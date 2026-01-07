Αναστέλλεται η απεργία των λαϊκών αγορών – Κανονικά θα λειτουργήσουν την Παρασκευή

Στην αναστολή της απεργιακής κινητοποίησης προχώρησαν παραγωγοί και έμποροι των λαϊκών αγορών, έπειτα από τις συναντήσεις με τα υΥπουργεία Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Οι λαϊκές αγορές θα επαναλειτουργήσουν κανονικά από την Παρασκευή, σε όλη τη χώρα «καθώς θα επανεξεταστεί το θέμα του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης όπως και το ζήτημα με το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής για τους παραγωγούς και πωλητές λαϊκών αγορών», όπως σημειώνουν σε ανακοινώσεις τους παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών.

Σε ανακοίνωσή της η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η οποία αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι υπήρξε «θετική εξέλιξη στο σύνολο των αιτημάτων μας από το Υπουργείο Οικονομικών, σε νέα βάση».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης προσαρμόζεται στα πραγματικά εισοδήματα των πωλητών, ενώ και το ηλεκτρονικό τιμολόγιο θα εφαρμοστεί με τρόπο που ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τόσο στο χωράφι όσο και στον πάγκο.

Η ομοσπονδία διευκρινίζει ότι την Παρασκευή οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ η προγραμματισμένη δράση στη λαχαναγορά του Ρέντη δεν θα πραγματοποιηθεί.

Από την πλευρά της η Συνομοσπονδία Παραγωγών- Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας και η Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Παραγωγών επισημαίνουν σε ανακοινώσεις τους ότι, μετά από τις συναντήσεις στο υπουργείο Ανάπτυξης με τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο και στο υπουργείο Οικονομικών με τους υφυπουργούς Γιώργο Κώτσηρα και Θάνο Πετραλιά -στην οποία ήταν παρών και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, αποφασίστηκε η επ’ αόριστον αναστολή της απεργίας και του αποκλεισμού της Λαχαναγοράς.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι λαϊκές αγορές δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη, ωστόσο θα επανέλθουν σε πλήρη κανονικότητα την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

Τέλος στην ανακοίνωσή της η Συνομοσπονδία Παραγωγών- Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, επισημαίνει ότι αναστέλλεται η επ’ αόριστον απεργία στις λαϊκές αγορές, καθώς θα επανεξεταστεί το θέμα του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης όπως και το ζήτημα με το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής για τους παραγωγούς και πωλητές λαϊκών αγορών αλλά «εάν μετά από δέκα μέρες δεν υπάρξει κάποια απόφαση θα επιστρέψουν με δυναμικές κινητοποιήσεις».

