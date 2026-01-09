Μπορεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ να σπάσει τον ηλικιακό ρατσισμό των Οσκαρ;

Στον ρόλο ενός φιλόδοξου παίκτη πινγκ πονγκ (Μάρτι Ράισμαν) πρόθυμου να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να προωθήσει την καριέρα του, ο Τιμοτέ Σαλαμέ προσφέρει μια από τις κορυφαίες ερμηνείες του στην ταινία «Marty Supreme» – και θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα κερδίσει την τρίτη υποψηφιότητά του για Οσκαρ στα τέλη του μήνα.

Η κατάκτηση του βραβείου Α’ Ανδρικού Ρόλου, από την άλλη, θα απαιτήσει την υπέρβαση ενός μειονεκτήματος πολύ πιο τρομακτικού από οτιδήποτε αντιμετωπίζει ο χαρακτήρας που ερμηνεύει στην ταινία. Εδώ και σχεδόν έναν αιώνα οι ψηφοφόροι των Οσκαρ διστάζουν να απονείμουν το βραβείο σε νεαρούς ερμηνευτές, επιλέγοντας συνήθως πιο έμπειρους ηθοποιούς, όπως επισημαίνει ανάλυση των New York Times.

Εάν τα καταφέρει ο Σαλαμέ, που έκλεισε τα 30 του στις 27 Δεκεμβρίου, θα γίνει μόλις ο δεύτερος νεαρότερος νικητής του βραβείου στην ιστορία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τεχνών μετά τον Εϊντριαν Μπρόντι, ο οποίος στα 29 του κέρδισε το αγαλματάκι για την ερμηνεία του στον «Πιανίστα» – και παραμένει ο μόνος άνδρας κάτω των 30 που έχει θριαμβεύσει στην κορυφαία ερμηνευτική κατηγορία.

Το ερώτημα που τίθεται για τη φετινή απονομή είναι αν ο Σαλαμέ είναι σε θέση να σπάει αυτή τη μακροχρόνια κατάρα –στα όρια του ηλικιακού ρατσισμού– των νεαρών υποψηφίων ή θα ακολουθήσει την πορεία του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος μέχρι τις αρχές της τέταρτης δεκαετίας της ζωής του έφθανε μονίμως στην πηγή χωρίς να πιει – κάτι που είχε γίνει ανέκδοτο στο Χόλιγουντ.

Αν και οι ψηφοφόροι των Οσκαρ δεν έχουν κανέναν ενδοιασμό να ανταμείψουν τις νεαρές σταρ του κινηματογράφου, παραδοσιακά απαιτούν μεγαλύτερη εμπειρία για τη βράβευση των ανδρών. Πέραν του Σαλαμέ, με τις ήδη δύο υποψηφιότητες Α’ Ανδρικού, μόλις δύο άλλοι ηθοποιοί κάτω των 30 ετών έχουν προταθεί για το βραβείο την τελευταία δεκαετία: ο Ντάνιελ Καλούγια και ο Πολ Μεσκάλ, από τη Βρετανία και την Ιρλανδία αντίστοιχα.

Κατά την ίδια περίοδο, επτά γυναίκες κάτω των 30 ετών ήταν υποψήφιες για το βραβείο Α’ Γυναικείου, με τις τρεις από αυτές (Μπρι Λάρσον, Εμα Στόουν και Μάικι Μάντισον) να το κερδίζουν. Στα πάρτι της Ακαδημίας οι ψηφοφόροι –ειδικά οι άρρενες– δεν διστάζουν να δείξουν το θαυμασμό τους για τις νεαρές ενζενί που έχουν προταθεί, αλλά συνήθως σνομπάρουν τους νεαρούς υποψήφιους συναδέλφους τους.

Ο Ντι Κάπριο συνιστά το κλασικότερο παράδειγμα αυτής της τακτικής. Παρότι ο «Τιτανικός» ισοφάρισε το ρεκόρ των περισσότερων υποψηφιοτήτων μιας ταινίας στα Οσκαρ, η Ακαδημία δεν τον πρότεινε καν. Αντιμετωπίζοντάς τον ως έφηβο καρδιοκατακτητή, αγνόησε το εξόφθαλμο ταλέντο του ακόμη και όταν ανέλαβε σοβαρούς ρόλους στις ταινίες του Σκορσέζε – και του έδωσε το Οσκαρ για τη δραματική «Επιστροφή», όταν είχε πια κλείσει τα 40 του.

Οι New York Times προβάλλουν την υπόθεση ότι ένας λόγος που οι νεαροί σταρ αντιμετωπίζονται τόσο αδιάφορα από την Ακαδημία είναι επειδή οι περισσότεροι ξεκίνησαν τις καριέρες τους σε ρομαντικούς ρόλους – μια εγγυημένη πεπατημένη στο Χόλιγουντ εφόσον είσαι μεταξύ 20 και 30 ετών. Πιθανώς γι’ αυτό τους σνομπάρουν, ακόμα και όταν οι ερμηνείες τους είναι τόσο δυνατές όσο του Σαλαμέ στο «A Complete Unknown».

Παράλληλα, διάφορες έρευνες καταδεικνύουν ότι οι ετεροφυλόφιλοι σινεφίλ συχνά αντιπαθούν τους ηθοποιούς που λατρεύουν οι γυναίκες, με συνέπεια να τους αξιολογούν πολύ χαμηλά στους κινηματογραφικούς ιστοτόπους. Δεν αποκλείεται οι άρρενες ψηφοφόροι της Ακαδημίας να κουβαλούν την ίδια προκατάληψη – παρά το γεγονός ότι το χρώμα τους και η σεξουαλική τους ταυτότητα είναι πιο ευρείες από ό,τι στο μέσο αμερικανικό κοινό.

Τα Οσκαρ επιχειρούν απεγνωσμένα εδώ και χρόνια να προσελκύσουν περισσότερους θεατές νεαρών ηλικιών – και η πρόσφατη απόφασή τους να μεταφέρουν την τηλεοπτική στέγη τους από τα παραδοσιακά επίγεια κανάλια στο YouTube συνιστά απτή απόδειξη. Αν η Ακαδημία δεν αρχίσει να επιβραβεύει άνδρες συνομήλικους των νέων θεατών, δύσκολα θα διατηρήσει το ενδιαφέρον τους για έναν θεσμό ηλικίας σχεδόν 100 ετών.

