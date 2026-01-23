Κρεμλίνο: «Ωφέλιμη» η συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής, ότι θα διεξαχθεί τριμερής σύνοδος αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η ανακοίνωση έγινε λίγη ώρα μετά το πέρας των συνομιλιών ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στη Μόσχα, συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «ωφέλιμη και ειλικρινής» από τις υπηρεσίες του ρώσου προέδρου.

«Συμφωνήθηκε πως (…) η πρώτη συνάντηση τριμερούς ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με τα ζητήματα της ασφάλειας θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι», ανέφερε στον Τύπο ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για διπλωματικές υποθέσεις, Γιούρι Ουσακόφ, τονίζοντας πως το ραντεβού των Πούτιν και Γουίτκοφ ήταν «ωφέλιμο από όλες τις απόψεις».

Η Ρωσία εξακολουθεί να πιέζει για θέματα εδαφικής κυριαρχίας όσον αφορά την ειρηνευτική συμφωνία.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ του προέδρου μας και των Αμερικανών, επαναλήφθηκε ότι χωρίς την επίλυση του εδαφικού ζητήματος σύμφωνα με τη φόρμουλα που συμφωνήθηκε στο Ανκορατζ, δεν υπάρχει ελπίδα για επίτευξη μακροπρόθεσμης λύσης», είπε, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στην Αλάσκα.

Οι αμερικανοί απεσταλμένοι έφτασαν αργά το βράδυ της Πέμπτης στο Κρεμλίνο, από το Νταβός της Ελβετίας, όπου είχαν παραστεί στην τελετή διακήρυξης του «Συμβουλίου Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ, το «κλειδί» για την ειρήνη

Για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που συνάντησε τον Τραμπ στο Νταβός, η εξασφάλιση της υποστήριξης του προέδρου των ΗΠΑ για τις εγγυήσεις ασφαλείας αποτελεί σημαντικό επίτευγμα, αλλά τώρα το επίκεντρο θα είναι οι τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα μεταβεί στο Αμπού Ντάμπι από τη Μόσχα, ενώ ο Ζελένσκι έχει ήδη ορίσει την ομάδα που θα συμμετάσχει, η οποία περιλαμβάνει ανώτατους αξιωματούχους του.

Ο Γουίτκοφ δηλώνει αισιόδοξος ότι το μεγάλο ζήτημα που χωρίζει τις δύο πλευρές μπορεί να επιλυθεί το οποίο ο Ζελένσκι έχει επιβεβαιώσει ότι όλα έχουν να κάνουν με τα εδάφη στην ανατολική Ουκρανία.

Θα συμφωνήσει ο Πούτιν με το αμερικανικό σχέδιο για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στο Ντονμπάς ή θα συνεχίσει να απαιτεί τον ρωσικό έλεγχο;

Ο ρυθμός της διπλωματίας έχει σαφώς επιταχυνθεί, αλλά αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ δεν θα υπογραφούν σύντομα, σημείωσε το BBC. Ο Ζελένσκι λέει ότι θα πρέπει πρώτα να επικυρωθούν από το Κογκρέσο των ΗΠΑ και το ουκρανικό Kοινοβούλιο.

Και δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη τι περιλαμβάνουν -το Κίεβο ήθελε έως και 50 χρόνια αδιάσειστη δέσμευση των ΗΠΑ να βοηθήσουν την Ουκρανία σε περίπτωση επίθεσης.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι είναι πεπεισμένος ότι χωρίς την «υποστήριξη» του Τραμπ, η Συμμαχία των Προθύμων, με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, δεν θα είναι αρκετή.

