Η πριγκίπισσα της Ουαλίας σχεδιάζει πλέον τα δικά της ρούχα

Μέχρι πρόσφατα, τα Ανάκτορα του Κένσινγκτον τόνιζαν ότι η προσοχή έπρεπε να στρέφεται στο έργο της πριγκίπισσας της Ουαλίας και όχι στις ενδυματολογικές της επιλογές. Ωστόσο, η Κέιτ φαίνεται πλέον να χαράζει μια νέα πορεία, χρησιμοποιώντας τη μόδα ως εργαλείο ουσιαστικής στήριξης της βρετανικής δημιουργίας και βιομηχανίας.

Κατά την επίσκεψή της στη Σκωτία, μαζί με τον πρίγκιπα της Ουαλίας Γουίλιαμ, το Παλάτι επιβεβαίωσε ότι η πριγκίπισσα συνεργάστηκε με τον ιστορικό οίκο Johnstons of Elgin για τον σχεδιασμό ενός επιβλητικού μπλε καρό παλτό με ύφασμα τύπου tartan, το οποίο έραψε ο κορυφαίος ράφτης Κρις Κερ (Chris Kerr).

Η πριγκίπισσα συνδύασε το εντυπωσιακό ρούχο το οποίο διακρίνεται για τους τονισμένους ώμους, το σταυρωτό κούμπωμα και τη μεσάτη γραμμή του, με ένα μαύρο πουλόβερ με ψηλό λαιμό, μακριά φούστα και σουέντ μπότες.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε ως σαφές μήνυμα στήριξης προς τη βρετανική κλωστοϋφαντουργία και το εγχώριο design, σε μια περίοδο που ο κλάδος δοκιμάζεται από αυξημένα κόστη και τον κίνδυνο νέων δασμών.

Για χρόνια, η σχέση της Κέιτ με τη μόδα χαρακτηριζόταν από διακριτικότητα. Θέλοντας να αποφύγει συγκρίσεις με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, προτιμούσε ουδέτερες επιλογές, παρά το γεγονός ότι το λεγόμενο «Kate effect» εκτιμάται ότι μπορεί να προσθέτει έως και 1 δισ. λίρες ετησίως στη βρετανική βιομηχανία μόδας, σύμφωνα με την Telegraph. Αν και σταδιακά άρχισε να πειραματίζεται περισσότερο, τον Φεβρουάριο του 2025 συνεργάτες των Ανακτόρων είχαν δηλώσει ότι το ενδιαφέρον πρέπει να παραμένει στην ουσία του έργου της και όχι στο στιλ της.

Το παλτό αυτής της εβδομάδας, ωστόσο, μοιάζει να σηματοδοτεί μια πιο ώριμη και στοχευμένη προσέγγιση. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η πριγκίπισσα της Ουαλίας βρέθηκε και στο Radical Weavers στο Στέρλινγκ, έναν οργανισμό που προωθεί την τέχνη της ύφανσης tartan, συνδέοντας την εμφάνιση με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό της έργο.

Καθοριστικό ρόλο στη νέα αυτή εικόνα φαίνεται να παίζει και η αποχώρηση της μακροχρόνιας στυλίστριάς της, Νατάσα Αρτσερ, με την Κέιτ να αναλαμβάνει πλέον προσωπικά τις ενδυματολογικές της επιλογές, σύμφωνα με το βρετανικό Μέσο.

Το Παλάτι έχει ήδη επισημάνει ότι επέλεξε η ίδια την τιάρα Oriental Circlet της βασίλισσας Βικτωρίας για το επίσημο δείπνο προς τιμήν της Γερμανίας, ενώ αργότερα φέτος θα εκδώσει για πρώτη φορά και τα δικά της βασιλικά εντάλματα.

«Η στήριξη της πριγκίπισσας της Ουαλίας προσφέρει στη βρετανική μόδα μια ισχυρή παγκόσμια πλατφόρμα», έχει δηλώσει η διευθύνουσα σύμβουλος του British Fashion Council, Λόρα Γουίαρ.

