Ο Μακρόν και η Αυλή του

Ο Εμανουέλ Μακρόν περιτριγυρίζεται από μια πιστή σε αυτόν «αντροπαρέα», σύμφωνα με τους συγγραφείς ενός νέου βιβλίου, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο ίδιος είναι επιρρεπής σε βιαστικές αποφάσεις λόγω «ναρκισσισμού και κατάθλιψης». Ο Νικολά Ντομενάχ –μαζί με τον Μορίς Σαφράν, συγγραφέα του βιβλίου «Néron à l’Élysée» (Ο Νέρων στο Ελιζέ) – είπε χαρακτηριστικά: «Είναι λίγο σαν βασιλική αυλή».

Οι δύο συγγραφείς είναι κορυφαίοι πολιτικοί σχολιαστές του Challenges, ενός γνωστού επιχειρηματικού περιοδικού, σημείωσαν οι Times.

Γνωρίζουν τον Μακρόν για περισσότερο από μια δεκαετία και αρχικά υποστήριξαν με ενθουσιασμό τις φιλικές προς τις επιχειρήσεις μεταρρυθμίσεις του.

Η αιφνιδιαστική απόφαση του προέδρου να προκηρύξει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές το 2024 τον άφησε αδύναμο και εξέπληξε τόσο τους συμμάχους όσο και τους αντιπάλους του.

«Η τρέλα της διάλυσης του Κοινοβουλίου μόλυνε ολόκληρη τη Γαλλία», σύμφωνα με το βιβλίο. Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν τα οικονομικά επιτεύγματα του Μακρόν κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του, αλλά αναφέρουν ότι έκτοτε, «έχει βυθίσει τη χώρα σε μια κατακόρυφη πτώση».

«Δείχνει μια ναρκισσιστική άρνηση να ακούσει συμβουλές, θεωρεί ότι το να παραδεχτεί λάθη έιναι σημάδι αδυναμίας και θέλει να παίρνει κάθε απόφαση μόνος του. Νομίζει ότι ξέρει καλύτερα από όλους, σαν να είναι αλάθητος, όπως ο Πάπας», είπε ο Ντομενάχ στους Times.

Ο Σαφράν πρόσθεσε: «Αλλοι πρόεδροι άκουγαν τους συμβούλους τους, αλλά ο Μακρόν θέλει να τα κάνει όλα μόνος του».

Στο βιβλίο μιλάει και ο Αλέν Μινκ, πρώην σύμβουλος του γάλλου προέδρου: «Ο Μακρόν εμφανίζει όλα τα κλινικά συμπτώματα της κατάθλιψης. Οταν ένας έξυπνος άνθρωπος παίρνει ηλίθιες αποφάσεις, αυτό δεν οφείλεται στην απώλεια της νοημοσύνης του, αλλά σε ένα ψυχολογικό πρόβλημα».

Ο 75χρονος Ντομενάχ, συνιδρυτής του αριστερού, αρχικά, περιοδικού Marianne, και ο 71χρονος Σαφράν, πρώην διευθυντής του περιοδικού, είναι δύο ακόμα βετεράνοι σχολιαστές που απομακρύνονται από τον γάλλο πρόεδρο, τον οποίο αρχικά θαύμαζαν.

Το βιβλίο τους έχει δεχτεί κριτική από τους υποστηρικτές του Μακρόν ως μια εχθρική καρικατούρα από μέλη του αριστερού κατεστημένου, τα οποία είναι απογοητευμένα από τον γάλλο πρόεδρο.

Οι συγγραφείς κατηγορούν τον Μακρόν ότι επέτρεψε την επικράτηση μιας «μάτσο κουλτούρας» στο Ελιζέ. «Γύρω του υπάρχει ένας κύκλος που αποτελείται από άνδρες με τους οποίους τα πάει καλά. Δεν είναι ομοφυλόφιλοι, αλλά άντρες που απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου και πίνουν μαζί κόκκινο κρασί, ειδικά Μπορντό», είπε ο Ντομενάχ.

«Ενας από τους πολιτικούς στόχους του Μακρόν ήταν να υπερασπιστεί τις γυναίκες από τις σεξουαλικές επιθέσεις, αλλά τι έκανε; Πήγε στην τηλεόραση και είπε ότι ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση, είναι το καμάρι της Γαλλίας».

