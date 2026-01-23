Τι απαντά ο Φλωρίδης στα περί «φωτογραφικής διάταξης» για τη συνεπιμέλεια και την Ολγα Κεφαλογιάννη

Εξηγήσεις για την επίμαχη διάταξη που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, τον περασμένο Δεκέμβριο, η οποία αφορούσε την επιμέλεια τέκνων και αξιοποιήθηκε από την υπουργό Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη, έσπευσε να δώσει το πρωί της Παρασκευής (23.01), ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την κριτική περί «φωτογραφικής» τροπολογίας για εξυπηρέτηση ενός μέλους της.

Ο κ. Φλωρίδης βγήκε στο OPEN, στην εκπομπή «Ωρα Ελλάδος» και απάντησε στα σχόλια περί «ξαφνικής τροπολογίας», εξηγώντας πως ούτε τροπολογία είναι, ούτε ξαφνική, καθώς συζητήθηκε στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και στην Ολομέλεια διεξοδικά.

«Oταν ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο, ενημερώνονται τα υπουργεία. Το νομοσχέδιο αυτό είχε δύο μέρη, το πρώτο, το κύριο μέρος, και το δεύτερο, οι λοιπές διατάξεις. Στο δεύτερο μέρος ενσωματώθηκαν διατάξεις από 12 υπουργεία, όχι τροπολογίες, κανονικά στο σώμα του νομοσχεδίου, κανονικά άρθρα και αυτό είναι η καθημερινή πρακτική» είπε.

Και συνέχισε: «Ο κόσμος μπερδεύει μια τροπολογία που έρχεται στη Βουλή και διατάξεις που μπήκαν από την αρχή. Μια τροπολογία μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν δίνει τη δυνατότητα στη Βουλή να τη διαχειριστεί σωστά. Οι διατάξεις αυτές είναι πάνω από 35 σε αυτές ήταν οκτώ από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ξεκίνησε η συζήτηση στις επιτροπές. Στην αρμόδια επιτροπή έγιναν τέσσερις συνεδριάσεις. Εκεί κατέθεσαν και αρμόδιοι φορείς. Μετά από αυτές το νομοσχέδιο εισήχθη στην Ολομέλεια, η οποία κράτησε δύο ημέρες. Σε όλη τη διάρκεια των συζητήσεων δεν υπήρξε καμία ένσταση και κριτική στη διάταξη αυτή».

Αναφερόμενος σε όσα γράφονται για την αξιοποίηση της διάταξης από την υπουργό Τουρισμού, Ολγα Κεφαλογιάννη, ο κ. Φλωρίδης σχολίασε πως «το γεγονός ότι αυτή τη διάταξη πήγανε και τη φορτώνουν σε έναν πολιτικό, όταν αφορά όλο τον λαό και έπρεπε να το ρυθμίσουμε, αδικεί τη ρύθμιση. Η ρύθμιση είναι υπέρ των πολιτών γιατί αφορά ένα δικαίωμα».

