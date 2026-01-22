Παράταση προθεσμιών για αυθαίρετα, άδειες και ταυτότητα κτιρίου – τροπολογία του ΥΠΕΝ

Nα «ξεμπλοκάρει» κρίσιμα μέτωπα στην αγορά ακινήτων επιχειρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προχωρά σε εκτεταμένες παρατάσεις πολεοδομικών προθεσμιών και έργων αποθήκευσης ενέργειας.

Στόχος –όπως υπογραμμίζεται– είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες μέσα από ένα μεταβατικό πλαίσιο που αποσκοπεί στην ομαλή προσαρμογή στο νέο πολεοδομικό καθεστώς.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι ρυθμίσεις αυτές ενισχύουν την ασφάλεια δικαίου και την αξιοπιστία του πολεοδομικού πλαισίου, σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων για την ακίνητη περιουσία, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπουν τη δημιουργία νέων αδιεξόδων στην αγορά.

Οι κρίσιμες παρατάσεις του άρθρου 3

Στο άρθρο 3 της τροπολογίας, και ειδικότερα στις παραγράφους 2 έως 6, περιλαμβάνονται επείγουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της διοίκησης.

Με την παράγραφο 2, παρατείνεται η προθεσμία αναστολής επιβολής των κυρώσεων του άρθρου 125Θ του ν. 4495/2017 για κτίσματα των οποίων οι οικοδομικές άδειες έχουν ακυρωθεί ή ακυρώνονται, στο μέρος που αφορά τη χρήση των κινήτρων και προσαυξήσεων των άρθρων 66 και 71 του ν. 5197/2025.

Παράλληλα, παρατείνεται και η προθεσμία μη εφαρμογής των απαγορεύσεων δικαιοπραξιών του άρθρου 82 του ίδιου νόμου. Η νέα καταληκτική ημερομηνία συνδέεται με την προθεσμία υποβολής αίτησης για επανέκδοση οικοδομικής άδειας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «e-Άδειες».

Με την παράγραφο 3, παρατείνεται έως την 1η Φεβρουαρίου 2028 η προθεσμία για τη σύνταξη και υποβολή της Ταυτότητας Κτιρίου για τα κτίρια Κατηγορίας Ι, δίνοντας επιπλέον χρόνο σε ιδιοκτήτες και μηχανικούς να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του νέου πλαισίου.

Η παράγραφος 4 προβλέπει παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2028 για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017, υπό την προϋπόθεση ότι είναι προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011.

Με την παράγραφο 5, παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2027 το επιτρεπτό των χερσαίων εγκαταστάσεων διαχείμανσης και μικροεπισκευών σκαφών, ρύθμιση που αφορά κυρίως περιοχές με έντονη ναυτική και τουριστική δραστηριότητα.

Τέλος, η παράγραφος 6 επεκτείνει έως τις 30 Ιουνίου 2026 τη διατήρηση της αρμοδιότητας εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης από τα όργανα που τηρούν σήμερα τη σχετική ευθύνη, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της διοικητικής διαδικασίας.

Παράταση για την αποθήκευση ενέργειας

Στο άρθρο 4 της τροπολογίας, το ΥΠΕΝ στρέφει το βλέμμα στον κρίσιμο τομέα της ενεργειακής μετάβασης, προβλέποντας παράταση για την ηλέκτριση των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Α.Η.Ε.) που έχουν επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών.

Η ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει καθυστερήσεις που έχουν προκύψει στην υλοποίηση των έργων, παρατείνοντας έως τις 30 Ιουνίου 2026 την υποχρέωση ενεργοποίησης των Σ.Α.Η.Ε. που έχουν ενταχθεί στη Γ’ ανταγωνιστική διαδικασία.

Με το πακέτο αυτό των παρατάσεων, το υπουργείο επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για αυστηρό και αξιόπιστο πολεοδομικό και ενεργειακό πλαίσιο και στη ρεαλιστική προσαρμογή των πολιτών και των επενδυτών στις απαιτήσεις ενός ταχέως μεταβαλλόμενου θεσμικού περιβάλλοντος.

