους πιο γνωστούς αναλυτές τεχνολογίας.

Η πρεμιέρα της CES επικεντρώθηκε σε εταιρείες που κατασκευάζουν επεξεργαστές, οι οποίες παρουσίασαν τα νέα τους τσιπ και πλατφόρμες αρχιτεκτονικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα τσιπ και οι τεχνολογίες αυτές υπόσχονται να καταστήσουν ακόμη πιο προηγμένα και ισχυρά, τόσο προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι φορητοί και επιτραπέζιοι υπολογιστές, οι τηλεοράσεις, τα drones κ.ά., όσο και τους υπερυπολογιστές και άλλες μεγάλες τεχνολογικές υποδομές.

Η ηγέτιδα δύναμη παγκοσμίως στον τομέα των επεξεργαστών ΤΝ, Nvidia, ανακοίνωσε επίσης τη συνεργασία της με τη Mercedes Benz για ένα αυτόνομο αυτοκίνητο που ενσωματώνει μια νέα τεχνολογία ΤΝ της Nvidia , χάρη στην οποία θα «σκέφτεται όπως οι άνθρωποι», όπως είπε ο επικεφαλής της εταιρείας Τζένσεν Χουάνγκ, προσθέτοντας ότι το πρώτο μοντέλο του… υψηλής νοημοσύνηες οχήματος θα κυκλοφορήσει εντός του 2026.

Χιλιάδες προϊόντα θα παρουσιαστούν και στη φετινή CES. Εκείνα που αναμένεται να συγκεντρώσουν τα φώτα της δημοσιότητας είναι κάποιες εντυπωσιακές –τόσο σε εργονομία όσο και σε δυνατότητες– τηλεοράσεις, drones με εξιδεικευμένες εφαρμογές για κάθε είδους δραστηριότητα, αλλά και νέας γενιάς ανδροειδή ρομπότ που υπόσχονται βοήθεια, είτε σε οικιακές εργασίες όσο στη φροντίδα ατόμων που για διαφόρους λόγους (υγείας, ηλικίας κ.λπ.) έχουν αυξημένες ανάγκες.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News