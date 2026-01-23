Μητσοτάκης στο Euronews: Γιατί δεν μπαίνουμε στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Σε συνέντευξή του στην πρωινή εκπομπή «Europe Today» του Εuronews, λίγο μετά το πέρας της έκτακτης Συνόδου Κορυφής σε αναζήτηση συμβιβαστικών διεξόδων για το ζήτημα της Γροιλανδίας και του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έθεσε σαφή όρια σε διεθνείς πρωτοβουλίες εκτός ΟΗΕ και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τις ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση της Γάζας, υπό συγκεκριμένους όρους και χρονικό πλαίσιο.

«Εάν υπάρχει τρόπος να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ μόνο για τη Γάζα και μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η Ελλάδα θα ήταν σίγουρα πολύ πρόθυμη να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εξεύρεση συναίνεσης»

Κάνοντας λόγο για μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στον κόσμο, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε στο Euronews ικανοποιημένος από τη συζήτηση που έγινε στη Σύνοδο, παραδεχόμενος ταυτόχρονα ότι η διατλαντική σχέση γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη.

«Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση. Παρά το αίσθημα ανησυχίας, υπάρχει μια πραγματική αίσθηση σκοπού για το ότι η Ευρώπη βάζει σε τάξη τα του οίκου της. Η διατλαντική σχέση γίνεται πιο περίπλοκη. Πρέπει να τη διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οσο για το «Συμβούλιο Ειρήνης» που ανακοίνωσε από το Νταβός ο αμερικανός πρόεδρος, αυτό που μετέφερε ο Πρωθυπουργός ήταν ότι «η συναίνεση είναι πως αυτό που έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ πηγαίνει πολύ πέρα από την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Ταυτόχρονα, όμως, αναγνώρισε τον ρόλο των ΗΠΑ στην επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα. «Νομίζω ότι είναι σημαντικό οι ΗΠΑ να εμπλακούν στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Δεν πιστεύω ότι θα είχαμε εκεχειρία χωρίς την εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ», θέλησε να επισημάνει, από την άλλη όμως, επέμεινε, το υφιστάμενο σχήμα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συμμετοχής για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

«Αυτό που έχει δημιουργηθεί, είναι κάτι στο οποίο οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτό που έχει παρουσιαστεί αυτή τη στιγμή», εκτίμησε, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένης συνεργασίας:

«Εάν υπάρχει ένας τρόπος να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ, αλλά μόνο για τη Γάζα και μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η Ελλάδα θα ήταν σίγουρα πολύ, πολύ πρόθυμη να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εξεύρεση συναίνεσης. Πρέπει να εργαστούμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ευρωπαϊκή παρουσία όσον αφορά το μέλλον της Γάζας».

«Οι πρόσφατες δηλώσεις Τραμπ για την Γροιλανδία είχαν χαρακτήρα αποκλιμάκωσης»

Οπως για μία ακόμη μία φορά επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, η Ευρωπαϊκή Ενωση οφείλει να υπερασπιστεί τα δικά της συμφέροντα, ειδικά σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

«Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τα δικά της συμφέροντα», σημείωσε, επιβεβαιώνοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποτέλεσε σημείο αναφοράς στις συζητήσεις των ηγετών.

Αναφερόμενος ειδικά στη Γροιλανδία, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είχαν χαρακτήρα αποκλιμάκωσης. «Νομίζω ότι είναι καλό το ότι έκανε δηλώσεις που δείχνουν ξεκάθαρα πως θέλει να αποκλιμακώσει την κατάσταση στη Γροιλανδία. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η Ευρώπη στάθηκε με μία φωνή, ίσως με μία εξαίρεση, για να υπερασπιστεί τη Δανία και τη Γροιλανδία».

Η εξαίρεση αυτή, όπως ξεκαθάρισε, δεν προκάλεσε έκπληξη. «Η εξαίρεση είναι η Ουγγαρία. Αυτό συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο, οπότε δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη. Αλλά νομίζω ότι έχουμε βρει έναν τρόπο να δουλεύουμε γύρω από αυτό το πρόβλημα», συμπλήρωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ευρωπαϊκή διαδικασία συνεχίζεται, παρά τις εσωτερικές τριβές.

Στη συνέντευξή του στο Euronews (ολόκληρη εδώ), o Kυριάκος Μητσοτάκης επανήλθε, τέλος, στο ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, το οποίο, όπως είπε, αποκτά πλέον ουσιαστική δυναμική.

«Μπορούμε να δούμε το ποτήρι μισοάδειο ή μπορούμε να το δούμε μισογεμάτο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ολόκληρη η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία αποκτά δυναμική. Ημουν από τους πρώτους που υποστήριξαν ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην κοινή μας άμυνα και ότι πρέπει να λύσουμε τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας», θέλησε να υπενθυμίσει.

Σε ερώτηση εξάλλου για τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή ελληνική στήριξη στις μεγάλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες.

«Η άποψή μου είναι πολύ ξεκάθαρη. Υπάρχουν περισσότερα οφέλη παρά μειονεκτήματα όταν πρόκειται για αυτές τις μεγάλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα, ως «μεσαίου μεγέθους ανοιχτή οικονομία» και παγκόσμιος ηγέτης στη ναυτιλία, έχει συμφέρον από μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες που ευνοούν το ελεύθερο εμπόριο.

