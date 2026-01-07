Ηλίας Κανέλλης – Στάθης Καλύβας: Μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης στο Ωδείο Αθηνών

Ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Στάθης Καλύβας, δημιουργεί, με το έργο αλλά και τις απόψεις του, «κόντρες» αλλά ταυτόχρονα και μια διάθεση για διαφορετική προσέγγιση της πρόσφατης ελληνικής Ιστορίας.

Τα βιβλία του αποτελούν, αρκετά συχνά, αφορμή για ιδεολογικές και πολιτικές συγκρούσεις, καθώς έχει αντιπαρατεθεί με ορισμένες παγιωμένες –μέχρι πρόσφατα– απόψεις, τόσο για την περίοδο του Εμφυλίου όσο και για αυτήν της χούντας.

Ολα τα παραπάνω θα συζητήσει την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, στις 7.30 το απόγευμα, με τον Ηλία Κανέλλη στο Ωδείο Αθηνών, στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου των συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», που συνδιοργανώνουν το Περιοδικό των Βιβλίων «The Books’ Journal» και το Ωδείο Αθηνών.

Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση με έναν στοχαστή ο οποίος, μεθοδικά, αμφισβήτησε καθιερωμένες βεβαιότητες ως προς την ανάγνωση της πρόσφατης Ιστορίας μας κι αυτό τον καθιστά ενδιαφέροντα – και απροσδόκητο.

Ως πολιτικός επιστήμονας, ο Στάθης Καλύβας έχει επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο συζητείται η πρόσφατη ελληνική Ιστορία, αφού η έρευνά του για τον Εμφύλιο και τις μορφές πολιτικής βίας άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο συζητούσαμε μια από τις πιο σκοτεινές ιστορικές περιόδους της χώρας. Αναζητώντας το 1997 πρωτογενείς πηγές στην Πελοπόννησο, διερεύνησε τις μορφές, τις διαστάσεις και τις πρακτικές της βίας στον Εμφύλιο. Από την έρευνα εκείνη προέκυψε το κεφάλαιο «Κόκκινη τρομοκρατία: Η βία της Αριστεράς στην Κατοχή», σε μια συλλογική έκδοση με επιμέλεια του Μαρκ Μαζάουερ, που ήταν το έναυσμα για την εκ νέου συζήτηση του Εμφυλίου, την αποηθικοποίηση του αριστερού θυματισμού στο όνομα των μετεμφυλιακών διωγμών των κομμουνιστών και την εκ νέου πραγμάτευση με επιστημονικούς όρους μιας ταραγμένης πολιτικά εποχής. Η παρέμβασή του εκείνη και το μετέπειτα έργο του για τον Εμφύλιο, σε συνεργασία και με τον καθηγητή Νίκο Μαραντζίδη, τον έχουν καταστήσει καθοριστικό πρόσωπο μιας αναθεωρητικής ανάγνωσης της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας.

Μελετώντας επίσης τα δεδομένα συμβάλλει στη διαφορετική ανάγνωση της δικτατορίας, αφού με το νέο βιβλίο του (σε συνεργασία με τη Νατάσα Τριανταφύλλη) αντιμετωπίζει την περίοδο της χούντας, και ιδίως την τριετία 1970-73, όχι ως νεκροταφείο ιδεών αλλά ως ένα πεδίο αναμέτρησης των ζωντανών δυνάμεων της κοινωνίας με τον αυταρχισμό του καθεστώτος, με αποτέλεσμα μια απροσδόκητη πολιτιστική άνοιξη το διάστημα 1970-73.

Ποιος είναι ο Στάθης Καλύβας

Ο Στάθης Ν. Καλύβας έχει μακρά ακαδημαϊκή διαδρομή. Εργάστηκε κατά σειρά στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου και, στη συνέχεια, διατέλεσε καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Yale, στην έδρα Arnold Wolfers. Από το 2018 είναι καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στην έδρα Gladstone, και εταίρος (fellow) του Κολεγίου All Souls.

Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Καταστροφές και Θρίαμβοι: οι 7 Κύκλοι της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας» (εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2015), που ήταν η βάση μιας δημοφιλούς σειράς ιστορικών ντοκιμαντέρ με τον ίδιο τίτλο, και «Εμφύλια Πάθη: 23 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον Εμφύλιο» (με τον Νίκο Μαραντζίδη, εκδόσεις Μεταίχμιο, 2015). Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία «Πού είμαστε και πού πάμε;», «Διατρέχοντας την κρίση» (2009-2016) και «Ατενίζοντας το μέλλον» (2016), »Το ελληνικό όνειρο: Μια συζήτηση με τον Κώστα Γιαννακίδη για το παρελθόν και το μέλλον της Ελλάδας» (2020).

Πριν από μικρό χρονικό διάστημα, κυκλοφόρησε ακόμα ένα βιβλίο του σε συνεργασία με τη Νατάσα Τριανταφύλλη, «Big Bang 1970-1973: Η άνθιση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας», που διερευνά πώς μια πολιτικά σκοτεινή εποχή υπήρξε ταυτόχρονα πολιτιστικά λαμπερή και πώς η πραγματικότητα αυτή παρεξηγήθηκε και αποσιωπήθηκε μετά το 1974.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ημερομηνία: Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Ωρα: 19.30

Χώρος: Ωδείο Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄ 17–19, Αθήνα)

Είσοδος: Ελεύθερη

