Παρίσι: Μπορεί ένας νέος δήμαρχος να φέρει ξανά τα χρυσά χρόνια;

Μία νέα έκθεση στο Μουσείο Ιστορίας της γαλλικής πρωτεύουσας αφηγείται τη ζωή στο Παρίσι τα χρυσά του χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και στις αρχές της δεκαετίας του 1930.

Με καλλιτέχνες όπως η Εντίθ Πιαφ, η οποία γεννήθηκε εκεί, και η Ζοζεφίν Μπέικερ, η οποία έφτασε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το Παρίσι καθόρισε τις τάσεις στον πολιτισμό, στη διανόηση, στις επιχειρήσεις, στην ψυχαγωγία και στον έρωτα, σημειώνουν οι Times.

Η έκθεση «Les gens de Paris 1926-36», στο Musée Carnavalet, βασίζεται σε μια νέα ανάλυση της πρώτης πλήρους απογραφής της πόλης, χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο πληθυσμός έφτασε τα 2.891.020 το 1931, ένα νούμερο που δεν ξεπεράστηκε ποτέ πριν ή μετά, καθώς η πρωτεύουσα έγινε πόλος έλξης, ιδίως για νέους που αναζητούσαν εργασία.

Η βιομηχανία της μόδας άνθισε, η γαστρονομία βρισκόταν στο απόγειό της, οι οίκοι ανοχής αφθονούσαν, ενώ αναδείχθηκαν ιδιαίτερες προσωπικότητες, όπως η Κικί ντε Μονπαρνάς, η τραγουδίστρια, χορεύτρια, ιδιοκτήτρια καμπαρέ και μούσα που συμβόλιζε την καλλιτεχνική απελευθέρωση ή ο Αντονί Τσιερπλικόφσκι, ο πρώτος κομμωτής που έγινε διάσημος -με το παρατσούκλι Αντουάν ντε Παρί- ο οποίος εφηύρε το καρέ κούρεμα, το αγορίστικο στυλ στα μαλλιά και τη χρήση μπλε βαφών στην κομμωτική.

Μια ταινία μικρού μήκους που προβάλλεται στο πλαίσιο της έκθεσης δείχνει πλήθη Παριζιάνων να κάνουν βόλτα στη λεωφόρο Φος και αυτοκίνητα να περιφέρονται γύρω από την Πλας ντε λ’ Ετουάλ, στα Ηλύσια Πεδία.

Οι Times αντιπαραθέτουν την εικόνα που παρουσίαζε τότε το Παρίσι με τη σημερινή, αναφέροντας ότι η περίφημη Rue de Rivoli, που περνάει δίπλα από το δημαρχείο, είναι πια σε μεγάλο βαθμό άδεια, εκτός από τους ποδηλάτες που αγνοούν τα φανάρια και τους πεζούς που τη διασχίζουν. Στη λεωφόρο επικρατεί ησυχία, σε αντίθεση με τα παλιά χρόνια.

Σύμφωνα με μια πολιτική που εφάρμοσαν οι Σοσιαλιστές, οι οποίοι κερδίζουν τις δημοτικές εκλογές στο Παρίσι από το 2001, τα Ι.Χ. έχουν περιοριστεί στις κεντρικές γειτονιές της πόλης και έχουν απαγορευτεί εντελώς σε μεγάλο μέρος της Rue de Rivoli.

Οι υποστηρικτές της Αν Ινταλγκό, της δημάρχου που θα αποσυρθεί όταν λήξει η θητεία της τον Μάρτιο, λένε ότι έχει βοηθήσει να μετατραπεί η γαλλική πρωτεύουσα σε μια πιο πράσινη πόλη για τους κατοίκους και τους εργαζομένους, φυτεύοντας δέντρα, ευνοώντας τις βιώσιμες μεταφορές και μειώνοντας τις εκπομπές επιβλαβών αερίων.

Οι αντίπαλοί της απαντούν ότι υπονόμευσε τον τομέα του λιανεμπορίου, οδήγησε σε σύγκρουση οδηγούς αυτοκινήτων και ποδηλάτες, άφησε ένα μη διαχειρίσιμο χρέος περίπου 10 δισ. ευρώ και απέτυχε να σταματήσει την έξοδο των κατοίκων της μεσαίας τάξης από μια πόλη που μετατρέπεται γρήγορα σε θύλακα για τους πλούσιους.

Το Παρίσι είναι μια πυκνοκατοικημένη αλλά σχετικά μικρή περιοχή 105 τετραγωνικών χιλιομέτρων, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο κεντρικό Λονδίνο. Το υπόλοιπο αστικό συγκρότημα βρίσκεται στα προάστια, πέρα ​​από τα όρια της ίδιας της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τους Times, το Παρίσι έπαιζε πάντα δυσανάλογα σημαντικό ρόλο στη ζωή του γαλλικού έθνους.

Τώρα ορισμένοι σχολιαστές υποστηρίζουν ότι το Παρίσι συμβολίζει την παρακμή της χώρας. Οι δημοτικές εκλογές θα είναι στην πραγματικότητα ένα δημοψήφισμα για το έργο της Ινταλγκό: η Ρασιντά Ντατί, η κεντροδεξιά υποψήφια, ενσαρκώνει την αλλαγή και ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ο σοσιαλιστής υποψήφιος, τη συνέχειά του.

