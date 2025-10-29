Φυλάκιση για το διαδικτυακό bullying στην Μπριζίτ Μακρόν

Σε ποινές φυλάκισης από τρεις έως 12 μήνες, με αναστολή, και πρόστιμα έως και 8.000 ευρώ, καταδικάστηκαν από το ποινικό δικαστήριο του Παρισιού οι οκτώ άνδρες και οι δύο γυναίκες, κατηγορούμενοι για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της Μπριζίτ Μακρόν.

Η κόρη της Μακρόν κατέθεσε ότι οι ψευδείς ισχυρισμοί στο Διαδίκτυο ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας γεννήθηκε άνδρας, είχαν βλάψει την ποιότητα ζωής της μητέρας της, με αποτέλεσμα να ανησυχεί καθημερινά για τα ρούχα που φοράει και τη στάση της.

Η 41χρονη δικηγόρος Τιφέν Οζιέρ κλήθηκε ως μάρτυρας στη δίκη των 10 ατόμων που κατηγορούνταν για διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν, δημιουργώντας ή αναδημοσιεύοντας αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ισχυρίζονταν ψευδώς ότι ήταν άνδρας.

Η Οζιέρ είπε ότι φωτογραφίες της μητέρας της, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών από τις διακοπές της, είχαν αναρτηθεί στο Ιντερνετ με αρνητικά σχόλια. «Το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει συστηματικά να προσέχει τι φοράει, πώς συμπεριφέρεται, ανεξάρτητα από το τι κάνει στην καθημερινότητά της, επειδή γνωρίζει ότι η εικόνα της μπορεί να παραμορφωθεί για να εξυπηρετήσει αυτές τις επιθέσεις».

Οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 41 έως 60 ετών, δικάστηκαν για διαδικτυακή παρενόχληση της Μακρόν. Μερικοί από τους κατηγορούμενους είχαν μικρό αριθμό ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ άλλοι ήταν πιο γνωστοί. Ολοι κατηγορήθηκαν ότι έκαναν κακόβουλα σχόλια σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της Μπριζίτ Μακρόν ή τη σχέση της με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Η Οζιέρ, η οποία είναι ένα από τα τρία παιδιά από τον πρώτο γάμο της Μπριζίτ, είπε ότι η μητέρα της είχε επηρεαστεί από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είχαν προκαλέσει «επιδείνωση της υγείας της» και «επιδείνωση της ποιότητας ζωής της».

«Δεν περνάει ούτε μέρα ούτε εβδομάδα χωρίς κάποιος να μην της μιλήσει γι’ αυτό… Αυτό που είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτήν είναι οι επιπτώσεις στην οικογένειά της… Τα εγγόνια της ακούν τι λέγεται: “Η γιαγιά σου λέει ψέματα” ή “Η γιαγιά σου είναι ο παππούς σου”. Αυτό την επηρεάζει πολύ. Δεν ξέρει πώς να το σταματήσει… Δεν έχει εκλεγεί, δεν έχει επιδιώξει τίποτα και υπόκειται συνεχώς σε αυτές τις επιθέσεις. Εγώ -ως κόρη, γυναίκα και μητέρα- δεν θα ευχόμουν τη ζωή της σε κανέναν», τόνισε.

Η Οζιέρ είπε ότι η μητέρα της σκεφτόταν συνεχώς ότι η παραμικρή εικόνα της θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον της για να τροφοδοτήσει επιθέσεις μίσους. Ετσι, δεν μπορεί να έχει ηρεμία στις καθημερινές της δραστηριότητες… Είναι αδύνατο να έχει μια φυσιολογική ζωή χωρίς να τίθεται αυτό το ζήτημα, οι επιθέσεις των οποίων είναι ο στόχος. Συστηματικά, η ταυτότητά της αμφισβητείται, οι άνθρωποι τής μιλάνε συνεχώς γι’ αυτό».

Η Οζιέρ είπε πως οι ισχυρισμοί ότι η μητέρα της ήταν άνδρας ήταν σαν «ανεμοστρόβιλος που δεν σταματά ποτέ».

