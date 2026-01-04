Βρετανία και Γαλλία βομβάρδισαν αποθήκη όπλων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

Σε κοινή επιχείρηση που διεξήγαγαν οι βρετανικές και οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις το Σάββατο, βομβάρδισαν από αέρος υπόγεια αποθήκη όπλων στη Συρία, η οποία φέρεται να ανήκε στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Αμυνας.

Αεροσκάφη Δυτικών κρατών διεξάγουν περιπολίες και επιχειρήσεις για την αποτροπή μιας εκ νέου ενίσχυσης του ΙΚ, το οποίο είχε κατείχε αχανείς τομείς της Συρίας έως το 2019. Η αποθήκη όπλων που βομβαρδίστηκε βρισκόταν σε ορεινή περιοχή βόρεια της Παλμύρας, πάντα σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Αμυνας.

Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως «κατευθυνόμενες βόμβες Paveway IV» τις οποίες εξαπέλυσαν στρατιωτικά αεροσκάφη Typhoon FGR4 με στόχο να καταστραφούν σήραγγες πρόσβασης στην εγκατάσταση, διευκρίνισε η ίδια πηγή, τονίζοντας ότι στην περιοχή δεν υπήρχαν «άμαχοι».

«Η δράση αυτή δείχνει τον ηγετικό ρόλο μας ως Ηνωμένο Βασίλειο και την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε πλάι στους συμμάχους μας, να ξεριζώσουμε κάθε επανεμφάνιση του ΙΚ και των επικίνδυνων και βίαιων ιδεολογιών του στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο βρετανός υπουργός Αμυνας της κυβέρνησης των Εργατικών Τζον Χίλι.