Το βιβλίο κατηγορεί τον Μακρόν ότι συμπεριφέρεται άσχημα στις γυναίκες υπουργούς, ειδικά στην Ελιζαμπέτ Μπορν, μία από τις επτά πρωθυπουργούς του από το 2017. Της ζήτησε να παραιτηθεί τον Ιανουάριο του 2024.

Η αντροπαρέα και η Μπριζίτ

Ερωτηθείς για το πώς η φερόμενη «μάτσο κουλτούρα» του στενού κύκλου του Μακρόν συνάδει με τον γάμο του με την Μπριζίτ, η οποία είναι 24 χρόνια μεγαλύτερή του, ο Ντομενάχ είπε: «Η Μακρόν δεν παίζει κανέναν πολιτικό ρόλο και είναι τόσο η σύζυγός του όσο και η αναπληρωματική μητέρα του. Οι περισσότεροι άλλοι γάλλοι πολιτικοί έχουν εμμονή με την κατάκτηση, και αυτό περιλαμβάνει την κατάκτηση γυναικών, αλλά ο Μακρόν δεν φαίνεται να ασχολείται με αυτό».

Ο Φρανσουά Ολάντ, ο σοσιαλιστής προκάτοχος του Μακρόν που τον έφερε στο υπουργικό συμβούλιο, αναφέρεται εκτενώς στο βιβλίο, περιγράφοντας τον Μακρόν ως «παιδί που παίζει θέατρο… και έχει φτάσει τον ναρκισσισμό σε παθολογικό επίπεδο».

Η εκτίμηση του Ολάντ βέβαια, μπορεί να μην είναι αμερόληπτη. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ποτέ δεν συγχώρησε τον Μακρόν που παραιτήθηκε από υπουργός Οικονομίας το 2016 για να ξεκινήσει τη δική του προεκλογική εκστρατεία.

Οι Ντομενάχ και Σαφράν δήλωσαν ότι έγραψαν το βιβλίο για να προειδοποιήσουν τον Μακρόν να αφήσει τη θέση του σε έναν διάδοχο από το κεντρώο στρατόπεδό του, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φαινομενικά ασταμάτητη άνοδος της Εθνικής Συσπείρωσης της Μαρίν Λεπέν.

Φημολογείται ότι ο Μακρόν έπαθε υπερκόπωση κατά την περίοδο της επανεκλογής του το 2022. Δύο χρόνια αργότερα, το ακροδεξιό κόμμα κέρδισε περισσότερες έδρες από οποιοδήποτε άλλο γαλλικό κόμμα στις ευρωπαϊκές εκλογές, οδηγώντας τον Μακρόν στην εσφαλμένη απόφαση να προκηρύξει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές.

Αντί να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία όπως ήλπιζε, το κόμμα του έχασε έδρες από την Λεπέν και μια αριστερή συμμαχία, καθιστώντας τη Γαλλία ουσιαστικά ακυβέρνητη με μια σειρά από βραχύβιες μειοψηφικές κυβερνήσεις.

«Ο Μακρόν είχε πείσει τον εαυτό του ότι οι Γάλλοι θα συσπειρωθούν γύρω του, αλλά όλοι εκτός από τον ίδιο ήξεραν ότι δεν θα το έκαναν», είπε ο Ντομενάχ. «Εχει χάσει κάθε εξουσία στη Γαλλία και διεθνώς, έχει γίνει λίγο γελοίος. Οταν ο Ντόναλντ Τραμπ γελάει μαζί μας, είναι αφόρητο για όσους από εμάς έχουμε μια συγκεκριμένη ιδέα για το ποια πρέπει να είναι η θέση της Γαλλίας στον κόσμο.

»Συνεχίζει να καταρρίπτει όποιον θα μπορούσε να τον διαδεχθεί, αλλά αυτό που θα έπρεπε να κάνει, είναι να κρατήσει χαμηλότερο προφίλ για να επιτρέψει σε κάποιον άλλο να αναδειχθεί. Εχουμε ακόμα ένα χρόνο και πιστεύω ότι είναι εφικτό», δήλωσε ο ίδιος στους Times.

