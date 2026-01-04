Νέα μουσεία: Aπό τη σύγχρονη τέχνη στο χιπ-χοπ

Νέα μουσεία, με άλλα λόγια «ναοί» του σύγχρονου πολιτισμού, πρόκειται να εγκαινιαστούν τη χρονιά που έρχεται σε διάφορα μέρη του κόσμου, κάποια μετά από καθυστερήσεις πολλών ετών, όπως συνέβη με το Μουσείο Τζορτζ Λούκας, που βρήκε τελικά τον χώρο του στο Λος Αντζελες, ή το Γκούγκενχαϊμ Αμπου Ντάμπι. Η Ρέιτσελ Λόιντ δημοσίευσε στον Economist μια λίστα με τα μουσεία που πρόκειται να ανοίξουν το 2026.

Lucas Museum of Narrative Art, Λος Αντζελες

Το 2013 ο Τζορτζ Λούκας δήλωσε την πρόθεσή του να ανοίξει ένα μουσείο αφηγηματικής τέχνης, χρηματοδοτώντας το εξ ολοκλήρου ο ίδιος μαζί με τη σύζυγό του Μέλοντι Χόμπσον. Αλλά ο σκηνοθέτης του franchise «Πόλεμος των Αστρων» βίωσε αυτό που οι καλλιτέχνες αποκαλούν «δημιουργικές διαφορές» με αξιωματούχους στο Σαν Φρανσίσκο και κατόπιν στο Σικάγο.

Τελικά το Lucas Museum of Narrative Art βρήκε τη στέγη που του άξιζε στο Λος Αντζελες, με το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει ομόφωνα τα σχέδιά του. Φαίνεται ότι, κατά κάποιον τρόπο, ταιριάζει σε ένα μουσείο αφηγηματικής τέχνης να έχει μια μακρά ιστορία πίσω του, σχολιάζει στον Economist η Ρέιτσελ Λόιντ. Προσθέτει, μάλιστα, ότι παρασκηνιακά παίχτηκε και ένα δράμα: το μουσείο είχε ήδη αρκετούς διευθύνοντες συμβούλους…

Ωστόσο λίγοι θα θυμούνται όλες αυτές τις ανατροπές μόλις το μουσείο ανοίξει επιτέλους τις πόρτες του στο κοινό, στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, όπως έχει ανακοινωθεί. Το κτίριο, που εκτείνεται σε 300.000 τετραγωνικά πόδια (27.871 τ.μ.) και μοιάζει μάλλον με διαστημόπλοιο από έναν γαλαξία πολύ μακρινό, που προσγειώθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο του Λος Αντζελες, θα στεγάσει μια από τις πιο σημαντικές συλλογές αφηγηματικής τέχνης.

Περιλαμβάνει το αρχείο του Τζορζ Λούκας και έργα τέχνης, μεταξύ των οποίων πίνακες των Εντγκάρ Ντεγκά, Φρίντα Κάλο και Νόρμαν Ρόκγουελ. Θα εκτεθούν συνολικά περισσότερα από 40.000 αντικείμενα, πολλά από τα οποία δεν συνδέονται με τον «Πόλεμο των Αστρων», όπως πρώιμα κόμικς «Black Panther», «Flash Gordon», «Garfield» και «Peanuts», καθώς και εικονογραφημένα σενάρια, μοντέλα και κοστούμια.

Το Μουσείο Αφηγηματικής Τέχνης δημιουργήθηκε με την πεποίθηση ότι η εικονογραφημένη αφήγηση είναι μια παγκόσμια γλώσσα και επιδιώκει να διερευνήσει πώς οι ιστορίες συνδέουν τους ανθρώπους και αποτυπώνουν την ανθρώπινη εμπειρία. Οπως δήλωσε ο εμπνευστής και δημιουργός του Τζορτζ Λούκας, «οι ιστορίες είναι μυθολογία και όταν εικονογραφούνται, βοηθούν τους ανθρώπους να κατανοήσουν τα μυστήρια της ζωής».

