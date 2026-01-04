Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η αστυνομία ταυτοποίησε άλλες 16 σορούς

Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ταυτοποίησε άλλους 16 από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε πυρκαγιά σε μπαρ του Κραν Μοντανά, που προκάλεσε το θάνατο 40 ανθρώπων σε μια από τις χειρότερες καταστροφές στην πρόσφατη ελβετική ιστορία.

Σ’ αυτούς που έχουν πλέον ταυτοποιηθεί περιλαμβάνονται 10 Ελβετοί (τέσσερις γυναίκες και έξι άνδρες) ηλικίας 14 ως 31 ετών, δύο 16χρονοι Ιταλοί, ένας 16χρονος με διπλή υπηκοότητα Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ένας 18χρονος Ρουμάνος, ένας 39χρονος Γάλλος και ένας 18χρονος Τούρκος, ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού Βαλέ. Δεν έκανε γνωστά ονόματα.

Η αστυνομία έχει πλέον ταυτοποιήσει 24 από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που σημειώθηκε στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, στη νότια Ελβετία. Οι οκτώ που είχαν ταυτοποιηθεί προηγουμένως ήταν Ελβετοί.

Ποινική έρευνα κατά των ιδιοκτητών του μπαρ

Την ίδια ώρα, ποινική έρευνα σε βάρος των δύο διαχειριστών του μπαρ «Le Constellation» ξεκίνησαν οι ελβετικές αρχές, μετά την τραγωδία που σημειώθηκε τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς και κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, ενώ περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του καντονιού Βαλέ, το ζευγάρι που διαχειριζόταν το μπαρ ερευνάται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια. Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα που κρατούσαν θαμώνες πάνω από μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία ήρθαν σε επαφή με την οροφή του υπογείου χώρου. Η οροφή φέρεται να ήταν επενδυμένη με εύφλεκτο ηχομονωτικό υλικό.

