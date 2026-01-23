Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Πέμπτης, σε ηλικία 88 ετών, ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε ο αδελφός του, Γιώργος Καρατζαφέρης πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ.

«Εφυγε από τη ζωή αργά τη νύχτα. Είναι συγκλονιστικό για μένα που είμαι ο μικρός αδελφός που ακολούθησα τα βήματά του. Είμαι συντετριμμένος», δήλωσε ο Γιώργος Καρατζαφέρης στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικά 90,1», κάνοντας λόγο για έναν από τους μεγαλύτερους ρεπόρτερ των τελευταίων 60 ετών.

Γεννημένος στις 24 Φεβρουαρίου 1938, με καταγωγή από την Ποταμιά Μεγαλόπολης στον νομό Αρκαδίας, ο Σπύρος Καρατζαφέρης μεγάλωσε στην Αμφιθέα, στο Παλαιό Φάληρο.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Δημοσιογραφίας «Ομηρος», την οποία διηύθυνε ο ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς, και άρχισε τη δημοσιογραφική σταδιοδρομία του το 1959 στην εφημερίδα «Βραδυνή», στο αστυνομικό ρεπορτάζ (1959-62). Ακολούθησαν το «Εθνος» (1962-68, υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Καψή), η «Απογευματινή» (1968-75) και η «Ελευθεροτυπία» (1975-88).

Διακρίθηκε ιδιαίτερα στο πολιτικό ρεπορτάζ και την ερευνητική-αποκαλυπτική δημοσιογραφία στην «Ελευθεροτυπία», στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, με αποκαλύψεις και δημοσιεύσεις απόρρητων κρατικών σχεδίων και εγγράφων των Ενόπλων Δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών.

Οι αποκαλύψεις τότε του Σπύρου Καρατζαφέρη έφεραν κλυδωνισμούς για την κυβέρνηση Καραμανλή και πολλές φορές βρέθηκε κατηγορούμενος, με δικηγόρο τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Χαρακτηριστικές, οι διαμάχες του με τον τότε υπουργό Εθνικής Αμυνας Ευάγγελο Αβέρωφ και τον τότε υπουργό Δημόσιας Τάξης, στρατηγό Αναστάσιο Μπάλκο.

Το 1988 αποχώρησε από την «Ελευθεροτυπία» και συνεργάστηκε με τον επιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη στην έκδοση της εφημερίδας «Επικαιρότητα» (1988-91), στην οποία ανέλαβε διευθυντής και αρχισυντάκτης.

Το 1990 ήρθε η έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας «48 Ωρες» και του περιοδικού «Αμυντικά Θέματα», σε συνεργασία με τον απόστρατο πτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας Γιάννη Μαρινάκη. Αργότερα υπήρξε εκδότης της «Αθηναϊκής», καθώς και της «Σφήνας».

Στην τηλεόραση, εργάστηκε στην ΕΡΤ, την ΥΕΝΕΔ, το Star Channel (στο οποίο επί σειρά ετών ήταν διευθυντής ειδήσεων), το Τηλεάστυ, το Extra Channel κ.ά. Στο ραδιόφωνο, διατηρούσε επί σειρά ετών εκπομπή στον Flash 96.

