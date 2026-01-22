Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 28,5% η ΝΔ – Πτώση στο 12,4% για ΠΑΣΟΚ

Σημαντικά ενισχυμένο εμφανίζεται το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, με το ΠΑΣΟΚ να παραμένει σε πτωτική πορεία, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα σχεδόν για το σύνολο των κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευση.

Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου φθάνει στο 28,5% από 27% που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας τον Δεκέμβριο και από 28,3% που έλαβε το κόμμα στις ευρωεκλογές. Πτώση άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων για το ΠΑΣΟΚ στο 12,5% (από 14,1% τον Δεκέμβριο), με την τρίτη θέση να καταλαμβάνει η Πλεύση Ελευθερίας στο 11,7% (από 12,5%).

Υποχώρηση και για την Ελληνική Λύση στο 10,7% (από 11,6%), ενώ το ΚΚΕ βρίσκεται στο 8% (από 8,4%) και ο ΣΥΡΙΖΑ φθάνει στο 3,9% (από 5,5%), με τη Νίκη στο 2,5% (από 2,1%). Εντός Βουλής η Φωνή Λογικής με 3,3% (από 4,9%), η Νέα Αριστερά με 2,5% (από 2,7%) και το ΜέΡΑ25 με 2,7% (από 3,6%).

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία, με τον ΣΥΡΙΖΑ να υποχωρεί και το ποσοστό του να αγγίζει το οριακό 3% για είσοδο στη Βουλή. Πιο αναλυτικά:

Στο 22,3% η Νέα Δημοκρατία (από 21%).

Στο 9,8% το ΠΑΣΟΚ (από 11%)

Στο 9,2% η Πλεύση Ελευθερίας (από 9,7%)

Στο 8,4% η Ελληνική Λύση (από 9%)

Στο 6,3% το ΚΚΕ (από 6,5%)

Στο 3% ο ΣΥΡΙΖΑ (από 4,2%)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο καταλληλότερος πολιτικός για τη θέση του Πρωθυπουργού με 27%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8%. Νικητής παραμένει ο «Κανένας» με 28%.

