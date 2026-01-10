Πώς ο Σαββόπουλος οργάνωσε τον αποχαιρετισμό του

Πρώτα το βιβλίο, η αυτοβιογραφία του («Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα»), που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Πατάκη» στις 9 Ιανουαρίου του 2025. «Αυτό που λέμε “Σαββόπουλος” δεν υπάρχει» γράφει μεταξύ άλλων στο οπισθόφυλλο. «Τώρα όμως τον χρειάζομαι, γιατί μεγάλωσα και θα ’θελα να δω πώς ήμουν πιτσιρίκος, πώς φέρθηκα στον επαγγελματικό μου βίο, πώς ήμουν σαν σύζυγος, πατέρας και παππούς, κι ακόμα πώς ήμουν σαν πολίτης, σαν φίλος και σαν γιος. Σ’ αυτά είναι καλός ο Σάββο. Το ’χει. Σαν ρόλος, και σουξέ είχε και πείρα διαθέτει».

Πρόλαβε μετά να διαβάσει μεγάλο μέρος του βιβλίου για το audiobook που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Ιανουαρίου. Εφτασε μέχρι τη σελίδα 252. «Να ζήσει ο τόπος μας, να ζήσει η δημοκρατία μας» είναι η τελευταία φράση που ακούγεται με τη φωνή του Διονύση Σαββόπουλου. Μετά τον θάνατό του (21 Οκτωβρίου 2025) το νήμα έπιασε ο εγγονός του, ο μεγαλύτερος γιός του Ρωμανού και της Αγγέλας, που γύρισε από τις σπουδές του στην Ολλανδία για να ολοκληρώσει το ακουστικό βιβλίο. Το όνομά του, Διονύσης Σαββόπουλος.

Ακολούθησε η δουλειά για την τηλεόραση: «Σαββόπουλος “Long Play”». Το εξαιρετικό αφιέρωμα (εδώ) που είδαμε αυτές τις μέρες στον ΣΚΑΪ, σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Λουκάκου και πρωτεργάτες τον Παύλο Τσίμα και τον Αλέξη Κυριτσόπουλο, μοιάζει να είναι κι αυτό μέρος του αποχαιρετισμού. Ο τραγουδοποιός μάς λέει:

«Πέρασαν τα ωραία χρόνια. Θα ξανάρθουν; Για τώρα δεν το βλέπω. Ισα-ίσα που καινούργια τέρατα ξεφυτρώνουν, καινούργια αδιέξοδα σκάνε στα μούτρα μας. Αλλάζει ο κόσμος. Αλλάζει πάλι. Τι να κάνουμε…

»Δεν βρίσκω τις λέξεις, θυμάμαι όμως τι είπε ο Σεφέρης, εκεί που του δίνανε το Νόμπελ, τότε (σ.σ.: στις 10 Δεκεμβρίου 1963, στην τελετή απονομής που έγινε στη Στοκχόλμη). “Γνωρίζετε”, τους είπε, “πώς απάντησε ο Οιδίποδας στο αίνιγμα που του ‘βαλε η Σφίγγα;”. Απάντησε με μια λέξη: “ο άνθρωπος”. Ε, με αυτή τη λέξη θα αντισταθούμε στον Κύκλωπα. Και στα καινούργια τέρατα. Και με αυτή τη λέξη θα ξεφύγουμε απ’ τη Σκύλλα και απ’ τη Χάρυβδη.

»Ετσι το νιώθω. Με την ανθρωπινότητα δηλαδή αυτής της λέξης θα προχωρήσουν οι καινούργιες γενιές στην κοινή μας περιπέτεια. Ωσπου να φτάσουμε στη βάση μας, στην αγάπη. Και στον κόσμο που μας την έμαθε».

Συγκεντρώνοντας τις τελευταίες του δυνάμεις και με τη στήριξη της Ασπας, που ήταν μέρα-νύχτα δίπλα του, ο Σαββόπουλος έδωσε το περασμένο καλοκαίρι τις δυο τελευταίες συναυλίες του. Στη Μαλακάσα στις 15 Ιουνίου και στη Θεσσαλονίκη στις 21 του μηνός. Εκεί σκηνοθέτησε την πορεία προς το φινάλε με μια απαγγελία σαν προσευχή πάνω στα λόγια του Λέοναρντ Κοέν και το περίφημο τραγούδι του «Hallelujah»:

«Είχες μια πίστη ζωντανή, μα γύρευε αποδείξεις. Την έβλεπες να κολυμπάει τις νύχτες στο ταβάνι. Φεγγάρια και άφταστη ομορφιά σε πήραν στον λαιμό τους. Σε δέσανε στις μουσικές, στον πάγκο μιας κουζίνας. Συντρίψανε τον θρόνο σου, σου πήραν τα μαλλιά σου, κι ύστερα από τα χείλη σου βγάλαν το αλληλούια (…)

»Καίει μια φλόγα σιγανή μέσα σε κάθε λέξη. Εσείς τι ακριβώς ακούσατε; Την αγιοσύνη ή τη φθορά στη λέξη αλληλούια; Κι αν έκανα το παν, κι αν πάλι ήταν λειψό, ακόμα κι αν αμφέβαλα κι αν θέλησα να αγγίξω, πάντως δεν σας ξεγέλασα, σας είπα την αλήθεια Κι αν όλα λάθος πήγανε, εγώ θέλω να σταθώ εδώ, στου τραγουδιού το ιερό, μη έχοντας άλλο στη φωνή μου από το αλληλούια».

Ευτυχώς τη στιγμή αυτή, όπου η φωνή του σπάει στα τελευταία λόγια, όπως και τις πρόβες για τις δύο τελευταίες συναυλίες, τις κατέγραψε η βραβευμένη σκηνοθέτρια Εύα Στεφανή. Και θα τις δούμε κάποια στιγμή στο μέλλον.

Κάποτε, πάνε 20-30 χρόνια, μια παρέα νέων που δεν τον αφήναμε σε ησυχία τον ρωτήσαμε πώς σκηνοθετεί τις μουσικές παραστάσεις όταν συνεργάζεται με κάποιον άλλο τραγουδιστή.

Μας είπε ότι συνήθως ζητούσε από τον συνάδελφό του (αν βέβαια δεχόταν να κάνει ο ίδιος το στήσιμο της παράστασης) δύο κασέτες. Και του έλεγε κάτι σαν κι αυτό. «Φτιάξε μου μια κασέτα με όσα τραγούδια πρέπει οπωσδήποτε να ακούσει το κοινό σου. Και μια με αυτά που εσύ αγαπάς πολύ και θες οπωσδήποτε να τα πεις». Το 2025, ο Σαββόπουλος, μετρώντας και κατανέμοντας τις δυνάμεις του, είπε όσα οπωσδήποτε ήθελε να πει – σκηνοθετώντας τη δική του έξοδο.

