Εκθεση Communities / Κοινότητες στο House of Lucie – Center for Photography

Μια πολυεπίπεδη φωτογραφική διερεύνηση του ανήκειν, του αποκλεισμού και των μορφών συλλογικής ζωής, μέσα από πέντε διαφορετικές καλλιτεχνικές ματιές και ισάριθμους τόπους και χρόνους -που σε μια εποχή διαρκών μετακινήσεων, γεωπολιτικών εντάσεων και κοινωνικών ανισοτήτων, το ερώτημα της κοινότητας επανέρχεται με επιτακτικό τρόπο- επιχειρεί να παρουσιάσει η ομαδική έκθεση Communities | Κοινότητες, που παρουσιάζεται, από τις 8 Ιανουαρίου, στο House of Lucie – Center for Photography.

Σε επιμέλεια της Πηνελόπης Πετσίνη, η έκθεση συγκεντρώνει φωτογραφικές εργασίες που εκτείνονται χρονικά από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα και γεωγραφικά από την Αιθιοπία και τη Μέση Ανατολή έως τη Βόρεια Ευρώπη και τη σύγχρονη Ελλάδα.

Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες τους, οι δουλειές των Γιάννη Ζινδριλή, Κατερίνας Καλογεράκη, Μάρως Κουρή, Σωκράτη Μπαλταγιάννη και Γιάννη Σταθάτου συναντώνται σε ένα κοινό ερώτημα: πώς συγκροτείται, πώς βιώνεται και πώς απειλείται η έννοια της κοινότητας σε έναν κόσμο διαρκούς μεταβολής;

Η έκθεση προσεγγίζει την κοινότητα όχι ως στατική έννοια, αλλά ως ένα δυναμικό πεδίο σχέσεων, μνήμης, εξουσίας και συνεχούς αναπροσδιορισμού. Οι φωτογραφίες λειτουργούν ως ίχνη και τεκμήρια ιστορικών, πολιτικών και πολιτισμικών διεργασιών, αποτυπώνοντας τόσο τη συνοχή όσο και τις ρωγμές των συλλογικών μορφών ζωής.

Η εργασία της Μάρως Κουρή (2019–2023) στην Κοιλάδα του ποταμού Όμο στην Αιθιοπία καταγράφει αυτόχθονες κοινότητες που συχνά αντιμετωπίζονται από τη Δύση ως «ζωντανά μουσεία». Μέσα από εικόνες καθημερινότητας, τελετουργιών και μεταβατικών στιγμών, αναδεικνύεται η ένταση ανάμεσα στη διατήρηση της παράδοσης και στις πιέσεις του εκσυγχρονισμού, του τουρισμού και της γεωπολιτικής εκμετάλλευσης. Η κοινότητα παρουσιάζεται εδώ ως ένα εύθραυστο σύστημα, διαρκώς εκτεθειμένο σε εξωτερικές παρεμβάσεις αλλά και εσωτερικές μεταβολές.

Στον αντίποδα, ο Γιάννης Ζινδριλής στο έργο Bodø (2025) στρέφει το βλέμμα του σε μια σύγχρονη πόλη βόρεια του Αρκτικού Κύκλου. Το τοπίο, το φως και η αρχιτεκτονική συνδιαμορφώνουν μια διαφορετική εκδοχή συλλογικής ζωής, όπου η κοινότητα δεν θεμελιώνεται στην παράδοση αλλά στην καθημερινή συνύπαρξη υπό ακραίες γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες. Οι εικόνες του αποτυπώνουν τη σιωπηλή κοινωνικότητα του χώρου και τη βαθιά σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Η σειρά Bridging Cultures / Ordinary People (1999–2002) της Κατερίνας Καλογεράκη εστιάζει σε ηλικιωμένους ανθρώπους στη Βρετανία, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από πρώην αποικίες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Τα πορτρέτα, συνοδευόμενα από προσωπικές αφηγήσεις, συγκροτούν ένα πολυφωνικό αρχείο όπου το ατομικό βίωμα διασταυρώνεται με τη συλλογική ιστορία της μετανάστευσης και της μεταπολεμικής Βρετανίας. Εδώ, η κοινότητα δεν ορίζεται από κοινή καταγωγή, αλλά από κοινές εμπειρίες ζωής, αποκλεισμού και αγώνα για αναγνώριση.

Τέλος, στο In Limbo (2014–2015), ο Σωκράτης Μπαλταγιάννης φέρνει στο προσκήνιο μια σύγχρονη, αθέατη κοινότητα: τα παιδιά και τους νέους που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα από γονείς μετανάστες, αλλά στερούνται ιθαγένειας και πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων. Μέσα από εικόνες και προσωπικές μαρτυρίες, αποκαλύπτεται μια κατάσταση μόνιμης εκκρεμότητας, όπου η αίσθηση του ανήκειν συγκρούεται με τον θεσμικό αποκλεισμό.

Στην ιστορική εργασία Μήτηρ Εκκλησιών (1983), ο Γιάννης Σταθάτος καταγράφει το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, τα μοναστήρια της Ιουδαϊκής Ερήμου και την παρακμή της κοσμικής ελληνικής παρουσίας στην Παλαιστίνη. Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες λειτουργούν ως ντοκουμέντα μιας κλειστής, ανδροκρατούμενης και βαθιά ιεραρχημένης κοινότητας, αλλά και ως μαρτυρίες μιας ιστορικής στιγμής λίγο πριν από τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που θα ακολουθούσαν. Η κοινότητα συνδέεται εδώ άρρηκτα με τη θρησκεία, την παράδοση και την απώλεια.

Πληροφορίες για την έκθεση

Εγκαίνια: Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 | 19:00–22:00

Διάρκεια: 08.01 – 14.02.2026

Ώρες λειτουργίας:

Τετ. – Παρ. 16:00–20:00

Σάβ. 12:00–16:00

Χώρος: House of Lucie – Center for Photography

Χαραλάμπη Σωτηρίου 4, 114 72, Νεάπολη Εξαρχείων

