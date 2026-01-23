Μινεάπολη: Ο Βανς υπερασπίζεται την ICE για τη σύλληψη του πεντάχρονου αγοριού

Ο Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι οι ομοσπονδιακές Aρχές κρατούν ένα πεντάχρονο αγόρι έπειτα από επιχείρηση της διαβόητης ICE στη Μινεάπολη, σύλληψη που έχει προκαλέσει οργή στις ΗΠΑ.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος ισχυρίστηκε πως θέλει να «ρίξει τη θερμοκρασία» στην πόλη.

Ο Λίαμ Ράμος, μαθητής του νηπιαγωγείου, και ο πατέρας του συνελήφθησαν έξω από το σπίτι τους, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη η Ζίνα Στένβικ, υπεύθυνη της σχολικής περιφέρειας στο Κολούμπια Χάιτς, προάστιο της Μινεάπολης.

Ο Λίαμ είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά της σχολικής περιφέρειας που έχουν συλληφθεί από πράκτορες της ICE τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Οπως περιέγραψε η Στένβικ, πατέρας και γιoς είχαν μόλις φτάσει στο σπίτι από το νηπιαγωγείο, όταν ένας πράκτορας έβγαλε τον Λίαμ από το αυτοκίνητο, τον οδήγησε μέχρι την εξώπορτα και του είπε να χτυπήσει το κουδούνι «για να δουν αν υπήρχε κάποιος άλλος στο σπίτι –ουσιαστικά χρησιμοποιώντας ένα πεντάχρονο παιδί ως δόλωμα»…

Η ICE διεξάγει επί εβδομάδες επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην πολιτεία Μινεσότα. Σε μία από τις επιχειρήσεις της, μέλος της αστυνομίας μετανάστευσης δολοφόνησε εν ψυχρώ με τρεις σφαίρες την Ρενέ Γκουντ, μία 37χρονη Αμερικανίδα, μέσα στο αυτοκίνητό της στις 7 Ιανουαρίου στη Μινεάπολη, ανεβάζοντας κατακόρυφα την ένταση.

Την ώρα που οι Δημοκρατικοί τον κατηγορούν πως έριξε λάδι στη φωτιά υπερασπιζόμενος επιθετικά τον αστυνομικό που σκότωσε τη μητέρα τριών παιδιών, ο Τζέι Ντι Βανς πήγε στη Μινεάπολη για να συναντηθεί με πράκτορες της ICE και για να «ρίξει τη θερμοκρασία», όπως είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Ναι, μπορείτε να διαδηλώνετε», είπε απευθυνόμενος στους κατοίκους της πόλης που πλέον βγαίνουν στους δρόμους καθημερινά, «αλλά κάντε το ειρηνικά».

Η εικόνα του πεντάχρονου αγοριού στα χέρια της ICE προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Ο Βανς ισχυρίστηκε πως το πεντάχρονο παιδί ανέλαβε να φροντίσει η ICE διότι ο πατέρας του, τον οποίο παρουσίασε ως παράτυπο μετανάστη, τράπηκε σε φυγή για να μη συλληφθεί από τους πράκτορες.

«Μονολόγησα “ω θεέ μου, είναι φρικτό. Πώς μπορέσαμε να συλλάβουμε παιδί πέντε ετών;”», ισχυρίστηκε ο Βανς, προσθέτοντας όμως πως άλλαξε γνώμη για το μέτρο που έλαβε η ICE. «Τι έπρεπε να κάνουν; Να αφήσουν ένα παιδί πέντε ετών να πεθάνει από το κρύο;» διερωτήθηκε.

Για άλλη μια φορά, ο αμερικανός αντιπρόεδρος επέρριψε την ευθύνη για τα βίαια επεισόδια στη Μινεσότα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της αστυνομίας μετανάστευσης στην έλλειψη συνεργασίας της αστυνομίας στην πολιτεία, που παραδοσιακά ψηφίζει Δημοκρατικούς, και είναι πλέον στόχος της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο κόκκινο η ένταση

«Μπορούμε κάλλιστα να εφαρμόσουμε τους νόμους για τη μετανάστευση χωρίς να προκαλείται χάος, όμως αυτό προϋποθέτει αληθινά τη συνεργασία των πολιτειακών και των τοπικών Αρχών», τόνισε, καταγγέλλοντας πως οι ομοσπονδιακοί πράκτορες δεν «προστατεύονται».

Την Κυριακή, διαδηλωτές διέκοψαν λειτουργία σε εκκλησία στην πρωτεύουσα της πολιτείας, τη Σεντ Πολ, καθώς νόμιζαν πως ο υποδιευθυντής του τοπικού γραφείου της ICE ήταν ο πάστορας.

Την Πέμπτη, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόμι και ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ δημοσιοποίησαν οπτικό υλικό από τις συλλήψεις τριών ανθρώπων, ανάμεσά τους και δικηγόρου ειδικευμένης σε υποθέσεις πολιτικών δικαιωμάτων, την Νεκίμα Λίβι Αρμστρονγκ.

Κατηγορούνται πως «παρακώλυσαν» την άσκηση της «θρησκείας» των πιστών, ανέφερε η Νόμι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN την Τετάρτη, η Νεκίμα Λίβι Αρμστρονγκ, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως αποπειράται «να μεταμορφώσει ειρηνική και μη βίαιη διαδήλωση σε έγκλημα».

Με βάση βίντεο από το περιστατικό, ΜΜΕ, διαδηλωτές, ακτιβιστές και Δημοκρατικοί πολιτικοί αμφισβητούν την επίσημη θέση των ομοσπονδιακών Αρχών, σύμφωνα με την οποία ο αστυνομικός που πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα.

«Ασφαλώς κάνουμε έρευνα για τα πυρά εναντίον της Ρενέ Γκουντ» αλλά «κατά τρόπο που σέβεται τα δικαιώματα του κόσμου», διαβεβαίωσε χθες ο αμερικανός αντιπρόεδρος, προσθέτοντας πως «αν κάποιος έκανε κάτι αξιόμεμπτο, θα αντιμετωπίσει πειθαρχικές κυρώσεις».

Την 8η Ιανουαρίου, ο Βανς διατεινόταν ότι ο αστυνομικός που πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ «έχαιρε απόλυτης ασυλίας».

Η πολιτεία Μινεσότα έχει ζητήσει από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη να διακοπεί η επιχείρηση της ICE. Προβλέπεται ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση τη Δευτέρα.

