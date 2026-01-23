Η διακομματική μας άρνηση για τον πρωτογενή τομέα

Η συζήτηση περί της διακομματικής επιτροπής της Βουλής για τον πρωτογενή τομέα (που εξελίχθηκε σε καβγά Χατζηδάκη-Ανδρουλάκη) αποκάλυψε κάτι πολύ βαθύτερο από μια ακόμη κομματική διαφωνία. Αποκάλυψε ότι η Ελλάδα αδυνατεί να μιλήσει σοβαρά για το πώς παράγει, τι παράγει και γιατί συνεχίζει ο πρωτογενής τομέας να αποτελεί ένα πεδίο πελατειασμού, εκμαυλισμού και εξαγοράς ψήφων μέσω επιδοτήσεων για μη αποδοτικές καλλιέργειες.

Σύμφωνοι, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεώρησαν προσχηματική την κίνηση της κυβέρνησης μετά το ερεβώδες σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διάβασαν μια προσπάθεια να ξεπλύνει τις ευθύνες της ανοίγοντας το παιχνίδι και στα άλλα κόμματα. Και εν μέρει αυτό ισχύει. Επίσης, όπως σωστά επισήμανε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, η κυβέρνηση επί επτά έτη δεν έχει διαμορφώσει καμία απολύτως πολιτική για την αγροτική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα. Πρόσθεσε ακόμη, ο κ. Βενιζέλος, ότι η μεταρρύθμιση «δεν είναι υπόθεση ενός κομματικού διαλόγου μίας επιτροπής στη Βουλή υπό την πίεση των συγκυριών», αλλά αντίθετα θα μπορούσε να στηριχθεί στη σύνταξη μίας μελέτης υψηλού κύρους, όπως αυτών των Ντράγκι, Λέττα και Πισσαρίδη, η οποία θα κατέληγε σε συμπεράσματα αντάξια των προκλήσεων.

Το ερώτημα που προκύπτει εδώ που φτάσαμε είναι γιατί δεν υπάρχει συναίνεση και διάθεση για ένα μίνιμουμ έστω συνεννόησης. Οχι για να ξεπλυθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά για να καταφέρει το πολιτικό προσωπικό της χώρας να υπερβεί, έστω για ένα μόνο θέμα, το βόλεμα της στείρας, αταβιστικής αντιπαράθεσης και να πέσει πάνω στο πρόβλημα.

Ανθρωποι με προτάσεις, ιδέες και εξειδίκευση υπάρχουν. Οπως υπάρχουν και μοντέλα σε χώρες της ΕΕ, υποδείγματα παραγωγικά και όχι πελατειακά όπως είναι το δικό μας εδώ και 40 χρόνια. Μήπως ο διάλογος κωφών είναι, εν τέλει, ο ασφαλέστερος δρόμος για τη συνέχιση της φαυλότητας και του πελατειασμού;

Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει προκλήσεις στο αγροτικό της μοντέλο, ωστόσο τα παραδείγματα του εξωτερικού δείχνουν καθαρά ότι η απουσία σχεδίου και συναίνεσης πληρώνεται ακριβά. Για παράδειγμα, η Ολλανδία, παρά το μικρό της μέγεθος, έχει καταφέρει να γίνει παγκόσμιος αγροδιατροφικός κόμβος χάρη στη συστηματική επένδυση στην έρευνα και την τεχνολογία και στη σύνδεση των παραγωγών με τις αγορές. Ο αγρότης δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως λήπτης επιδοτήσεων και τοπικός κομματάρχης αλλά ως επιχειρηματίας με πρόσβαση σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και καινοτομίας.

