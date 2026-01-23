Στην Αγγλία η λέξη της χρονιάς για τα παιδιά είναι η ειρήνη

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, οι ειδικοί και οι ακαδημαϊκοί ερευνητές του Oxford University Press παρακολουθούν και αναλύουν την εξέλιξη της γλώσσας των παιδιών και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται για να αποτυπώνει τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους.

Το 2025 συγκέντρωσαν τις απόψεις σχεδόν 5.000 παιδιών, ηλικίας 6 έως 14 ετών, σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στα τελικά αποτελέσματα, η ειρήνη κατέλαβε την πρώτη θέση με 35% των ψήφων, ακολουθούμενη οριακά από την Τεχνητή Νοημοσύνη με 33%, ενώ το 21% επέλεξε την ανθεκτικότητα.

Η «ειρήνη» ως απάντηση στις παγκόσμιες συγκρούσεις

Η έρευνα ανέδειξε την επίγνωση των παιδιών γύρω από την επικαιρότητα. Οταν ρωτήθηκαν γιατί επέλεξαν την ειρήνη, ένα στα δέκα ανέφερε τον «πόλεμο», ενώ ορισμένα επισήμαναν συγκεκριμένες συγκρούσεις, όπως την «Ουκρανία» ή τη «Γάζα». Λέξεις όπως «χρειάζεται», «θέλουμε» και «πρέπει» εμφανίζονταν συχνά στις απαντήσεις τους, όταν μιλούσαν για την ανάγκη ειρήνης σε όλο τον κόσμο.

Η Πάολα ντε Καρόλις, ανταποκρίτρια της Corriere della Sera στο Λονδίνο, σχολίασε σε σχετικό κείμενο ότι οι πόλεμοι, η πολιτική αντιπαράθεση και τα καθημερινά βάσανα εισχωρούν στον κόσμο των σνακ και των παιχνιδιών, στην παιδική χαρά και στις ώρες της απογευματινής μελέτης. «Τα παιδιά έχουν ολοένα και μεγαλύτερη επίγνωση της βαρύτητας των γεγονότων και των νέων τεχνολογιών».

Εξάλλου, μελέτη του Oxford Children’s Corpus –της μεγαλύτερης βάσης δεδομένων παγκοσμίως με κείμενα γραμμένα από και για παιδιά στην αγγλική γλώσσα, που περιλαμβάνει περισσότερες από μισό δισεκατομμύριο λέξεις– δείχνει ότι οι αναφορές στην ειρήνη σε παιδικές ιστορίες που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό BBC 500 Words έχουν αυξηθεί κατά 60% από το 2015.

«Βασικό θέμα αυτό που προκύπτει από την έρευνά μας, το γεγονός ότι η προσοχή των παιδιών στρέφεται στα τρέχοντα θέματα και σε ό,τι συμβαίνει στον κόσμο» είπε η Αντρεα Κουίνσι, διευθύντρια του παιδικού τμήματος υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια η ηλικιακή ομάδα παιδιών 6-14 ετών ψήφισε την «καλοσύνη» (το 2024), την «κλιματική αλλαγή» (το 2023), τη «βασίλισσα» (το 2022), το «άγχος» (το 2021) και τον «κορονοϊό» (το 2020).

Στην Αγγλία, κατέληξε η Ντε Καρόλις, το 20% των παιδιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του βρετανικού ΕΣΥ, έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας: παραπονιούνται για άγχος, για δυσκολία στον ύπνο, για μοναξιά και για αυτοτραυματισμό. «Ισως να μη φταίνε μόνο τα social media…»

