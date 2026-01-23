Μια αμαρτωλή τροπολογία για την επιμέλεια των παιδιών και η Κεφαλογιάννη

Αφορμή για πολιτικά σχόλια και οξεία κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο που νομοθετεί έδωσε η ξαφνική –λίγο πριν από τις γιορτές– αλλαγή της νομολογίας που αφορά τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ανηλίκων σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου των γονέων.

Εν μια νυκτί, στις 19 Δεκεμβρίου, και στο (εντελώς άσχετο) νομοσχέδιο που αφορούσε την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, «πέρασε» με χαρακτήρα επείγοντος διάταξη που αλλάζει τα δεδομένα του οικογενειακού δικαίου στο ζήτημα της επιμέλειας.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 109 του εν λόγω νόμου προβλέπει: «Αν από τότε που εκδόθηκε δικαστική απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα μεταβλήθηκαν οι συνθήκες, το δικαστήριο οφείλει, ύστερα από αίτηση ενός ή και των δύο γονέων, των πλησιέστερων συγγενών του τέκνου ή του εισαγγελέα, να προσαρμόσει την απόφασή του στις νέες συνθήκες, ανακαλώντας ή μεταρρυθμίζοντάς την, σύμφωνα με το συμφέρον του τέκνου, και ιδίως να αποδώσει στους γονείς την άσκηση της γονικής μέριμνας που τους είχε αφαιρεθεί».

Δίνεται, δηλαδή, η δυνατότητα στους διαδίκους να διεκδικήσουν νέα εκδίκαση σε πρώτο βαθμό αντί να περιμένουν το Εφετείο, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

Μέχρι εδώ το θέμα μοιάζει απλώς δικονομικό. Ομως αποκτά πολιτική διάσταση μετά την πληροφορία –που μετέδωσαν ο ΣΚΑΪ, η «Καθημερινή» και άλλα Μέσα– ότι από τους πρώτους που έκαναν χρήση της νέας διάταξης ήταν η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη.

Είναι γνωστό ότι τον Νοέμβριο εκδικάστηκε η υπόθεση επιμέλειας των παιδιών της κυρίας Κεφαλογιάννη και του Μίνωα Μάτσα, μετά το διαζύγιό τους, το οποίο προφανώς δεν ήταν συναινετικό. Το Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε τότε πλήρη συνεπιμέλεια για τους δύο γονείς.

Με χρήση της τροπολογίας του Δεκεμβρίου, η υπουργός είχε πλέον τη δυνατότητα να επανέλθει στο δικαστήριο διεκδικώντας αλλαγή της προηγούμενης απόφασης. Και φαίνεται ότι το έπραξε ήδη, καταθέτοντας αγωγή κατά του πρώην συζύγου της. Για την ίδια υπόθεση δε, η κυρία Κεφαλογιάννη φέρεται να έχει ήδη εφεσιβάλει.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, o κ. Μάτσας, μέσω του δικηγόρου του, επέδωσε εξώδικο, με το οποίο διαμαρτύρεται για την εφαρμογή της τροπολογίας και το ηθικό πλαίσιο αυτής. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο εξώδικο αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Δεν μπορώ, βέβαια, να διανοηθώ, γενικώς τουλάχιστον μιλώντας, ότι το νομοθετικό έργο μπορεί ποτέ να μετατραπεί σε εργαλείο εξυπηρέτησης προσωπικών αιτημάτων μελών της κυβέρνησης, ιδίως μάλιστα για την ανατροπή δικαστικών αποφάσεων, ούτε φυσικά, διανοούμαι ειδικότερα, ότι η συγκεκριμένη αυτή διάταξη προτάθηκε και ψηφίστηκε με την υπογραφή σας, για να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση που σας αφορά.

Πάρα ταύτα, το αντικειμενικό γεγονός ότι εσείς πρώτη, μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη θέσπισή της, σπεύσατε και χρησιμοποιήσατε τη διάταξη αυτή, ασκώντας την από 7/1/2026 αγωγή σας εναντίον μου, σας εκθέτει ανεπανόρθωτα ηθικά και πολιτικά».

Εξηγήσεις Φλωρίδη: Η διάταξη αφορά τον λαό Σε μια πρώτη αντίδραση από την κυβέρνηση, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, βγήκε το πρωί της Παρασκευής (23.01) στο Open για να δώσει εξηγήσεις για την επίμαχη τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορούσε την επιμέλεια τέκνων και αξιοποιήθηκε από την υπουργό Τουρισμού. Ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε στα περί «ξαφνικής τροπολογίας». «Οταν ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο ενημερώνονται τα υπουργεία. Το νομοσχέδιο αυτό είχε 2 μέρη, το πρώτο το κύριο μέρος και το δεύτερο οι λοιπές διατάξεις. Στο δεύτερο μέρος ενσωματώθηκαν διατάξεις από 12 υπουργεία, όχι τροπολογίες, κανονικά στο σώμα του νομοσχεδίου, κανονικά άρθρα και αυτό είναι η καθημερινή πρακτική» είπε. Και συνέχισε: «Ο κόσμος μπερδεύει μια τροπολογία που έρχεται στη Βουλή και διατάξεις που μπήκαν από την αρχή. Μια τροπολογία μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν δίνει τη δυνατότητα στη Βουλή να τη διαχειριστεί σωστά. Οι διατάξεις αυτές είναι πάνω από 35 σε αυτές ήταν 8 από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ξεκίνησε η συζήτηση στις επιτροπές. Στην αρμόδια επιτροπή έγιναν 4 συνεδριάσεις. Εκεί κατέθεσαν και αρμόδιοι φορείς. Μετά από αυτές το νομοσχέδιο εισήχθη στην ολομέλεια, η οποία κράτησε 2 ημέρες. Σε όλη τη διάρκεια των συζητήσεων δεν υπήρξε καμία ένσταση και κριτική στη διάταξη αυτή». Αναφερόμενος σε όσα γράφονται για την αξιοποίηση της διάταξης από την κυρία Κεφαλογιάννη ο κ. Φλωρίδης απάντησε πως «το γεγονός ότι αυτή τη διάταξη πήγανε και τη φορτώνουν σε έναν πολιτικό, όταν αφορά όλο τον λαό και έπρεπε να το ρυθμίσουμε, αδικεί τη ρύθμιση. Η ρύθμιση είναι υπέρ των πολιτών γιατί αφορά ένα δικαίωμα».

