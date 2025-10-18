Πρόταση για σήραγγα «Πούτιν-Τραμπ» στον Βερίγγειο Πορθμό

Τη δημιουργία μίας σιδηροδρομικής σήραγγας, η οποία θα ονομαστεί «Πούτιν – Τραμπ» κάτω από τον Βερίγγειο Πορθμό, προτείνει ο επικεφαλής επενδύσεων της Μόσχας, με στόχο να «ενωθούν οι δύο χώρες, να ανοίξουν δρόμοι για κοινή εκμετάλλευση πόρων και να δείξουν ότι υπάρχει ενότητα».

Οπως αναφέρει το Reuters ο Κιρίλ Ντμιτρίεφ —επενδυτικός απεσταλμένος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Αμεσων Επενδύσεων (RDIF)— προτείνει ένα έργο αξίας οκτώ δισ. δολαρίων, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τη Μόσχα και από «διεθνείς εταίρους». Στόχος θα είναι η κατασκευή, μέσα σε λιγότερο από οκτώ χρόνια, μιας σήραγγας μήκους 112 χιλιομέτρων για σιδηροδρομική και εμπορευματική σύνδεση.

Ο Ντμιτρίεφ, ο οποίος έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην «επίθεση γοητείας» της Ρωσίας για την αναθέρμανση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, διατύπωσε την πρόταση το βράδυ της Πέμπτης, λίγο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Πούτιν με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία συμφωνήθηκε συνάντηση τους στη Βουδαπέστη για αναζήτηση λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Το όνειρο μιας σύνδεσης ΗΠΑ – Ρωσίας μέσω του Βερίγγειου Πορθμού είναι ένα διαχρονικό όραμα — από τον σιδηρόδρομο Σιβηρίας – Αλάσκας του 1904 έως το ρωσικό σχέδιο του 2007. Το RDIF έχει μελετήσει υπάρχουσες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός σιδηροδρόμου που θα ενώνει ΗΠΑ, Καναδά, Ρωσία και Κίνα και θα στηρίξει την πιο ρεαλιστική από αυτές», ανέφερε ο Ντμιτρίεφ σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο Βερίγγειος Πορθμός, πλάτους 82 χιλιομέτρων στο στενότερο σημείο του, χωρίζει την απομονωμένη περιοχή Τσουκότκα της Ρωσίας από την Αλάσκα. Οι ιδέες για τη σύνδεσή τους υπάρχουν εδώ και τουλάχιστον 150 χρόνια. Στο κέντρο του Πορθμού βρίσκονται τα μικρά νησιά Ντιομίντ, ένα ρωσικό και ένα αμερικανικό, που απέχουν μόλις τέσσερα χιλιόμετρα μεταξύ τους.

Ο Ντμιτρίεφ, που έχει αναπτύξει σχέσεις με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και έχει προτείνει τη συμμετοχή αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών σε ρωσικά έργα στην Αρκτική, πρότεινε το έργο να αναλάβει η αμερικανική The Boring Company, η εταιρεία κατασκευής σηράγγων του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, προσθέτει το Reuters.

Πέρα από τη σήραγγα, το έργο θα απαιτούσε τεράστιες επενδύσεις για την κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών και στις δύο πλευρές του στενού. Η Τσουκότκα διαθέτει ελάχιστο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ο Ντμιτρίεφ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου είχε προταθεί ένα σχέδιο για μια «Γέφυρα Παγκόσμιας Ειρήνης Κένεντι – Χρουστσόφ» πάνω από τον Βερίγγειο Πορθμό. Ανάρτησε μάλιστα ένα σκίτσο της εποχής εκείνης με τη διαδρομή της υποτιθέμενης γέφυρας, συνοδευόμενο από γραφικό που δείχνει την πιθανή χάραξη της νέας σήραγγας. «Το RDIF έχει ήδη επενδύσει και κατασκευάσει την πρώτη σιδηροδρομική γέφυρα Ρωσίας – Κίνας. Ηρθε η ώρα να κάνουμε κάτι ακόμη μεγαλύτερο και να ενώσουμε τις Ηπείρους για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία. Ηρθε η ώρα να ενώσουμε τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Ντμιτρίεφ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News