Σφοδρή επίθεση Τραμπ στους New York Times γιατί δεν του άρεσε μια δημοσκόπηση

Την οργή του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αρνητική για αυτόν δημοσκόπηση, που δημοσίευσαν οι New York Times.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αμφιβολίες του σχετικά με τη δημοσκόπηση των Times/Siena θα προστεθούν στην υπάρχουσα αγωγή για δυσφήμιση που έχει ήδη καταθέσει κατά της εφημερίδας.

«Η δημοσκόπηση των Times/Siena, η οποία είναι πάντα εξαιρετικά αρνητική για μένα, ειδικά λίγο πριν τις εκλογές του 2024, όπου κέρδισα με μεγάλη διαφορά, θα προστεθεί στην αγωγή μου κατά των αποτυχημένων New York Times.

Οι δικηγόροι μας έχουν ζητήσει να διατηρήσουν όλα τα αρχεία και τον τρόπο με τον οποίο “υπολόγισαν” αυτά τα ψεύτικα αποτελέσματα –όχι μόνο το γεγονός ότι ήταν έντονα μεροληπτικά υπέρ των Δημοκρατικών. Θα θεωρηθούν πλήρως υπεύθυνοι για όλα τα ψέματα και τις παρανομίες της ριζοσπαστικής Αριστεράς!».

Σε απάντησή της στο X, η αμερικανική εφημερίδα υπερασπίστηκε τη μεθοδολογία των δημοσκοπήσεών της για την οποία έχει «ευρέως επαινεθεί».

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου των NYT, Τσάρλι Στάντλαντερ, δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ συμπαθεί τις δημοσκοπήσεις που του φαίνονται ευνοϊκές και αντιπαθεί τις δημοσκοπήσεις που δεν του φαίνονται ευνοϊκές. Αλλά το αν μια δημοσκόπηση είναι καλή ή κακή για τον πρόεδρο, δεν έχει καμία σχέση με τη μεθοδολογία μας. Στόχος μας είναι να παράγουμε την πιο αξιόπιστη, κατά το δυνατόν, έρευνα της κοινής γνώμης».

Η τελευταία δημοσκόπηση των New York Times/Siena University έδειξε ότι το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ έπεσε στο 40%, τρεις μονάδες πιο κάτω από την προηγούμενη.

Λιγότερο από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η χώρα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από ένα χρόνο, ενώ το 51% δήλωσε ότι οι πολιτικές του Τραμπ έχουν κάνει τη ζωή τους λιγότερο βιώσιμη οικονομικά.

«Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ έχει χειριστεί σημαντικά ζητήματα, όπως η οικονομία, η μετανάστευση, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και οι ενέργειές του στη Βενεζουέλα», έγραψε η εφημερίδα.

Σε επόμενη ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ συνέχισε: «Οι New York Times, και πολλές άλλες εφημερίδες, δημοσιεύουν δημοσκοπήσεις που είναι εν γνώσει τους ψευδείς. Έχουν τρελαθεί και έχουν αρρωστήσει. Υποφέρουν από σοβαρή μορφή ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΡΑΜΠ (TDS)».

Ο Τραμπ επίσης χλεύασε την κάλυψη των εκλογών από τους ΝΥ Times ως «τόσο κακή και τόσο λανθασμένη» και ισχυρίστηκε ότι «ποτέ δεν τους επιπλήττουν γι’ αυτό».

Και συνέχισε: «Αλλά εγώ τους καταγγέλλω με την αγωγή που έχω καταθέσει και η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στα δικαστήρια. Πρέπει να πληρώσουν το τίμημα για τις ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ και, ελπίζω, σε όχι πολύ μακρινό μέλλον, θα το πληρώσουν!»

Πέρυσι, ο Τραμπ μήνυσε την εφημερίδα, τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House και δύο δημοσιογράφους των New York Times, ζητώντας 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια αγωγή για δυσφήμιση που αρχικά απορρίφθηκε τον Σεπτέμβριο. Ο αμερικανός πρόεδρος υπέβαλε την τροποποιημένη αγωγή του τον Οκτώβριο.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα, αφορά μια σειρά δημοσιευμάτων που αφορούν το ριάλιτι σόου του Τραμπ «The Apprentice» (Ο μαθητευόμενος) και τμήματα του βιβλίου «Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success» (Ο τυχερός «χαμένος»: Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ σκόρπισε την περιουσία του πατέρα του και δημιούργησε την ψευδαίσθηση της επιτυχίας», των Σουζάν Κρεγκ και Ρους Μπιούτνερ.

Οπως ανέφερε ο Guardian, στην αγωγή αναφέρεται ότι οι δημοσιογράφοι των ΝΥΤ έγραψαν ότι οι υπεύθυνοι του ριάλιτι «ανακάλυψαν» τον Τραμπ και αποφάσισαν να γίνει παρουσιαστής της, κάτι που σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο είναι αντικειμενικά ανακριβές, καθώς ήταν ήδη διάσημος πολύ πριν από την προβολή της εκπομπής.

Υποστηρίζει επίσης, ότι το βιβλίο περιγράφει την κληρονομιά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που άφησε ο Φρεντ Τραμπ στον γιο του, ως προϊόν «φοροδιαφυγής» και ότι ο πατέρας του Τραμπ «παραβίαζε τους κανόνες» των ομοσπονδιακών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη των βετεράνων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, προκειμένου να χτίσει την περιουσία του.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News