Λιβ Ούλμαν: «Η Αμερική δεν με θέλει πια…»

«Η Αμερική δεν με θέλει πια, αλλά με τον Μπέργκμαν και την Ευρώπη ανακάλυψα τον σπουδαίο κινηματογράφο». Αυτό αναφέρει η σπουδαία νορβηγίδα ηθοποιός και σκηνοθέτρια, 87 ετών σήμερα, η οποία μαζί με τον Ινγκμαρ Μπέργκμαν έγραψε ιστορία στον κινηματογράφο, συνομιλώντας με την Αριάνα Φίνος της La Repubblica.

Ερωτηθείσα πού διαμένει σήμερα, απάντησε: «Εζησα περίπου πενήντα χρόνια στην Αμερική. Τον τελευταίο χρόνο επέστρεψα στη Νορβηγία, επειδή μου στέρησαν ακόμη και τη βίζα. Η αίτησή μου, πριν από τριάντα ή σαράντα χρόνια, είχε υποστηριχθεί από την International Rescue Committee, μια οργάνωση για τους πρόσφυγες. Τώρα όμως την έχουν αποκλείσει, δεν λαμβάνει, πλέον, χρηματοδότηση από την κυβέρνηση Τραμπ. Οπότε, έλαβα μια επιστολή που έγραφε ότι η βίζα μου δεν ήταν πια αποδεκτή», εξήγησε, ανοίγοντας διάπλατα τα γαλανά μάτια της.

Η ιταλίδα δημοσιογράφος και η νορβηγίδα ηθοποιός συναντήθηκαν σε ένα από τα σαλόνια του Dorint Hotel του Βερολίνου, όπου η Λιβ Ούλμαν βρέθηκε για να τιμηθεί για το σύνολο της προσφοράς της στην 7η τέχνη, στο πλαίσιο της τελετής απονομής των 38ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, η οποία πραγματοποιήθηκε στη γερμανική πρωτεύουσα το περασμένο Σάββατο (του χρόνου η τελετή θα λάβει χώρα στην Αθήνα).

«Είμαι χαρούμενη και είναι τιμή μου που βρίσκομαι στο Βερολίνο. Στους καιρούς που ζούμε, η τέχνη θα έπρεπε, και οφείλει, να είναι ακόμα πιο σημαντική, γιατί μέσα από τέχνη αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας και αναγνωρίζουμε τους άλλους – τους ανθρώπους μαζί με τους οποίους βιώνουμε την εμπειρία της ζωής», ανέφερε σχετικά.

Ποια είναι, οπότε, η πραγματική επίδραση του κινηματογράφου στον κόσμο; «Μου αρέσει να τον παρομοιάζω με τις ρουνικές επιγραφές χιλιάδων ετών, τις οποίες οι άνθρωποι χάραζαν πάνω στους βράχους για να δηλώνουν ποιοι ήταν. Θα πρέπει να χρειάζονταν χρόνια (…) ενώ ακόμη και σήμερα μπορούμε να τις βλέπουμε και να τις ερμηνεύουμε. Σήμερα εμείς, σε μια στιγμή, μπορούμε να κάνουμε μια ταινία. Οι ταινίες, λοιπόν, είναι οι δικοί μας ρούνοι (αρχαίο αλφαβητικό σύστημα γραφής των βόρειων λαών της Ευρώπης) Αυτό που είμαστε, αυτό που νιώθουμε, αυτό που σκεφτόμαστε, ξέρουμε πώς να το κάνουμε ταινία. Μια ταινία αιχμαλωτίζει τα πάντα» απάντησε η Λιβ Ούλμαν. «Ο κινηματογράφος είναι ίσως το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να αφήνουμε στους μεταγενέστερους. Αυτό που γινόταν αρχικά με τους ρούνους, το κάνουμε τώρα με τις ταινίες», πρόσθεσε.

Παίρνοντας αφορμή από τη Ζιλιέτ Μπινός, η οποία ανατρέχοντας (ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου) στην καριέρα της Ούλμαν, σημείωσε πως η ταινία που τη σημάδεψε ήταν «Η Ντροπή» (του 1968 σε σκηνοθεσία Ινγκμαρ Μπέργκμαν), η ιταλίδα κριτικός θέλησε να μάθει πώς βλέπει σήμερα αυτό το αντιπολεμικό φιλμ η πρωταγωνίστρια του, σχεδόν εξήντα χρόνια μετά.

«Νομίζω ότι ο Μπέργκμαν κατηγορήθηκε άδικα ότι δεν μετείχε στις φρικαλεότητες που συμβαίνουν στον κόσμο, στους πολέμους και σε όλα τα συναφή. Νομίζω ότι η ταινία το δείχνει ξεκάθαρα αυτό. Είμαι περήφανη για εκείνον: τον κατηγόρησαν ότι ήταν αδιάφορος, αντιθέτως αυτή η ταινία στην πραγματικότητα αφηγείται την ιστορία δύο κοινών ανθρώπων που αλλάζουν εντελώς εξαιτίας αυτού που τους συμβαίνει – και δεν αλλάζουν προς το καλύτερο. Είναι μια αντανάκλαση του πώς μας επηρεάζουν τα άσχημα πράγματα. Μπορούμε να είμαστε ίδιοι, αλλά να ενεργούμε πολύ διαφορετικά, αντιδρώντας σε ό,τι συμβαίνει» είπε. «Σήμερα είναι ακόμα πιο επίκαιρη: οι άνθρωποι αλλάζουν, κάποιοι προς το καλύτερο και κάποιοι προς το πολύ χειρότερο».

Οσο για τη σχέση της με τον εξαιρετικό όσο και αμφιλεγόμενο σουηδό κινηματογραφιστή, «τον συνάντησα σχετικά αργά στην καριέρα μου, καθώς είχα ήδη κάνει κινηματογράφο, θέατρο, ακόμη και ταινίες στο εξωτερικό. Ημουν 24 ετών και ήταν κάτι το φανταστικό. Τον συνάντησα στον δρόμο, ήμουν με την Μπίμπι Αντερσον, και μου είπε “Θα ήθελα να παίξεις σε μια ταινία. Θα δεχόσουν;”. Πήρε το ρίσκο επειδή δεν με γνώριζε, ενώ εγώ είχα ήδη δει πολλές από τις ταινίες του. Νομίζω ότι ήμουν “κατάλληλη” για εκείνον, επειδή, από πολλές απόψεις, αρκετές φορές εγώ ήμουν εκείνος, με την έννοια ότι έλεγα πράγματα που σκεφτόταν. Και νομίζω ότι άρχισε να σκέφτεται πως “ίσως αυτή να είναι η γυναίκα που μπορεί να τα λέει”».

