Θρίαμβος του Τιμοτέ Σαλαμέ στις Χρυσές Σφαίρες

H 83η απονομή των Χρυσών Σφαιρών ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στο Χόλιγουντ (ξημερώματα Δευτέρας στην Ελλάδα) και ως συνήθως όρισε κάποια πράγματα για την πορεία των ταινιών και των πρωταγωνιστών τους ως τα Οσκαρ.

Το «Αμνετ» της Κλόι Ζάο (βραβευθείσα με Οσκαρ για το «Nomadland», το 2021) κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας στη δραματική κατηγορία (καθώς και το βραβείο α’ γυναικείου ρόλου για την Τζέσι Μπάκλεϊ). To βραβείο παρέλαβε ο μέγας Στίβεν Σπίλμπεργκ ως παραγωγός του φιλμ και έπειτα έδωσε τον λόγο στην Κλόι Ζάο.

Από την άλλη, τo «Μια Μάχη Μετά την Αλλη» του Πολ Τόμας Αντερσον βραβεύτηκε στις τρεις βασικές κατηγορίες, Καλύτερης Ταινίας (κωμωδία-μιούζικαλ), Σκηνοθεσίας και Σεναρίου, μαζί με τον β’ γυναικείο ρόλο για την Τιάνα Τέιλορ.

Στη μάχη των σούπερ σταρ, ο Τίμοθι –ή Τιμοτέ στα γαλλικά– Σαλαμέ νίκησε τον Λεονάρντο ντι Κάπριο, όπως σημείωσε το BBC, στην ανταπόκρισή του από το Μπέβερλι Χιλς. O 30χρονος νεοϋορκέζος ηθοποιός βραβεύτηκε για την ερμηνεία του στο «Marty Supreme» (βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες την προσεχή Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου), στην πέμπτη του υποψηφιότητα για τη Χρυσή Σφαίρα. Ο Σαλαμέ είχε πρωτοεμφανιστεί στις Χρυσές Σφαίρες το 2018 με το «Να Με Φωνάζεις Με Τ’ Ονομά Σου» και συνέχισε το 2019 με το «Beautiful Boy», το 2024 με το «Wonka» και το 2025 με το «A Complete Unknown». Στην ομιλία του μνημόνευσε αυτές ακριβώς τις ήττες του και το πώς τον καθόρισε κάτι που του έλεγε ο Γάλλος πατέρας του.

«Ο πατέρας μου μου δίδαξε την αξία της ευγνωμοσύνης μεγαλώνοντας. Να είμαι πάντα ευγνώμων γι’ αυτό που έχω. Και αυτό μου έπετρεψε να φύγω από αυτήν εδώ την απονομή στο παρελθόν με άδεια χέρια αλλά με ευγνωμοσύνη και μόνο που βρέθηκα εδώ. Αλλά θα έλεγα ψέματα αν δεν παραδεχόμουν πως όλες αυτές τις φορές έκαναν αυτή εδώ πιο γλυκιά», είπε, βάζοντας πλώρη και για τα Οσκαρ και έχοντας πλέον ένα προβάδισμα έναντι του Ντι Κάπριο, ο οποίος έμεινε τελικά χωρίς βραβείο για τον ρόλο του στο «Μια μάχη μετά την άλλη».

Από την άλλη, η βράβευση του Βάγκνερ Μόουρα για την ερμηνεία του στον «Μυστικό Πράκτορα», ήταν μια προσωπική δικαίωση και παράλληλα μια ιστορική στιγμή καθώς για πρώτη φορά, ένας βραζιλιάνος ηθοποιός κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση.

«Ο “Μυστικός Πράκτορας” είναι μια ταινία για τη μνήμη – ή την απουσία μνήμης – και το διαγενεακό τραύμα. Πιστεύω ότι, αν το τραύμα μπορεί να μεταδοθεί από γενιά σε γενιά, τότε το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι αξίες», δήλωσε ο Μόουρα στην ομιλία αποδοχής του. «Αυτό το βραβείο είναι αφιερωμένο σε όσους μένουν πιστοί στις αξίες τους σε δύσκολες στιγμές».

Τα σημαντικότερα βραβεία Ταινίες Καλύτερο δραματικό φιλμ: «Hamnet» Καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ: «Η μια μάχη μετά την άλλη» Καλύτερος ηθοποιός σε δραματικό ρόλο: Βάγκνερ Μόουρα, «Ο μυστικός πράκτορας» (The Secret Agent) Καλύτερη ηθοποιός σε δραματικό ρόλο: Τζέσι Μπάκλεϊ, «Hamnet» Καλύτερος ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Τιμοθέ Σαλαμέ, «Marty Supreme» Καλύτερη ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Ρόουζ Μπερν, «Αν είχα πόδια θα σε κλώτσαγα» (If I Had Legs I’d Kick You) Καλύτερος β΄ ανδρικός ρόλος: Στέλαν Σκάρσγκαρντ, «Συναισθηματική Αξία» (Sentimental Value) Καλύτερος β΄ γυναικείος ρόλος: Τιάνα Τέιλορ, «Η μια μάχη μετά την άλλη» Καλύτερη σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «Η μια μάχη μετά την άλλη» Καλύτερη ξένη ταινία: «Ο μυστικός πράκτορας» (Βραζιλία) Καλύτερη επίδοση στο box office: «Sinners» Καλύτερη ταινία ανιμέισον: «KPop Demon Hunters» Τηλεόραση Καλύτερη δραματική σειρά: «The Pitt» Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά: Νόα Γουάιλ, «The Pitt» Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά: Ρία Σίχορν, «Pluribus» Καλύτερη κωμική σειρά ή μιούζικαλ: «The Studio» Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Σεθ Ρόγκεν, «The Studio» Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Τζιν Σμαρτ, «Hacks» Καλύτερη τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: «Adolescence» Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Στίβεν Γκρέιαμ, «Adolescence» Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Μισέλ Γουίλιαμς, «Dying for Sex».

