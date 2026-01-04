Σοβαρό πρόβλημα στο ελληνικό FIR: «Παγώνουν» όλες οι πτήσεις

Σημαντικό πρόβλημα σε όλο τον ελληνικό εναέριο χώρο καταγράφεται από το πρωί της Κυριακής καθιστώντας αδύνατες τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις τόσο από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας όσο και από τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζήτημα παρουσιάστηκε το πρωί της Κυριακής λόγω προβλημάτων στις συχνότητες του Κέντρου Ελέγχου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις εγκαταστάσεις στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας στο Ελληνικό που διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της.

Το τεχνικό ζήτημα επηρεάζει όλες τις πτήσεις προς και από την Ελλάδα και ήδη γίνεται αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Η ΥΠΑ σε συνεργασία με την Cosmote επιδιώκουν να βρουν το πρόβλημα και να αποκαταστήσουν το δυνατόν συντομότερα την ομαλή λειτουργία του συστήματος, ενώ αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την ΥΠΑ.

Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που ήταν ήδη στον αέρα.

