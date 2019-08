Το δεξί του πόδι: Είναι ο Μπόρις Τζόνσον εκκεντρικός ή απλώς άξεστος;

Αστραπηδόν πλέον μεταδίδονται σε όλον τον κόσμο και ταυτοχρόνως τα πράγματα που σε φέρνουν σε δύσκολη θέση ή και σε εξευτελίζουν ακόμη, διότι έτσι είναι η εποχή μας και τέτοια τα social media.

Και αυτά τα στοιχειώδη στάνταρ της επικοινωνίας ένας πολιτικός οφείλει να τα γνωρίζει: δεν πρέπει να έχει επίγνωση μόνο των κινδύνων που καραδοκούν σε κάθε βήμα του, αλλά και των κινδύνων που απειλούν το… καθισιό του.

Ο Μπόρις Τζόνσον βέβαια «είναι εκκεντρικός τύπος» όπως όλοι γνωρίζουν. Εχει φωτογραφηθεί σε διάφορες «ακατάλληλες» πόζες, πολλές από τις οποίες είναι τόσο μπανάλ που δικαιούται ο καθένας να υποθέσει ότι μάλλον τις έστησε ο ίδιος με τους φωτογράφους.

Την Πέμπτη 22 Αυγούστου φωτογραφήθηκε (και βιντεοσκοπήθηκε) μέσα στο προεδρικό μέγαρο των Παρισίων να συνομιλεί με τον Εμανουέλ Μακρόν και να έχει το δεξί πόδι του πάνω σε ένα τραπεζάκι του καφέ. Το περιστατικό συνέβη λίγο προτού αποχωρήσουν οι φωτορεπόρτερ.

Ο «τύπος» το έκανε συνειδητά, για να «εντυπωσιάσει» τους φακούς και τις κάμερες; Το έκανε επειδή πρέπει να αποδεικνύει πάντα την εκκεντρικότητά του; Το έκανε επειδή μπέρδεψε τα «παλάτια»; Επειδή ο περιποιητικός Μακρόν τον έκανε να νιώσει σαν στο σπίτι του; To έκανε φευγαλέα, συνειδητοποίησε την γκάφα αλλά ήταν πια αργά —ο φωτογραφικός φακός του Κριστόφ Πετί Τεσόν τον είχε ήδη καταγράψει; Θεός και η (βρετανική) ψυχή του.

Πληκτρολογώντας Johnson foot στο πλαίσιο αναζήτησης της Google ο φιλοπερίεργος πλάνης του Ιντερνετ θα ικανοποιηθεί και με το παραπάνω. Ιδού:

Boris Johnson felt right at home the Elysee Palace during his visit with Emmanuel Macron today, even putting his foot up on one of the coffee tables during the meeting.

Macron and Johnson held talks on Brexit. Britain has yet to formulate a final withdrawal deal with the EU. pic.twitter.com/wg9wxKrntA

— euronews (@euronews) August 22, 2019