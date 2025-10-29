Θύμωσε η Μελάνια για την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας

Αν και πρακτικά ζουν ξεχωριστές ζωές και σπανίως –μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις– βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της και προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, φαίνεται πως η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, δεν εκτίμησε ιδιαιτέρως την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ισοπεδώσει ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, τη μοναδική που ενδεχομένως να αισθανόταν δική της, καθώς ανέκαθεν προοριζόταν για χρήση από την εκάστοτε Πρώτη Κυρία.

Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία η Μελάνια Τραμπ αποστασιοποιήθηκε από τα σχέδια του συζύγου της, λέγοντας στο προσωπικό της ότι «η ιδέα δεν ήταν δική της», όπως δήλωσαν πηγές του Λευκού Οίκου στη νεοϋορκέζικη εφημερίδα.

Οι εικόνες κατεδάφισης της ιστορικής Ανατολικής Πτέρυγας της προεδρικής κατοικίας προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τις απορρίπτει, χαρακτηρίζοντας την ανέγερση, στη θέση της, μιας κολοσσιαίων διαστάσεων αίθουσας χορού «απαραίτητη προσθήκη».

Ομως η Μελάνια μάλλον δυσαρεστήθηκε, γιατί εκεί είχε περάσει τις περισσότερες από τις ώρες της στον Λευκό Οίκο αλλά και επειδή εκεί βρισκόταν το γραφείο της γραμματείας κοινωνικών ζητημάτων της αμερικανικής προεδρίας. Ιστορικοί και επικριτές του προέδρου υποστηρίζουν ότι η απόφαση κατεδάφισης της Ανατολικής Πτέρυγας καταρρίπτει την ίδια την ιδέα του Λευκού Οίκου ως «οίκου του λαού» των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε επίσης τις κατηγορίες περί έλλειψης διαφάνειας, σημειώνοντας ότι το έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ιδιώτες δωρητές και δεν θα επιβαρύνει τους φορολογουμένους. «Μην μπερδεύεστε», δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, «ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας γεννημένος κατασκευαστής: η νέα Ανατολική Πτέρυγα και η νέα αίθουσα χορού θα κάνουν τον οίκο τολαού ακόμη πιο λειτουργικό και όμορφο για γενιές προέδρων στο προσεχές μέλλον».

Δεν συμφωνούν, ωστόσο, όλοι με την άποψη αυτή. Ο Τζο Γουόλς, ένας πρώην Ρεπουμπλικανός (είχε, μάλιστα, διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα το 2019) και νυν Δημοκρατικός, δήλωσε πως αν έθετε υποψηφιότητα για πρόεδρος το 2028, θα δεσμευόταν να κατεδαφίσει την αίθουσα χορού του Τραμπ και να αποκαταστήσει την Ανατολική Πτέρυγα. Σημείωσε επίσης πως όλοι οι Δημοκρατικοί που θα αποφασίσουν να διεκδικήσουν την προεδρία των ΗΠΑ θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα κάνουν το ίδιο.

Πάντως, ο επίσης Δημοκρατικός γερουσιαστής της Αριζόνα Ρούμπεν Γκαλέγκο προτίμησε να τρολάρει το εγώ του Τραμπ, προτείνοντας, «σε περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος ένας Δημοκρατικός, η αίθουσα χορού δεν θα πρέπει να κατεδαφιστεί, αλλά να μετονομαστεί σε Αίθουσα Χορού Μπαράκ Ομπάμα».

