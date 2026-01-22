Νίλσεν: Η κυριαρχία της Γροιλανδίας αποτελεί «κόκκινη γραμμή»

Η Γροιλανδία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί μία καλύτερη συνεργασία με τις ΗΠΑ, εφόσον, όμως, υπάρξει απόλυτος σεβασμός στην εδαφική της κυριαρχία, ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός της χώρας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν σε ομιλία του

«Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε μια καλύτερη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η κυριαρχία μας αποτελεί κόκκινη γραμμή», ξεκαθάρισε, εν τω μέσω των αμερικανικών διεκδικήσεων και έστω εάν, προς το παρόν, ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει πρόθυμος να κάνει ένα βήμα πίσω.

Ο Νίλσεν τόνισε επίσης ότι δεν έχει γνώση των λεπτομερειών της «συμφωνίας» που συζητείται για το μέλλον της Γροιλανδίας. Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός. Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπάρχει «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία.

Πάντως η κυβέρνηση της Δανίας -στην οποία ανήκει η Γροιλανδία- υπογράμμισε ότι ο Ρούτε δεν έχει κάποιο δικαίωμα ή εντολή να διαπραγματεύεται για το μέλλον της Γροιλανδίας. «Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα που τις αφορούν», ανέφερε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, τονίζοντας ότι ζητήματα κυριαρχίας είναι μη διαπραγματεύσιμα.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι «είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε περισσότερο με τις ΗΠΑ, έχοντας αμοιβαίο σεβασμό». «Ας συζητήσουμε για το πώς να ενισχύσουμε τη συνεργασία και στον τομέα των ορυκτών πόρων», συνέχισε. Οταν ρωτήθηκε για το αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας «Golden Dome» και τον ρόλο της Γροιλανδίας σε αυτό, ο ίδιος απάντησε: «Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση που θα ευνοεί όλους μας».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News