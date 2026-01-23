Η «κατεπείγουσα» εκτροπή της Ολγας Κεφαλογιάννη 

Οταν η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη χώρισε από τον σύζυγό της Μίνωα Μάτσα και οι δυο τους ενεπλάκησαν σε σφοδρή διαμάχη για την επιμέλεια των δίδυμων τέκνων τους, η ίδια είχε ζητήσει από τα ΜΜΕ σεβασμό: «Σας παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε την ιδιωτικότητα και την οικογένειά μου, έχω δύο παιδιά τριών ετών και είμαι εδώ μόνο για αυτά», είχε πει στους δημοσιογράφους, έξω από την Ευελπίδων. Τα ΜΜΕ, ακόμη και εκείνα που έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο το κουτσομπολιό, την σεβάστηκαν πράγματι. Απόλυτα.

Εναν χρόνο αργότερα, το ζήτημα του «σεβασμού» επανέρχεται στο προσκήνιο, αλλά αντιστρόφως. Και έχει ξανά στο επίκεντρο την κυρία Κεφαλογιάννη. Μόνο που δεν πρόκειται πλέον για οικογενειακό ζήτημα, αλλά για ξεκάθαρα πολιτικό. Και ο υπό αμφισβήτηση «σεβασμός» είναι προς όλους εμάς και προς τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Στις 22 Νοεμβρίου 2025 η κυρία Κεφαλογιάννη έχασε τη δίκη στο Πρωτοδικείο, το οποίο αποφάσισε να δώσει από κοινού την επιμέλεια των παιδιών τους στην ίδια και τον κύριο Μάτσα.

Λίγες ημέρες –ή μάλλον, νύχτες– αργότερα, περνάει από τη Βουλή, με τη διαδικασία του επείγοντος, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα για την παιδική μέριμνα, με την οποία ανατρέπονται τα πάντα για περιπτώσεις σαν τη δική της. Εάν η απόφαση ενός Πρωτοδικείου δεν ικανοποιεί τον ένα γονέα, προβλέπει η τροποποίηση, η υπόθεση εκδικάζεται ξανά κατά προτεραιότητα.

Η τροποποίηση πέρασε ως μέρος του νομοσχεδίου της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ με το «άρθρο 109 του ν. 5264/2025, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλες διατάξεις» και εντάσσεται, προφανώς, στις «άλλες» διατάξεις. Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου 2025.

Ο απαράδεκτος τρόπος με τον οποίο πέρασε από τη Βουλή μια τροπολογία για τη γονική μέριμνα σε περίπτωση διαζυγίου, ο χρόνος στον οποίο συνέβη αυτό, αλλά και το περιεχόμενό της, «φωτογραφίζουν» ξεκάθαρα την υπουργό. Ακόμη, όμως, και αν κάποιος είναι υπερβολικά καλόπιστος για να δει τη σύνδεση, η κυρία Κεφαλογιάννη έβαλε η ίδια τον εαυτό της στο κάδρο, συνυπογράφοντας τη συγκεκριμένη τροποποίηση.

Τι έχουμε εδώ; Εχουμε μια σημαντική τροποποίηση του Αστικού Κώδικα, η οποία περνάει νύχτα, ως «επείγουσα», κρυμμένη μέσα σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, και τη συνυπογράφει η υπουργός Τουρισμού, η οποία έχει άμεσο ενδιαφέρον. Εάν τα διαβάζαμε για άλλη χώρα αυτά, θα βάζαμε τα γέλια. Εν προκειμένω, μάλλον πρέπει να βάλουμε τα κλάματα.

Ας προσπαθήσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά.

Τι δουλειά έχει μια τροπολογία για τον Αστικό Κώδικα, μέσα σε Νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών; Πώς επιτρέπεται, ακόμη, να συμβαίνουν αυτά; Και, κυρίως, από ποιους επιτρέπεται; Δεν αποφασίζει μόνη της η κυρία Κεφαλογιάννη για αυτά που περνάνε από τη Βουλή, αν και η ίδια είχε την αμετροέπεια να συνυπογράψει την τροπολογία. Κάποιος έβαλε πλάτη, όμως, για να γίνει αυτό. Ο Πρωθυπουργός τι έχει να πει για τον τρόπο με τον οποίο περνάνε «αέρα» οι διατάξεις που καθορίζουν τη ζωή χιλιάδων από τους πολίτες τους οποίους κυβερνάει;

Είναι παλιά πληγή αυτή και χιλιοειπωμένη. Χιλιοειπωμένο είναι, επίσης, κυρίως από τους κατά καιρούς Προέδρους της Βουλής, ότι θα βάλουν φρένο στην εξωφρενική αυτή πρακτική. Τα «φρένα», όμως, σταματάνε εκεί όπου αρχίζουν οι προσωπικές υποθέσεις κάθε ισχυρού προσώπου. Η κοινοβουλευτική διαδικασία μετατρέπεται, έτσι, σε πεδίο άσκησης προσωπικών συμφερόντων. Δεν ακούγεται και πολύ δημοκρατικό, διότι δεν είναι.

«Κάνουμε ό,τι θέλουμε και ελπίζουμε να μην το πάρετε χαμπάρι». Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει. Ξεκάθαρα. Νύχτα και στα μουλωχτά, περνάνε τροπολογίες που ούτε καν οι περισσότεροι βουλευτές θα πάρουν χαμπάρι, διότι πού να φανταστείς ότι μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ κρύβεται και μια μικρή συνεπιμέλεια;

Ο οποίος ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια τρομερά σοβαρή υπόθεση, μια από τις πολλές σοβαρές υποθέσεις που αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή η κυβέρνηση. Μια υπόθεση που κλονίζει την αξιοπιστία της. Προσπαθώντας, λοιπόν, υποτίθεται να επαναφέρεις αυτήν την αξιοπιστία, από την «πίσω πόρτα», τα κάνεις τρισχειρότερα. Ξέρουμε όλοι τι λέει ο λαός για τα ποτήρια και τις σταγόνες. Σε ένα περιβάλλον γενικής αμφισβήτησης και δυσθυμίας, μην κάνεις τέτοια πράγματα. Μπορεί να φαίνονται «πταίσματα» μπροστά στη γενική κατάσταση, αλλά να σου κοστίσουν όσο όλοι οι ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί.

Η κυρία Κεφαλογιάννη ζήτησε να τη σεβαστούμε και την ακούσαμε. Τώρα ήρθε η σειρά της κυβέρνησης στην οποία μετέχει να σεβαστεί εμάς. Θα δώσει κανείς εξηγήσεις για όλα τα παραπάνω;

