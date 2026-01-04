Σάλλας: «Tα αγροτικά μπλόκα δεν είναι πρόβλημα δημόσιας τάξης, αλλά πολιτικής ευθύνης»

Οι κινητοποίησης των αγροτών δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαστική αντίδραση, αναφέρει ο Μιχάλης Σάλλας σε άρθρο του στην «Καθημερινή» της Κυριακής. «Αποτελούν σταθερή εκδήλωση μιας δομικής αποτυχίας που αφορά τον πρωτογενή τομέα και τη σχέση του με το κράτος, την αγορά και το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής», επισημαίνει ο πρόεδρος του Lyktos Group και επίτιμος πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς.

Ωστόσο «η Πολιτεία αντιμετωπίζει διαχρονικά της αγροτικές κινητοποιήσεις ως ζήτημα διαχείρισης έντασης και όχι ως ένδειξη παραγωγικής δυσλειτουρίας», με αποτέλεσμα την ανακύκλωση της κρίσης χωρίς ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών. «Η απουσία σταθερού σχεδιασμού μετατρέπει την αγροτική πολιτική σε μηχανισμό κατευνασμού αντί σε εργαλείο ανασυγκρότησης», τονίζει ο κ. Σάλλας.

Ως πρώτη αναγκαία πολιτική επιλογή προτείνει τη μόνιμη συγκράτηση του μεταβλητού κόστους παραγωγής. «Το αγροτικό ρεύμα οφείλει να υπαχθεί σε σταθερό καθεστώς τιμολόγησης με ανώτατο όριο», γράφει, εξηγώντας ότι αυτό δεν συνιστά επίδομα, αλλά στοιχειώδη προϋπόθεση λειτουργίας της παραγωγής,. Προσθέτει, δε, ότι απαιτείται ταυτόχρονα προσωρινή δημοσιονομική ανάσα για τους οικονομικά πιεσμένους παραγωγούς , καθώς η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων «αποτρέπει τη βίαιη έξοδο από την παραγωγή».

Πέρα, όμως, από τα άμεσα μέτρα, «η ελληνική γεωργία απαιτεί δομική ανασύνταξη». Πιο συγκεκριμένα, η Πολιτεία «οφείλει να κατευθύνει πόρους προς τη συλλογική προμήθεια εφοδίων, την κοινή αποθήκευση και την οργανωμένη εμπορεία», και αυτό δεν αποτελεί ιδεολογική επιλογή, αλλά αναγκαιότητα.

Κατά τον Μιχάλη Σάλλα, κρίσιμος πυλώνας είναι η συστηματική ανάπτυξη της συμβολαιακής γεωργίας, ενώ η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι τιμωρητική. «Οι επενδύσεις σε εξοικονόμηση ενέργειας, νερό και τεχνολογία οφείλουν να προηγούνται των υποχρεώσεων, διαφορετικά οδηγούν σε εγκατάλειψη παραγωγικής γής», τονίζει.

Οσο για το ζήτημα των μπλόκων, «δεν είναι πρόβλημα δημόσιας τάξης, αλλά πολιτικής ευθύνης», αφού όσο η αγροτική πολιτική περιορίζεται σε ετήσιες διαπραγματεύσεις υπό πίεση, η σύγκρουση θα επαναλαμβάνεται. Αν η Ελλάδα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως ενοχλητική συγκυρία, «τα μπλόκα θα παραμείνουν μόνιμο σύμπτωμα κρατικής αδυναμίας» καταλήγει.

