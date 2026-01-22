308
Κόσμος

Ισπανία-Σιδηροδρομικό δυστύχημα: Διασώθηκε σκύλος έπειτα από τέσσερις ημέρες

Η ιδιοκτήτριά του Ανα Γκαρθία Αράντα βρίσκονταν στα τρένα που συγκρούστηκαν, σε ένα από τα πιο οδυνηρά σιδηροδρομικά δυστυχήματα για την Ισπανία, που «άφησε» πίσω του τουλάχιστον 45 νεκρούς

Protagon Team Protagon Team 22 Ιανουαρίου 2026, 19:19
Πυροσβέστες στη νότια Ισπανία διάσωσαν τον Μπόρο, έναν σκύλο που αγνοείτο μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα της Κυριακής, και τον έδωσαν πίσω στους ιδιοκτήτες του, σε μια σπάνια στιγμή ανακούφισης εν μέσω του εθνικού πένθους για τους τουλάχιστον 45 νεκρούς της τραγωδίας.

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο τρένων είναι μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές καταστροφές των τελευταίων ετών στην Ευρώπη, όπου τραυματίστηκαν επίσης περισσότεροι από 120 άνθρωποι. Οι ερευνητές αναζητούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο Μπόρο, μια διασταύρωση ράτσας σνάουτσερ και σκύλου νερού, επέβαινε σε ένα από τα τρένα μαζί με την ιδιοκτήτριά του Ανα Γκαρθία Αράντα και την έγκυο αδελφή της, όταν σημειώθηκε η σύγκρουση. Και οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, με τη δεύτερη γυναίκα να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Συγγενείς είχαν απευθύνει δημόσια έκκληση για βοήθεια, προκειμένου να βρεθεί το σκυλί. «Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα για την αδελφή μου, τουλάχιστον ελπίζω να μπορέσω να βρω τον Μπόρο», είπε η Γκαρθία Αράντα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, σε δηλώσεις που δημοσιεύτηκαν σε ισπανικά ΜΜΕ.

Η αστυνομία είχε εντοπίσει αρχικά το ζώο κοντά στον τόπο της τραγωδίας χθες, όμως ο σκύλος τράπηκε σε φυγή όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν. Πυροσβέστες τον έπιασαν το επόμενο πρωί.

Ο Μπόρο στην αγκαλιά της ιδιοκτήτριάς του, μετά από τέσσερις ημέρες αναζήτησης στα συντρίμμια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος ( PLAN INFOCA HANDOUT/Handout via REUTERS)

«Γνωρίζαμε από χθες την περιοχή όπου μπορούσε να βρίσκεται και σήμερα εντέλει καταφέραμε να τον βρούμε και τον πάρουμε μαζί μας, επομένως μπορεί να επιστρέψει στην οικογένειά του», ανέφερε σε δημοσιογράφους ένας από τους πυροσβέστες.

Εκτοτε, το σκυλί επανασυνδέθηκε με τους συγγενείς. «Ήταν πολύ δύσκολο και πολύ όμορφο», υπογράμμισε ένας εκπρόσωπος Τύπου της οικογένειας.

 

