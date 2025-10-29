Χουάν Κάρλος: Δεν είχα δεσμό με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, αρνείται ότι είχε σχέση με την αδικοχαμένη πριγκίπισσα της Ουαλίας, Νταϊάνα, χαρακτηρίζοντάς την «ψυχρή και σιωπηλή». Στα αδημοσίευτα ακόμη απομνημονεύματά του, ο ατιμασμένος πρώην μονάρχης και διαβόητος γυναικάς γράφει ότι δεν συνέβη τίποτα μεταξύ αυτού και της πριγκίπισσας κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της στο εξοχικό του, στη Μαγιόρκα.

«Ψυχρή, σιωπηλή, απόμακρη, εκτός από τη συμπεριφορά της όταν βρισκόταν παρουσία των παπαράτσι», είναι η δηκτική περιγραφή του Χουάν Κάρλος για την Νταϊάνα στη «Συμφιλίωση», την αυτοβιογραφία του, που πρόκειται να εκδοθεί στη Γαλλία την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph.

Οι βασιλικοί ρεπόρτερ στην Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο εικάζουν ότι ο Χουάν Κάρλος αποπλάνησε την πριγκίπισσα στο Παλάτι Μαριβέντ, τη θερινή κατοικία της ισπανικής βασιλικής οικογένειας στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, όπου συνόδευσε τον τότε πρίγκιπα Κάρολο και τα παιδιά τους, Γουίλιαμ και Χάρι, σε τρεις συνεχόμενες καλοκαιρινές επισκέψεις τους μεταξύ 1986 και 1988.

Ο Χουάν Κάρλος φημολογείται ότι είχε σχέσεις με δεκάδες γυναίκες εκτός του γάμου του με την τότε βασίλισσα Σοφία, μεταξύ των οποίων αρκετές ισπανίδες ηθοποιούς και αριστοκράτισσες. Η σχέση του με την Κορίνα ζου Σάιν-Βιτγκενστάιν-Σάιν, δανογερμανή επιχειρηματία και κοσμική, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να παραιτηθεί υπέρ του γιου του, Φελίπε, το 2014, όταν έγινε δημοσίως γνωστή μετά από ένα ατυχές σαφάρι τους για κυνήγι ελεφάντων.

Η βρετανίδα πριγκίπισσα δεν μίλησε ποτέ δημοσίως για τις φήμες, αν και λέγεται ότι τον έβρισκε «λίγο παραπάνω του δέοντος διαχυτικό» μαζί της. Σύμφωνα με τον βιογράφο της Αντριου Μόρτον, τον αποκαλούσε «πολύ λάγνο άνδρα», λέγοντας ότι ένιωσε «άβολα» όταν έμεινε μόνη μαζί του «σε ένα δωμάτιο, αν και σας διαβεβαιώνω ότι δεν συνέβη τίποτα μεταξύ μας», όπως του είχε πει μετά από μια επίσκεψή της στη Μαγιόρκα.

Ο Χουάν Κάρλος έφυγε από την Ισπανία και μετακόμισε στο Αμπου Ντάμπι το 2020, χωρίς τη βασίλισσα Σοφία, όταν οι οικονομικές και φορολογικές υποθέσεις του τέθηκαν υπό έρευνα από εισαγγελείς του ανωτάτου δικαστηρίου της Ισπανίας. Τελικά δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, καθώς ο πρώην μονάρχης πραγματοποίησε έκτακτες πληρωμές ύψους άνω των 5 εκατ. ευρώ στην ισπανική φορολογική αρχή – ενώ κάποιες άλλες εναντίον του κατηγορίες είχαν παραγραφεί.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Figaro, αυτή την εβδομάδα, ο Χουάν Κάρλος δήλωσε ότι μετακόμισε στο Αμπου Ντάμπι για να βοηθήσει τον Φελίπε να βελτιώσει την εικόνα της ισπανικής μοναρχίας εν μέσω διαδοχικών σκανδάλων. «Εψαχνα ένα μέρος όπου οι δημοσιογράφοι δεν θα με έβρισκαν εύκολα – την τελευταία φορά που ήρθε εδώ δημοσιογράφος τον φυλάκισαν και χρειάστηκε να παρέμβω προσωπικά ώστε να απελευθερωθεί», είπε στη γαλλική εφημερίδα.

Φέτος η Ισπανία γιορτάζει τα 50χρονα της δημοκρατίας της μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φράνκο, ο οποίος είχε επιλέξει τον Χουάν Κάρλος ως διάδοχό του. Ο τότε νεαρός βασιλιάς ανέλαβε πλήρως την εξουσία και η χώρα ξεκίνησε τη μετάβασή της στη δημοκρατία, που οδήγησε σε ελεύθερες εκλογές το 1977 – και στο ισχύον Σύνταγμα της χώρας έναν χρόνο αργότερα.

Παρά τον καθοριστικό ρόλο του πρώην βασιλιά στη διαμόρφωση της δημοκρατικής Ισπανίας, τόσο ο Φελίπε όσο και η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει εάν ο Χουάν Κάρλος θα συμπεριληφθεί στους εορτασμούς της επετείου.

Ο πρώην βασιλιάς ισχυρίζεται ότι αποφάσισε να γράψει τα απομνημονεύματά του, μαζί με τον γάλλο συγγραφέα Λοράνς Ντεμπρέ, με στόχο να ανακτήσει το αφήγημα της προσωπικής συμβολής του στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας. «Η δημοκρατία δεν έπεσε από τον ουρανό!» είπε χαρακτηριστικά στον δημοσιογράφο της Le Figaro από τον κήπο του σπιτιού του στο ιδιωτικό νησί Νουράι.

