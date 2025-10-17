Τραμπ: Ο Πούτιν θέλει να λήξει ο πόλεμος – Ζελένσκι: Εμείς θέλουμε Τόμαχοκ

Σίγουρος ότι μπορεί να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις κοινές του δηλώσεις με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επισκέφθηκε για μία ακόμη φορά τον Λευκό Οίκο.

«Η Ουκρανία και ο Ζελένσκι έχουν περάσει πολλά, αλλά και εμείς ως ΗΠΑ. Θα συζητήσουμε τα όσα ειπώθηκαν χθες στο τηλεφώνημα με τον Πούτιν και νομίζω πως όλα πηγαίνουν καλά, ειδικά μετά τη διάσκεψη στην Αλάσκα. Θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και θα τα καταφέρουμε», σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Οταν οι δημοσιογράφοι ρώτησαν αν πιστεύει ότι μπορεί να πείσει τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, μπορούμε». Ο Τραμπ τόνισε ότι ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο και ανέφερε ότι μίλησε μαζί του για περισσότερες από δύο ώρες την Πέμπτη 17/10. «Συζητήσαμε πολλές λεπτομέρειες», είπε ο Τραμπ για την τηλεφωνική συνομιλία. Ο Πούτιν «θέλει να τελειώσει τον πόλεμο. Νομίζω ότι και ο πρόεδρος Ζελένσκι θέλει να τον τερματίσει. Τώρα πρέπει να το πετύχουμε».

Επανέλαβε, δε, ότι δεν έχει κατορθώσει να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία λόγω του μεγάλου μίσους που χωρίζει τους προέδρους Ρωσίας και Ουκρανίας. «Η απέχθεια ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι και το μίσος μεταξύ τους είναι νομίζω ο βασικός παράγοντας που δεν μας αφήνει να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία. Τα καταφέραμε με 59 διαφορετικές χώρες στη Μέση Ανατολή, θα τα καταφέρουμε και τώρα».

Αδραξε, δε, την ευκαιρία σε αυτό το σημείο να αναφερθεί και στο Νομπέλ Ειρήνης και στο γιατί το αξίζει, αν και χαρακτήρισε «έξοχη κυρία» την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, η οποία το έλαβε.

«Πίστευα πως αυτός ο πόλεμος θα ήταν ο ευκολότερος να τελειώσει, αλλά δεν είναι. Θα τον τελειώσω όμως, και θα είναι ο ένατος. Οσους και να τελειώσω, όσες ζωές κι αν σώσω, δεν θα μου δώσουν το Νομπέλ Ειρήνης. Κανένας πρόεδρος δεν έχει λήξει όσους πολέμους έχω λήξει εγώ. Εχω σώσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους», είπε με αρκετό παράπονο ο αμερικανός πρόεδρος.

Πάντως ο Ζελένσκι δεν εμφανίστηκε και τόσο αισιόδοξος, επισημαίνοντας: «Πιστεύω ότι ο Πούτιν δεν συνεργάζεται, αλλά ελπίζω ότι με τη βοήθειά σας θα τα καταφέρουμε. Τα πολεμικά μέτωπα δεν πάνε καλά για τη Ρωσία, χάνουν πάρα πολύ κόσμο. Ευχαριστώ για τη διαμεσολάβησή σας και για τις σημερινές συναντήσεις που είχαμε με εταιρείες παροχής ενέργειας, αλλά και με την πολεμική σας βιομηχανία».

Ο ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι είχε συναντήσεις με κάποιες αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες που είναι έτοιμες να επενδύσουν όταν τελειώσει ο πόλεμος. Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν θα κάνει παραχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε ότι είναι «έτοιμος να μιλήσει σε οποιοδήποτε είδος πλαισίου. Διμερής, τριμερής: δεν έχει σημασία. Αρκεί να είναι ειρήνη. Αυτό είναι το σημαντικό», επισήμανε και σημείωσε ότι η διασφάλιση διμερών εγγυήσεων ασφάλειας με τις ΗΠΑ είναι «το πιο σημαντικό έγγραφο, επειδή οι ΗΠΑ είναι πολύ ισχυρές».

Για το θέμα της παροχής πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία ο Τραμπ τόνισε: «Θα μιλήσουμε και για τους Τόμαχοκ, αλλά νομίζω πως θα καταφέρουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς τη χρήση των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων, τα οποία –για να είμαι ειλικρινής– τα χρειαζόμαστε και εμείς για τη δική μας άμυνα».

Οπως είναι φυσικό, ο ουκρανός πρόεδρος επέμεινε, και μάλιστα on camera, σε αυτό το θέμα, καταθέτοντας μια νέα πρόταση για ανταλλαγή drones με Τόμαχοκ, για την οποία, όπως υποστήριξε, οι ΗΠΑ δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ υπήρξε και ειδική συνάντηση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

