«Κρυοπαγήματα σε πέντε λεπτά» – η μισή Αμερική στο έλεος πολικού ψύχους

Ενα ισχυρό αρκτικό κύμα ψύχους ετοιμάζεται να σαρώσει μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με θερμοκρασίες τόσο χαμηλές, που – όπως αναφέρουν μετεωρολόγοι- μπορεί να προκαλέσουν κρυοπαγήματα μέσα σε μόλις πέντε λεπτά σε εκτεθειμένο δέρμα.

Η κακοκαιρία αναμένεται να φέρει χιόνια και πάγο σε τουλάχιστον 30 πολιτείες, επηρεάζοντας σχεδόν 160 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με τις προγνώσεις.

Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να αγγίξουν έως και τους –48 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές του Ανω Μεσοδυτικού, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) να κάνει λόγο για «απειλητικά για τη ζωή ψυχρά ρεύματα» που θα επεκταθούν στις Βόρειες και Κεντρικές Πεδιάδες, το Άνω Μεσοδυτικό και τις Μεγάλες Λίμνες, πριν κινηθούν το βράδυ προς τις Νότιες Πεδιάδες, την Κοιλάδα του Μισισιπή και τη μεσοδυτική χώρα.

«Αυτές οι θερμοκρασίες θα δημιουργήσουν απειλητικό κίνδυνο υποθερμίας και κρυοπαγημάτων για κάθε εκτεθειμένο σημείο του σώματος», προειδοποιεί η NWS, μετέδωσε η Telegraph.

Στις πιο ψυχρές περιοχές, το αισθητό ψύχος αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ –46°C και –48°C, εύρος που μπορεί να προκαλέσει κρυοπάγημα μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά. Τιμές που πλησιάζουν τους –50°C θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες, εκτός της Αλάσκας.

Παράλληλα, η κακοκαιρία είναι πιθανό να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες μετακίνησης. Οι Αρχές μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων αεροδρομίων σε μεγάλες πόλεις, έχουν ήδη προειδοποιήσει τους ταξιδιώτες να αναμένουν σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Ιδιαίτερες συστάσεις γίνονται και στους ιδιοκτήτες κατοικίδιων, ώστε να διασφαλίσουν την επαρκή προστασία των ζώων από το ψύχος, ενώ οι πολίτες καλούνται να προετοιμαστούν για παρατεταμένες διακοπές ρεύματος και εκτεταμένες ζημιές.

Στο μέτωπο των χιονοπτώσεων, προβλέπεται ζώνη 25 έως 50 εκατοστών χιονιού από τα νοτιοδυτικά έως τη Νέα Αγγλία. Ο πάγος αναμένεται να είναι πιο έντονος σε έναν διάδρομο που εκτείνεται από το βόρειο Τέξας, μέσω της νότιας Οκλαχόμα, του νότιου Αρκάνσας, του βόρειου Μισισιπή και του Τενεσί, μέχρι τις Καρολίνες και τη νότια Βιρτζίνια. Το τεράστιο γεωγραφικό εύρος της κακοκαιρίας, θα επηρεάσει επηρεάζει ταυτόχρονα πολλές πολιτείες και εκατομμύρια ανθρώπους.

Μέχρι τη Δευτέρα, περίπου 225 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα θα έχουν επηρεαστεί από την πολική καταιγίδα, ενώ θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν προβλέπεται να αφορούν περίπου 123 εκατομμύρια πολίτες .

Οι κυβερνήτες σε αρκετές πολιτείες, μεταξύ αυτών το Τέξας, η Βόρεια Καρολίνα και η Νότια Καρολίνα, έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δίνοντας στις Αρχές τη δυνατότητα να κινητοποιήσουν άμεσα μηχανισμούς πολιτικής προστασίας.

«Με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις, η πολιτεία του Τέξας λαμβάνει μέτρα ώστε οι πολίτες να έχουν τους πόρους που χρειάζονται πριν ο σφοδρός χειμώνας πλήξει τις κοινότητες σε όλη την επικράτεια», δήλωσε ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Αμποτ.

