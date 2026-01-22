Ιαπωνία: Αναστολή λειτουργίας του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού, λίγες ώρες μετά την επανεκκίνηση

Λίγες μόλις ώρες μετά την επανεκκίνησή του, η Ιαπωνία ανέστειλε τη λειτουργία του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία Tokyo Electric Power Company (Tepco), φέρνοντας εκ νέου στο προσκήνιο τις ευαισθησίες γύρω από την πυρηνική ενέργεια στη χώρα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Tepco, Τακάσι Κομπαγιάσι, συναγερμός ήχησε «κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εκκίνησης του αντιδραστήρα» στον σταθμό Kashiwazaki-Kariwa, που βρίσκεται βορειοδυτικά του Τόκιο. Όπως διευκρίνισε, ο αντιδραστήρας παρέμεινε «σταθερός» και δεν υπήρξε καμία επίπτωση εκτός του σταθμού.

Ο αντιδραστήρας 6 είχε επανεκκινήσει την Τετάρτη (21/01), μία ημέρα αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό, λόγω δυσλειτουργίας σε σύστημα συναγερμού. Πρόκειται για τον πρώτο αντιδραστήρα του συγκροτήματος που τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011.

Η Ιαπωνία είχε κλείσει και τους 54 πυρηνικούς αντιδραστήρες της, έπειτα από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 9,0 Ρίχτερ, που προκάλεσε τήξη πυρήνα στη Φουκουσίμα, σε ένα από τα σοβαρότερα πυρηνικά ατυχήματα στην ιστορία.

Τότε, η διαρροή ραδιενέργειας ανάγκασε περισσότερους από 150.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ πολλοί δεν έχουν επιστρέψει μέχρι σήμερα, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η περιοχή θεωρείται πλέον ασφαλής, έγραψε το BBC.

Μετά τη νέα αναστολή λειτουργίας, ο Κομπαγιάσι επανέλαβε ότι «ο αντιδραστήρας είναι σταθερός και δεν υπάρχει καμία ραδιενεργή επίπτωση εκτός του σταθμού». Ο ίδιος σημείωσε ότι η Tepco «διερευνά αυτή τη στιγμή τα αίτια του περιστατικού», χωρίς να προσδιορίσει πότε θα μπορούσε να επανεκκινήσει η λειτουργία.

Ο αντιδραστήρας 6 είχε αρχικά προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία την περασμένη Τρίτη, ωστόσο η εκκίνηση μετατέθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος. Σύμφωνα με την εταιρεία, προβλεπόταν να ξεκινήσει εμπορική λειτουργία τον επόμενο μήνα.

Σε ό,τι αφορά το μέλλον του συγκροτήματος, ο αντιδραστήρας 7 δεν αναμένεται να επανεκκινήσει πριν από το 2030, ενώ οι υπόλοιποι πέντε αντιδραστήρες ενδέχεται να οδηγηθούν σε οριστική απόσυρση, κάτι που θα μειώσει δραστικά τη δυναμικότητα του σταθμού σε σχέση με την εποχή που λειτουργούσαν και οι επτά μονάδες.

Η απόφαση για την επανεκκίνηση του αντιδραστήρα 6 ελήφθη παρά τις αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής. Την περασμένη εβδομάδα, μικρή ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από τα κεντρικά γραφεία της Tepco, ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο εκατοντάδες πολίτες διαμαρτυρήθηκαν έξω από τη νομαρχιακή συνέλευση της Νιιγκάτα.

Η Ιαπωνία υπήρξε από τις πρώτες χώρες που επένδυσαν στην πυρηνική ενέργεια: πριν από το 2011, τα πυρηνικά εργοστάσια παρήγαγαν σχεδόν το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, με στόχο το ποσοστό αυτό να φτάσει το 50% έως το 2030.

Μετά το κλείσιμο των αντιδραστήρων λόγω της Φουκουσίμα, η κυβέρνηση τα τελευταία δέκα χρόνια επιχειρεί να τους επαναφέρει σταδιακά, στο πλαίσιο της στρατηγικής για επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Από το 2015 μέχρι σήμερα, η Ιαπωνία έχει επανεκκινήσει 15 από τους 33 λειτουργικά διαθέσιμους αντιδραστήρες, σε μια διαδικασία που παραμένει αργή, αμφιλεγόμενη και υπό στενή παρακολούθηση από την κοινή γνώμη.