Guggenheim Abu Dhabi, Αμπου Ντάμπι

Το Μουσείο Γκούγκενχαϊμ ελπίζει να ανοίξει το παράρτημά του στο Αμπου Ντάμπι, 20 χρόνια αφότου ανακοίνωσε τη σχετική πρόθεση. (Οι διαμαρτυρίες για τις συνθήκες εργασίας των εργατών στις κατασκευές συνέβαλαν στις καθυστερήσεις, σημειώνει ο Economist.) Το μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης Guggenheim Abu Dhabi βρίσκεται στο νησί Σααντιγιάτ, το οποίο φιλοξενεί ήδη ένα παράρτημα του Λούβρου και το Εθνικό Μουσείο Ζαγέντ, και θα εξετάζει τον μοντερνισμό από μια παγκόσμια οπτική γωνία, παρουσιάζοντας τα σημαντικότερα διεθνή καλλιτεχνικά επιτεύγματα του 20ού και 21ου αιώνα.

Η συλλογή περιλαμβάνει έργα καλλιτεχνών από όλον τον κόσμο, όπως της Γιαπωνέζας Γιαγιόι Κουσάμα και της Ιρανής Μονίρ Σαχρουντί Φαρμάνφαρμαϊαν, δημιουργημένα από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και έπειτα, με ιδιαίτερη έμφαση στην τέχνη της Δυτικής Ασίας, της Βόρειας Αφρικής και της Νότιας Ασίας.

KANAL-Centre Pompidou, Βρυξέλλες

Τον Νοέμβριο του 2026 θα εγκαινιαστεί στις Βρυξέλλες το Kanal, που ονομάστηκε έτσι επειδή έχει θέα σε ένα κανάλι. Πρόκειται για ένα τεράστιο πολυθεματικό πολιτιστικό κέντρο – παράρτημα του παρισινού Μπομπούρ, που εγκαταστάθηκε σε ένα πρώην γκαράζ της Citroën στη βελγική πρωτεύουσα.

Οπως και το Guggenheim Abu Dhabi, το Kanal θα επικεντρωθεί στην τέχνη του 20ού και 21ου αιώνα, φέρνοντας κοντά διαφορετικές τεχνοτροπίες και μέσα. Καθώς, δε, η επισκεψιμότητα των μουσείων δεν έχει φθάσει ακόμη στα προ πανδημίας επίπεδά της, τα στελέχη του Κέντρου Πομπιντού σχεδιάζουν, εκτός από εκθέσεις, να φιλοξενούν στον χώρο βραδιές με ομιλίες, προβολές ταινιών και συναυλίες.

The Hip Hop Museum, Μπρονξ, Νέα Υόρκη

Η μουσική θα χτυπά στην καρδιά του Μουσείου Χιπ-Χοπ, το οποίο εγκαταστάθηκε στις όχθες του ποταμού Χάρλεμ στο Μπρονξ, την περιοχή της Νέας Υόρκης όπου ξεκίνησε το κίνημα του χιπ-χοπ τη δεκαετία του 1970 (τότε ονομαζόταν ραπ). Προγραμματίζεται να εγκαινιαστεί το φθινόπωρο του 2026. (Ο όρος χιπ-χοπ αναφέρεται κυρίως στο μουσικό είδος, αλλά περιλαμβάνει τα πάντα που σχετίζονται με την κουλτούρα του, από το breakdancing και το γκράφιτι μέχρι τη μόδα).

Με τις ποικίλες εκθέσεις του, θα προσπαθήσει να προσφέρει «μια εκτίμηση του παρελθόντος του χιπ-χοπ», αλλά και να «συμβάλει στο μέλλον του χιπ-χοπ» μέσω των μουσικών και φωτογραφικών προγραμμάτων του. Το ενδιαφέρον, δε, είναι ότι στις εγκαταστάσεις του μουσείου θα υπάρχει και ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Είπε κανείς ότι τα μουσεία πρέπει να είναι κτίρια σιωπής;