Το ψηφιδωτό, ωστόσο, στην Ελλάδα δεν αποτελείται μόνο από κομματικούς καυγάδες επιπέδου «Καφενείου των Φιλάθλων», ούτε μόνο από διαπιστώσεις αυτολύπησης για το πόσο μακριά είμαστε από την Ολλανδία, τη Δανία και το Ισραήλ σε ό,τι αφορά το μοντέλο του αγροτικού τομέα. Γιατί υπάρχουν κι εδώ φωνές που εκπροσωπούν ένα διαφορετικό πνεύμα και μια διαφορετική προσέγγιση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι φωνές συχνά σκεπάζονται από αγριοφωνάρες που αναμασούν τα ρητορικά χαλίκια ενός απαρχαιωμένου συνδικαλισμού, που δεν είναι παρά η άλλη όψη του πελατειακού κράτους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Protagon προ διετίας, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης, είχε τονίσει μιλώντας στον Ζώη Τσώλη: «Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και κυρίως να προληφθούν χρειάζονται στις ηγεσίες (σ.σ.: εν προκειμένω στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) στοιχειώδεις γνώσεις και άνθρωποι με ειδικεύσεις που θα πλαισιώσουν την πολιτική ηγεσία. Δυστυχώς, ορισμένοι υπουργοί είναι επαγγελματίες πολιτικοί και το πρώτο τους μέλημα είναι πώς θα επανεκλεγούν, πώς θα διασφαλίσουν το μέλλον τους». Ηταν σαν να προέβλεπε όσα θα μαθαίναμε το καλοκαίρι του 2025 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο γεωπόνος-γενετιστής, που καλλιεργεί ακόμη την οικογενειακή γη σε ένα χωριό στη Δράμα, είχε τοποθετηθεί και για το μείζον θέμα της τιμής των προϊόντων διατροφής: «Το χάσμα τιμών από το χωράφι στο ράφι λύνεται, εν μέρει, μέσω των αγορών παραγωγών, των λεγόμενων farmers markets, όπου ο ίδιος ο παραγωγός, χωρίς να παρέμβει κανείς ενδιάμεσος, έρχεται στην αγορά και πουλά τα προϊόντα του.

Μεμονωμένα, κανένας αγρότης δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει μια τέτοια ζήτηση και να έχει μια τέτοια σχέση με τον πελάτη, αλλά τα συλλογικά όργανα των αγροτών, οι ενώσεις, μπορούν να το καταφέρουν γιατί θα υπάρξει άμεσα επικοινωνία και δεσμός μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή, χωρίς να παρεμβαίνουν άλλοι στα ενδιάμεσα βήματα,» σημείωνε. Συζητείται άραγε αυτή η διάσταση στους κομματικούς καβγάδες; Προφανώς όχι, και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές τα πράγματα θα γίνονται όλο και χειρότερα.

Δυστυχώς, η πολιτική αντιπαράθεση έχει μετατοπίσει την προσοχή από το κρίσιμο ζήτημα: ο πρωτογενής τομέας δεν μπορεί να γίνει ουσιαστικά ανταγωνιστικός χωρίς συναίνεση, ρεαλιστικό σχέδιο (για παράδειγμα με μια έκθεση ουσίας, όπως επισήμανε ο κ. Βενιζέλος) αλλά και ευρύ κοινωνικό διάλογο, στον οποίο θα πρέπει να εκπροσωπούνται κυρίως οι αγρότες. Γι’ αυτό και είναι αναγκαία η δημιουργία Επιμελητηρίου, διότι ο διάλογος είναι αδύνατο να γίνει με διάσπαρτες δυνάμεις που περιλαμβάνουν από υγιείς αγρότες μέχρι κομματικούς συνδικαλιστές, οι οποίοι απλώνουν την ίδια ξύλινη γλώσσα στις τηλεοπτικές οθόνες όταν έρχεται η ώρα για τα ετήσια μπλόκα.

Αν θέλουμε μια ελληνική γεωργία που θα παράγει πλούτο, δουλειές και διεθνή ανταγωνιστικότητα, δεν αρκούν οι διακομματικές επιτροπές. Αλλά και η στείρα άρνηση με τα ίδια και τα ίδια τσιτάτα είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να μένουμε στα ίδια. Τι είχες Γιάννη, λοιπόν, και καλό βόλι. Ραντεβού στα επόμενα μπλόκα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News