Η δίκη στο Παρίσι έγινε στο πλαίσιο μιας νομικής μάχης και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά του ψευδούς ισχυρισμού ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι ένας άνδρας ονόματι Ζαν-Μισέλ Τρονιέ.

Οι Μακρόν έχουν επίσης καταθέσει αγωγή στις ΗΠΑ για δυσφήμιση κατά της συντηρητικής podcaster Κάντας Οουενς για ενίσχυση και επανάληψη του ισχυρισμού.

Η αγωγή των Μακρόν στις ΗΠΑ αναφέρει πως η κατηγορία ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι ένας άνδρας ονόματι Ζαν-Μισέλ Τρονιέ, είναι εντελώς ψευδής και ότι ο Τρονιέ είναι στην πραγματικότητα ο μεγαλύτερος αδελφός της Μπριζίτ.

Ο 80χρονος Τρονιέ ζει στην πόλη Αμιένη της βόρειας Γαλλίας, όπου μεγάλωσε με την Μπριζίτ και τα αδέλφια τους σε μια οικογένεια διάσημη για την επιχείρηση σοκολάτας της.

Η Οζιέρ είπε στο δικαστήριο ότι είχε δει τον θείο της πριν από μερικούς μήνες και «ήταν πραγματικά καλά».

Πώς δικαιολόγησαν τις πράξεις τους οι κατηγορούμενοι

Νωρίτερα, ο Ζαν-Λικ Μ., 65 ετών, συνταξιούχος επιχειρηματίας που είναι τώρα αντιδήμαρχος σε ένα χωριό στο Σον-ε-Λουάρ, ανακρίθηκε για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κοινοποίησε ή έγραψε. Αρνήθηκε την διαδικτυακή παρενόχληση, λέγοντας: «ποτέ δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω κακό».

Ο 41χρονος Ορελιέν Πουαρσόν-Ατλάν, γνωστός αρθρογράφος και συγγραφέας μυθοπλασίας, ο οποίος διατηρούσε έναν λογαριασμό υψηλού προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο Zoé Sagan, ερωτήθηκε για τέσσερις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την ταυτότητα της Μπριζίτ Μακρόν, συμπεριλαμβανομένων αναρτήσεων της Οουενς που κοινοποίησε. Αρνήθηκε την διαδικτυακή παρενόχληση, λέγοντας ότι οι νομικές διαδικασίες ήταν «πολύ επικίνδυνες για την ελευθερία της έκφρασης». Ο ίδιος έγραψε για παιδεραστία, αναφερόμενος στη σχέση του Εμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν, για αυτό και του επιβλήθηκαν οι αυστηρότερες ποινές.

Ισχυρίστηκε ότι οι αναρτήσεις του ήταν «σατιρικές» και «χιουμοριστικές» και ότι η Γαλλία είναι ένα έθνος με «σάτιρα στο DNA του». Είπε μάλιστα ότι η Μπριζίτ Μακρόν «θα έπρεπε» να είχε δημοσιεύσει μερικές φωτογραφίες της ενώ ήταν έγκυος, κάτι που θα είχε θέσει τέλος στους ισχυρισμούς.

Ο Μπερτράν Σ., ιδιοκτήτης γκαλερί τέχνης, αρνήθηκε την παρενόχληση. Είπε ότι είχε μοιραστεί αναρτήσεις για την Μακρόν ως άνδρα επειδή ένιωθε ότι γινόταν παγκόσμιο ζήτημα «με συνέπειες για τη Γαλλία». Πίστευε ότι αν πολλοί άνθρωποι δημοσίευαν γι’ αυτό, «οι Μακρόν θα ήταν υποχρεωμένοι να μας δώσουν μια απάντηση στις ερωτήσεις μας».

Η ψευδής θεωρία σχετικά με το φύλο της Μπριζίτ Μακρόν διαδόθηκε εν μέρει επειδή η διαφορά ηλικίας των Μακρόν (24 χρόνια) αποτελούσε εδώ και καιρό θέμα σχολίων στο Διαδίκτυο.

