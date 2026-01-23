Η Καρυστιανού ζητεί τώρα αλλαγή έδρας στη δίκη για τα Τέμπη: «Δεν έχω καθόλου εμπιστοσύνη στη Λάρισα»

Στη Λάρισα, όπου συνεχίζεται η δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας στην πολύνεκρη τραγωδία των Τεμπών, βρέθηκε για ακόμη μία φορά, την Παρασκευή το πρωί, η Μαρία Καρυστιανού, που πάντως εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη συγκεκριμένη χωροθέτηση της διαδικασίας.

Για πολλοστή φορά δε, δήλωσε πως δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση που της έγινε έξω από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας, η κυρία Καρυστιανού ζήτησε να αλλάξει η έδρα της δίκης, ώστε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, να πάει σε μια πόλη πιο προσβάσιμη για τις οικογένειες και τους νομικούς εκπροσώπους τους, που να έχει και αεροδρόμιο.

«Συμφωνώ ότι το να είμαστε σε μια πόλη όπου η πρόσβαση θα είναι πιο εύκολη και για τους δικηγόρους, να υπάρχει δηλαδή αεροδρόμιο, θα ήταν πολύ πιο βολικό. Δεν έχω επίσης, καθόλου εμπιστοσύνη στη Λάρισα», δήλωσε η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και εν δυνάμει πολιτική αρχηγός.

Και ερωτηθείσα για το κόμμα που ετοιμάζει ώστε να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών στις επόμενες εκλογές, είπε πως υπάρχει ντόρος (στη σκιά των πρώτων αποκαλυπτηρίων και των προβληματικών δηλώσεών της για τις αμβλώσεις), επειδή υπάρχει φόβος για τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει.

«Για το κόμμα μου έχει γίνει ντόρος γιατί υπάρχει φόβος. Είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, είμαστε στην πρόθεση στο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κίνημα πολιτών. Είναι τόσο μεγάλος ο φόβος, που πριν ακόμα ανακοινώσουμε τις θέσεις μας, όλοι έπεσαν πάνω μας να μας φάνε», παρατήρησε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει συνιστώντας λίγη ακόμη υπομονή:

«Οταν πραγματοποιείται ένα τόσο μεγαλειώδες κίνημα πολιτών που προέρχονται από όλους τους χώρους, πώς να το χαρακτηρίσουμε με μια συγκεκριμένη ιδεολογία; Θα τα δείτε, όλα θα είναι πολύ αναλυτικά».

