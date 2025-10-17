Παραιτείται από τους τίτλους του ο πρίγκιπας Αντριου λόγω Επσταϊν

Την απόφασή του να «εγκαταλείψει» όλους τους τίτλους του ανακοίνωσε ο πρίγκιπας Αντριου, στον απόηχο των νέων αποκαλύψεων για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Επσταϊν, τονίζοντας, σε δήλωσή του ότι είναι αθώος.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του αναφέρει ότι:

«Υστερα από συζήτηση με τον βασιλιά, καθώς και με την άμεση και ευρύτερη οικογένειά μου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι συνεχιζόμενες κατηγορίες εναντίον μου αποσπούν την προσοχή από το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας και της βασιλικής οικογένειας. Εχω αποφασίσει, όπως πάντοτε, να θέσω το καθήκον μου απέναντι στην οικογένειά μου και τη χώρα μου πάνω απ’ όλα. Παραμένω σταθερός στην απόφασή μου, που έλαβα πριν από πέντε χρόνια, να αποσυρθώ από τη δημόσια ζωή. Με τη σύμφωνη γνώμη της Αυτού Μεγαλειότητας, θεωρούμε ότι πρέπει τώρα να κάνω ένα ακόμη βήμα. Ως εκ τούτου, δεν θα χρησιμοποιώ πλέον τον τίτλο ή τις τιμητικές διακρίσεις που μου έχουν απονεμηθεί. Οπως έχω ήδη δηλώσει, αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες που με βαρύνουν».

Οπως σημειώνει το BBC τα παιδιά του πρίγκιπα Αντριου, η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία, θα διατηρήσουν τους τίτλους τους. Παράλληλα το βρετανικό δίκτυο υπογραμμίζει ότι «ο Αντριου είχε ήδη χάσει τον ρόλο του ως ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας, καθώς και τους στρατιωτικούς του τίτλους και τη θέση του σχεδόν σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις που αφορούσαν τη βασιλική οικογένεια. Ομως τώρα χάνει και τους τίτλους για τους οποίους ήταν τόσο περήφανος – του Δούκα του Γιορκ και του Τάγματος της Περικνημίδας (Order of the Garter).

Η επισημότητα και η τελετουργία της βασιλικής ζωής είχαν μεγάλη σημασία για εκείνον. Οι τίτλοι του τού προσέφεραν μια βαθιά αίσθηση προσωπικής υπερηφάνειας. Ωστόσο, η συνεχής ροή κατηγοριών και αρνητικών δημοσιευμάτων δεν είχε τέλος. Αποτελούσε μια ασταμάτητη πηγή διάσπασης της προσοχής – απομακρύνοντας το ενδιαφέρον από το έργο των υπόλοιπων μελών της βασιλικής οικογένειας».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News