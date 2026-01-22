«Αφηγηματικά κεντήματα»: Θεματικό εργαστήρι ενηλίκων από το ΠΙΟΠ

Δήμητρα Παπουτσοπούλου, Παραδοσιακές βελονιές από τη Συλλογή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου» | ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει θεματικό εργαστήρι ενηλίκων με τίτλο «Αφηγηματικά κεντήματα», από την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 (ώρα 17:30), στο κτήριό του στον Ταύρο.

Σύμφωνα με τον μύθο, η πανάρχαια τέχνη του κεντήματος συνδέεται με την Πρόκνη, η οποία, καταδικασμένη στη σιωπή, αφηγήθηκε τις περιπέτειές της με κλωστή και βελόνα.

Με αφετηρία αυτή την αρχετυπική αφήγηση, το εργαστήρι προσεγγίζει την κεντητική ως μέσο μνήμης, έκφρασης και αφήγησης.

Με την καθοδήγηση κεντηστρών της ομάδας «Αφηγηματικά κεντήματα», οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τη διαχρονική τέχνη της κεντητικής μέσα από εισαγωγικές παρατηρήσεις για την οικεία πολιτισμική κληρονομιά.

Θα εξοικειωθούν με βασικές βελονιές, χρώματα και τεχνικές, αναπτύσσοντας τη δημιουργική τους διάθεση και φαντασία, ενώ παράλληλα θα αφηγηθούν ιστορίες από την παράδοση και θα μοιραστούν προσωπικές αφηγήσεις.

Το εργαστήρι, που αντλεί έμπνευση από την έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Δήμητρα Παπουτσοπούλου, Παραδοσιακές βελονιές από τη Συλλογή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου» (Αθήνα, 2008), θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις συναντήσεις.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες διεξαγωγής του εργαστηρίου: 28 Ιανουαρίου και 4, 11, 18 Φεβρουαρίου 2026 (ώρα 17:30).

Η συμμετοχή και τα υλικά είναι δωρεάν.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλ. 210 3418051, Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00

Ιστορικό Αρχείο

Δωρίδος 2 & Λ. Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος

Τ.: 210 3418051 | www.piop.gr

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News