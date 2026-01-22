Αγωγή Τραμπ κατά JPMorgan – ζητά 5 δισ. δολάρια αποζημίωση

Σε μια υπόθεση που αναμένεται να προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στον χρηματοπιστωτικό και πολιτικό κόσμο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε αγωγή ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της JPMorgan Chase και του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζέιμι Ντάιμον, κατηγορώντας τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας ότι του έκλεισε τους λογαριασμούς (debanking), για πολιτικούς λόγους.

Η αγωγή κατατέθηκε στο Μαϊάμι της Φλόριντα και υποστηρίζει ότι η JPMorgan παραβίασε τις ίδιες της τις πολιτικές, «ξεχωρίζοντάς» τον για να ακολουθήσει το «πολιτικό ρεύμα», τερματίζοντας πολλούς από τους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

«Μολονότι λυπούμαστε που ο πρόεδρος Τραμπ μας έχει μηνύσει, πιστεύουμε ότι η αγωγή δεν έχει καμία βάση. Σεβόμαστε το δικαίωμά του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, όπως και το δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας», ανέφερε σε απάντησή της η τράπεζα, σύμφωνα με το Reuters. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν κλείνει λογαριασμούς για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους.

«Κλείνουμε λογαριασμούς όταν δημιουργούν νομικούς ή ρυθμιστικούς κινδύνους για την εταιρεία. Λυπούμαστε που πρέπει να το κάνουμε, όμως συχνά οι κανόνες και οι ρυθμιστικές απαιτήσεις μας οδηγούν σε αυτή την απόφαση», πρόσθεσε η JPMorgan.

Σύμφωνα με το δικόγραφο, ο αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι, παρά τους ισχυρισμούς της τράπεζας πως τιμά τις αρχές της, η JPMorgan τις παραβίασε μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση ή δυνατότητα επανόρθωσης, τερματίζοντας τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν στον ίδιο και στις εταιρείες φιλοξενίας του (hospitality companies).

Η αγωγή αναφέρει επίσης ότι οι ενάγοντες υπέστησαν εκτεταμένη βλάβη στη φήμη τους, καθώς αναγκάστηκαν να απευθυνθούν σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να μεταφέρουν κεφάλαια και λογαριασμούς, «καθιστώντας σαφές ότι είχαν αποτραπεζοποιηθεί από την JPMC».

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο τραπεζικός κλάδος αντιτίθεται στο σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για την επιβολή ανώτατου ορίου 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών, χαρακτηρίζοντας το μέτρο οικονομικά μη βιώσιμο και επιζήμιο για τους καταναλωτές.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, οι τραπεζίτες έχουν χαιρετίσει τις ρυθμιστικές πολιτικές της κυβέρνησης, τις οποίες θεωρούν ικανές να μειώσουν τη γραφειοκρατία, να αυξήσουν τα κέρδη και να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη.

Ο Τζέιμι Ντάιμον, ο οποίος ηγείται της JPMorgan εδώ και δύο δεκαετίες και θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της Αμερικής, χαρακτήρισε το πλαφόν στα επιτόκια «οικονομική καταστροφή».

Η αγωγή κατηγορεί τον Ντάιμον ότι διέταξε τη δημιουργία μιας «μαύρης λίστας», προκειμένου να προειδοποιούνται άλλες τράπεζες να μη συνεργάζονται με τον Οργανισμό Τραμπ, μέλη της οικογένειας Τραμπ και τον ίδιο προσωπικά. Η λίστα αυτή χαρακτηρίζεται στο δικόγραφο ως «εσκεμμένο και κακόβουλο ψεύδος».

Ο πρόεδρος ζητά τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια σε αποζημιώσεις, επικαλούμενος τόσο τη φερόμενη «μαύρη λίστα» όσο και την «κακή πίστη» με την οποία, όπως υποστηρίζει, ενήργησε η JPMorgan εις βάρος του. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι θα παραπέμψει την υπόθεση στον εξωτερικό νομικό σύμβουλο του προέδρου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News