Μεταρρύθμιση στο «βαθύ κράτος» – κυβερνητικό σχέδιο μείωσης της γραφειοκρατίας

Σε μια προσπάθεια να «κόψει τον γόρδιο δεσμό» της γραφειοκρατίας και να μπει τέλος σε «ιστορίες καθημερινής τρέλας» στις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο, η κυβέρνηση ετοιμάζει σχέδιο νόμου για το λεγόμενο «βαθύ κράτος», με αιχμή την κατάργηση σειράς πιστοποιητικών και την αξιοποίηση πιστοποιημένων επαγγελματιών για την επιτάχυνση κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών.

Τις βασικές κατευθύνσεις του νομοσχεδίου παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο MEGA, διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος θα καταθέσει το σχέδιο στη Βουλή.

Οπως ανέφερε, ο στόχος είναι να αντιμετωπιστούν καθημερινά αδιέξοδα που ταλαιπωρούν τους πολίτες, μέσα από παρεμβάσεις «κοινής λογικής» που απλοποιούν τη σχέση κράτους και πολίτη.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, το σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνει 15 έως 20 συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες προέκυψαν από παρατηρήσεις πολιτών, εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς και από συνεργασία με βουλευτές και συναρμόδια υπουργεία. Στόχος να εντοπιστούν και να διορθωθούν πρακτικές που δημιουργούν καθυστερήσεις και περιττό διοικητικό βάρος.

Κεντρική ρύθμιση του νομοσχεδίου θα είναι η ευρεία αντικατάσταση πιστοποιητικών από υπεύθυνες δηλώσεις των πολιτών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης διευκρίνισε ότι το μέτρο δεν αφορά σύνθετες ή υψηλού ρίσκου διαδικασίες, όπως η αδειοδότηση μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, αλλά κυρίως τις καθημερινές συναλλαγές, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις, όπου «το ίδιο το κράτος μπορεί να έχει ήδη το πιστοποιητικό που ζητάει».

Παράλληλα, το σχέδιο νόμου προβλέπει την αξιοποίηση πιστοποιημένων επαγγελματιών για την παροχή υπηρεσιών που σήμερα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά από το Δημόσιο, σε ένα μοντέλο που -όπως σημείωσε- έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στον ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων. Αντίστοιχα παραδείγματα, όπως σημείωσε, υπάρχουν στις πολεοδομίες με τη συμμετοχή μηχανικών και στις εφορίες με τη συμβολή λογιστών.

Αναφερόμενος ειδικά στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι το υψηλό κόστος των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους αγρότες.

Σε αυτό το πλαίσιο, προανήγγειλε ότι θα δοθεί η δυνατότητα σε πιστοποιημένους επαγγελματίες, οι οποίοι θα περνούν από εκπαίδευση και εξετάσεις, να παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

«Είναι λύσεις κοινής λογικής που πρέπει να προχωρήσουν και είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι δεν τρέφει αυταπάτες πως όλα τα προβλήματα θα εξαφανιστούν από τη μία μέρα στην άλλη.

«Αλίμονο όμως, αν ακούμε κάθε γραφειοκράτη και δεν αναζητούμε καινοτόμες λύσεις που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, αλλά απαιτούν πολιτικό θάρρος και κοινή λογική», κατέληξε.

