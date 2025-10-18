Χωρίς Tomahawk επιστρέφει ο Ζελένσκι – Αναβλητικότητα ξανά από τον Τραμπ

Για τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η εβδομάδα ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες, αλλά τελείωσε αφήνοντάς τον με «άδεια χέρια».

Οπως έγραψαν οι New York Times, πριν την συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε επανειλημμένως αφήσει να εννοηθεί ότι θα πουλούσε στην Ουκρανία πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίοι θα επέτρεπαν στο Κίεβο να επιτεθεί βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, αυξάνοντας έτσι τη διαπραγματευτική δύναμη των Ουκρανών ώστε να πιέσουν τη Ρωσία στο τραπέζι των συνομιλιών.

Ο Ζελένσκι έφτασε στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, ελπίζοντας να «κλειδώσει» την απόκτηση των πολυπόθητων αμερικανικών πυραύλων Tomahawk.

Ωστόσο, έφυγε απογοητευμένος από τη συνάντηση, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ επέμεινε να κρατήσει τους πυραύλους.

Είχε, βέβαια, μεσολαβήσει ένα καθοριστικό τηλεφώνημα διάρκειας δυόμιση ωρών. Ηταν η επικοινωνία του Τραμπ με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία και συμφωνήθηκε η συνάντηση στη Βουδαπέστη.

Σε αυτό το τηλεφώνημα φαίνεται πως ο «τσάρος» έπεισε τον αμερικανό πρόεδρο να ξανασκεφτεί την ιδέα των πυραύλων. Αυτό ήταν το τελευταίο παράδειγμα αλλαγής στάσης του Τραμπ μετά από προσωπική επαφή με τον Πούτιν, έγραψαν οι New York Times.

Τον Μάρτιο, ο Τραμπ είχε δηλώσει «πολύ θυμωμένος» με τον Πούτιν. Τον Μάιο, χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Πούτιν στην Ουκρανία «εντελώς τρελές». Και τον Ιούλιο, είχε εκφράσει τη δυσφορία του στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι πίστευε πως ο ρώσος πρόεδρος τον «παίζει», υποσχόμενος να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις χωρίς ποτέ να το κάνει πράξη. «Μας πετάει πολλές ανοησίες ο Πούτιν, αν θέλετε να ξέρετε την αλήθεια», είπε τότε. «Είναι πάντα ευγενικός μαζί μας, αλλά τελικά αυτό δεν σημαίνει τίποτα».

Κάθε φορά, ωστόσο, ο Τραμπ υπαναχωρεί, ελπίζοντας να πετύχει μια συμφωνία. Οταν, μάλιστα, δημοσιογράφος τον ρώτησε την Παρασκευή αν ο Πούτιν μπορεί να τον χειραγωγεί, ο Τραμπ παραδέχθηκε πως είναι πιθανό!

Η αμφιταλάντευση του Τραμπ σχετικά με την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία αύξησε ακόμη περισσότερο τη σημασία της συνάντησης με τον Πούτιν στην Ουγγαρία.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι «πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ εγκάρδια».

«Του είπα —όπως είπα με έμφαση και στον πρόεδρο Πούτιν— ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει το αίμα και να γίνει μια συμφωνία! Εχει χυθεί αρκετό αίμα· τα σύνορα καθορίζονται πλέον με τον πόλεμο και τα σπλάχνα. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που είναι. Ας δηλώσουν και οι δύο ότι νίκησαν· ας αποφασίσει η Ιστορία!», έγραψε.

Εξω από τον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι απάντησε στο μήνυμα του Τραμπ, λέγοντας ότι ο πρόεδρος έχει δίκιο και πως οι δύο πλευρές πρέπει να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. «Πρέπει να σταματήσουμε εκεί που είμαστε», είπε.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ παραδέχτηκε πως συζήτησε με τον Πούτιν το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία:

«Πράγματι του είπα: Θα είχες πρόβλημα αν έδινα μερικές χιλιάδες Tomahawk; Δεν του άρεσε η ιδέα. Δεν του άρεσε καθόλου…»

Την Παρασκευή, ο Τραμπ έκανε βήμα πίσω, λέγοντας ότι ήθελε να δει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία. «Ελπίζω να μπορέσουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς Tomahawk», είπε.

Από την πλευρά του ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι μια συμφωνία πώλησης όπλων θα μπορούσε να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου. Πρότεινε μια ανταλλαγή όπλων, με ουκρανικά drones να δίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντάλλαγμα για τους Tomahawk, οι οποίοι έχουν βεληνεκές πάνω από πέντε φορές μεγαλύτερο από τα συστήματα πυραύλων Army Tactical Missile Systems που ο προηγούμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε συμφωνήσει να δώσει στο Κίεβο το 2023.

