Ιράν: Διαδηλώσεις στην Τεχεράνη, βίαιες συγκρούσεις στις δυτικές περιφέρειες

Νέες συγκεντρώσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος πραγματοποιήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην Τεχεράνη, ενώ οι βιαιότητες έχουν μεταφερθεί στις δυτικές περιφέρειες της χώρας.

Οι διαδηλώσεις, που αρχικά είχαν συνδεθεί με το κόστος ζωής, ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου στην ιρανική πρωτεύουσα και έκτοτε έχουν επεκταθεί στην υπόλοιπη χώρα. Η αμφισβήτηση εκδηλώνεται σε περίπου 40 πόλεις, κυρίως μικρές και μεσαίες, κατά βάση στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις επίσημες ανακοινώσεις και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν σκοτωθεί από τις 30 Δεκεμβρίου σε τοπικές συγκρούσεις, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Οι συγκεντρώσεις του Σαββάτου στην Τεχεράνη χαρακτηρίστηκαν «περιορισμένες» από το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο μετέδωσε ότι «σε αυτές συμμετείχαν αυτές ομάδες 50 έως 200 νέων» και ακούστηκαν πολιτικά συνθήματα όπως «Θάνατος στον δικτάτορα», ωστόσο δεν σημειώθηκαν άξια λόγου επεισόδια.

Πάντα σύμφωνα με το πρακτορείο, η κατάσταση αυτή «έρχεται σε αντίθεση με την ενίσχυση των βιαιοτήτων και των οργανωμένων επιθέσεων σε άλλες περιφέρειες, κυρίως τις δυτικές».

Στο Μαλεκσαχί, μια κομητεία περίπου 20.000 κατοίκων όπου ζει σημαντικός κουρδικός πληθυσμός, συγκρούσεις στοίχισαν τη ζωή σε ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οπως ανέφερε το Fars, «ταραχοποιοί επιχείρησαν να μπουν σε ένα αστυνομικό τμήμα» και «δύο επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν».

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι οι ιρανικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης δεν ενημερώνουν απαραιτήτως και λεπτομερώς για όλα τα επεισόδια, κάτι που περιπλέκει την εκτίμηση των όσων συμβαίνουν. Βίντεο για την κινητοποίηση κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά τους.

Χαμενεΐ: «Δίκαιες οι διεκδικήσεις, αλλά δεν κάνουμε διάλογο με ταραξίες»

Εν τω μεταξύ, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε το Σάββατο ότι οι οικονομικές διεκδικήσεις των διαδηλωτών στη χώρα είναι «δίκαιες» αλλά ότι «οι ταραξίες θα πρέπει να μπουν στη θέση τους».

«Οι αρχές της χώρας το αναγνωρίζουν, ο πρόεδρος και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι εργάζονται για την επίλυση αυτού του προβλήματος», είπε. «Για τον λόγο αυτό οι έμποροι διαμαρτυρήθηκαν, και αυτό είναι απολύτως δίκαιο. Εμείς κάνουμε διάλογο με τους διαδηλωτές, αλλά είναι άσκοπο να κάνουμε διάλογο με τους ταραξίες», πρόσθεσε ο Χαμενεΐ

Το κίνημα αυτό αρχικά συνδέθηκε με το κόστος διαβίωσης. Ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου από την Τεχεράνη, με τους μαγαζάτορες να κλείνουν τα καταστήματά τους διαμαρτυρόμενοι για τον υπερπληθωρισμό και τον οικονομικό μαρασμό. Εκτοτε έλαβε ευρύτερες διαστάσεις, περιλαμβάνοντας και πολιτικά αιτήματα.

Από την έναρξη των διαμαρτυριών, η κυβέρνηση παίζει τόσο το χαρτί του κατευνασμού, αναγνωρίζοντας «νόμιμα αιτήματα» που συνδέονται με οικονομικές δυσκολίες, όσο και της σταθερότητας απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα αποσταθεροποίησης.

