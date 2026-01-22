Η πρόταση Μητσοτάκη για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στην έκτακτη σύνοδο της ΕΕ

Στις εργασίες της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης προσήλθε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας στο επίκεντρο τόσο τις εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία όσο και την πρόταση για τη σύσταση «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα.

Οπως σημείωσε στις δηλώσεις του, «δεν συγκαλείται συχνά έκτακτη Σύνοδος Κορυφής», υπογραμμίζοντας ότι, στη σημερινή συγκυρία, η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω της έντασης που καταγράφηκε τις τελευταίες εβδομάδες στις σχέσεις Ευρώπης–Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι πιο πρόσφατες τοποθετήσεις του αμερικανού προέδρου αφήνουν ανοιχτό έναν «διάδρομο εκτόνωσης», τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ΕΕ, με μία εξαίρεση, στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, διευκρινίζοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν το νησί αποτελούν αποκλειστικά υπόθεση των κατοίκων του.

Την ίδια στιγμή, αναγνώρισε ότι υπάρχουν «έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί» σχετικά με την ασφάλεια στον Αρκτικό Κύκλο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτά τα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν «με καλή διάθεση και στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις σχέσεις της Δανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Αναφερόμενος στο δεύτερο βασικό θέμα της Συνόδου, την αμερικανική πρόταση για τη σύσταση «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα, σημείωσε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν εκφράσει εύλογες επιφυλάξεις. Η πρόταση, όπως έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, φαίνεται να υπερβαίνει το πλαίσιο που ορίζουν οι αποφάσεις 2803 του ΟΗΕ, επισήμανε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης κατέθεσε μια συμβιβαστική πρόταση, σύμφωνα με την οποία οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης θα μπορούσαν να προσυπογράψουν τη συμμετοχή τους αποκλειστικά για το ζήτημα της «επόμενης ημέρας» της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και μόνο για όσο διάστημα αυτό απαιτηθεί.

«Πρόκειται για μια εύλογη συμβιβαστική πρόταση, που θα μας επιτρέψει να συμβάλουμε ουσιαστικά στη διαδικασία ειρήνης στη Γάζα, χωρίς να δημιουργήσουμε έναν νέο ΟΗΕ που θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον ΟΗΕ», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει από την πρώτη στιγμή εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή και την προώθηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναλυτικά η δήλωση Μητσοτάκη «Δεν είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη σύνοδος κορυφής, όμως πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν επιβεβλημένο. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μία σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του προέδρου Τραμπ. Πιστεύω όμως ότι οι χθεσινές του τοποθετήσεις οδηγούν, δείχνουν, το διάδρομο προς μία εκτόνωση τουλάχιστον στο ζήτημα που αφορά στην Γροιλανδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη με μία εξαίρεση τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας διευκρινίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι τα ζητήματα που αφορούν την νήσο της Γροιλανδίας αφορούν μόνο τους κατοίκους της και το βασίλειο της Δανίας. Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί ως προς την ασφάλεια του αρκτικού κύκλου, αυτοί όμως μπορούν να επιλυθούν με καλή διάθεση και στα πλαίσια των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις θέσεις της Δανίας με τις ΗΠΑ, και πιστεύω ότι μπορούμε δημιουργικά και παραγωγικά να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ως προς τώρα το άλλο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε και αναφέρομαι στο συμβούλιο της ειρήνης όπως αυτό προτάθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά όλες οι χώρες με δύο εξαιρέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν εκφράσει κάποιους πιστεύω ευλόγους νομικούς προβληματισμούς καθώς το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της αποφάσης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παραταύτα η πρόταση της Ελλάδος, η πρόταση μου, θα είναι οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο συμβούλιο της ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρηση τους μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια εύλογη συμβιβαστική λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στην διαδικασία ειρήνευσης της Γάζας. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ουσιαστικά ένα νέο οργανισμό ο οποίος μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών».