Παρόλο που τα γαλλικά ΜΜΕ χλεύασαν την Ινταλγκό όταν εξασφάλισε μόνο το 1,7% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές του 2022, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κούρσα στο Παρίσι θα είναι αμφίρροπη, καθώς πολλοί ψηφοφόροι είναι αναποφάσιστοι.

Ο 83χρονος Μισέλ και η 63χρονη Αρμέλ, που ζουν στην Αριστερή Οχθη, βαθμολόγησαν το έργο της Ινταλγκό μιλώντας στους Times: «Στα θετικά βλέπω ένα πιο πράσινο Παρίσι και όλα τα δέντρα και τους θάμνους που έχουν φυτευτεί», δήλωσε ο Μισέλ, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό του.

Είπε ότι χαιρετίζει επίσης τους περιορισμούς στα αυτοκίνητα. «Οπως πολλοί Παριζιάνοι, αφήνουμε τα δικά μας στο γκαράζ σχεδόν πάντα και περπατάμε παντού», είπε. «Στα αρνητικά θα αναφέρω τα σκουπίδια και την έλλειψη ασφάλειας», πρόσθεσε, τονίζοντας την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι το βίαιο έγκλημα αυξάνεται, αν και η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού αναφέρει ότι μειώθηκε κατά 5,32% πέρυσι.

Ο ισχυρισμός του ότι το Παρίσι είναι γεμάτο σκουπίδια είναι επίσης ευρέως αποδεκτός, αν και αμφισβητείται από τους αξιωματούχους του δήμου. Μια πρόσφατη ανάλυση των κριτικών της Google από την αμερικανική εταιρεία Radical Storage διαπίστωσε ότι το Παρίσι ήταν η τουριστική πόλη με την οποία η λέξη «βρώμικο» συνδέεται συχνότερα στο Ιντερνετ.

Το δημοτικό συμβούλιο λέει ότι κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να καθαρίσει την γαλλική μητρόπολη, συλλέγοντας ένα εκατομμύριο τόνους σκουπιδιών ετησίως, εγκαθιστώντας 30.000 κάδους σε δρόμους και πάρκα και διπλασιάζοντας το μέγεθος της ομάδας «καθαριότητας εκτάκτου ανάγκης», που είναι επιφορτισμένη με την αντιμετώπιση των επικίνδυνων αποβλήτων.

Υπάρχουν πάντως μακροπρόθεσμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η γαλλική πρωτεύουσα, μερικά από τα οποία επισημαίνονται σε έρευνα του Εθνικού Ινστιτούτου Δημογραφικών Μελετών που δημοσιεύθηκε για να συμπέσει με την έκθεση στο Musée Carnavalet.

Το ινστιτούτο διαπίστωσε ότι ο πληθυσμός της πόλης είχε μειωθεί. Κατά την τελευταία καταμέτρηση βρισκόταν στα επίπεδα των τελών του 19ου αιώνα (2.048.472) και συνεχίζει να μειώνεται, καθώς οι κάτοικοι φεύγουν λόγω της έλλειψης χώρου και των τιμών των ακινήτων, που είναι τρεις φορές υψηλότερες, κατά μέσο όρο, από ό,τι στην υπόλοιπη Γαλλία.

Το ποσοστό γεννήσεων αποτελούσε πρόβλημα ήδη από τη δεκαετία του 1930, όταν οι τοίχοι της πόλης ήταν καλυμμένοι με αφίσες που προέτρεπαν τις οικογένειες να αποκτήσουν τουλάχιστον τρία παιδιά. Τώρα το ποσοστό γονιμότητας στο Παρίσι είναι 1,25 παιδιά ανά γυναίκα σε σύγκριση με 1,59 στη Γαλλία. Αν δεν υπήρχαν οι μετανάστες, που αποτελούν το 25% του πληθυσμού του Παρισιού, σε σύγκριση με 11% πριν από 100 χρόνια, η μείωση του αριθμού θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

Ο Φιλίπ Λερά, καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Λορέν στην ανατολική Γαλλία, είναι μεταξύ εκείνων που έφυγαν από την πρωτεύουσα. Λέει ότι δεν μπορούσε να νοικιάσει διαμέρισμα στην πρωτεύουσα με τον μισθό του, προσθέτοντας πως δεν ήταν ο μόνος. «Σχεδόν οι μόνοι καθηγητές πανεπιστημίου που μπορούν να αντέξουν οικονομικά τη ζωή στο Παρίσι είναι όσοι έχουν ένα διαμέρισμα που ανήκει στην οικογένειά τους», είπε στους Times.

Ο Λερά έφυγε πριν από 15 χρόνια και πλέον επισκέπτεται πού και πού το Παρίσι για να δει βιβλία στο βιβλιοπωλείο «Gibert Joseph», στη λεωφόρο Σεν Μισέλ. «Διαπιστώνω ότι η περιοχή έχει αλλάξει», σημειώνει. «Υπάρχουν λιγότερα βιβλιοπωλεία από όσα όταν έμενα εδώ, και περισσότερες πολυτελείς μπουτίκ. Αυτή ήταν πάντα η φοιτητική περιοχή του Παρισιού, αλλά έχει γίνει λιγότερο πνευματική και λίγο πιο επιφανειακή».

Ο Λερά παρατηρεί επίσης μια αλλαγή στην κοινωνική σύνθεση της πόλης: «Παλιότερα υπήρχαν άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις, αλλά όλο και περισσότερο το Παρίσι γίνεται μια πόλη για τους πλούσιους».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News